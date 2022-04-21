被外債打垮的斯里蘭卡，可說是聯合國報告中「債務陷阱」的教科書等級示範

文：吳宣萱

4月12日聯合國發布一份公開報告《2022年可持續發展融資報告》（Financing for Sustainable Development Report 2022），此份報告談及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行、區域零星衝突，烏克蘭戰爭為全球經濟發展帶來一股強大的壓力，貧富國差距加大、貧窮人口陡增，聯合國推行數年永續發展目標的成果恐成徒勞。

《2022年可持續發展融資報告》

根據官方新聞稿，富國借債的利率低且容易，反之，許多發展中國家面臨高昂的債務融資成本困境，拖慢這些國家在後疫情時代的經濟復甦，同時也限制他們應對未來變數的緩衝能力。文稿中點出此報告聚焦在國家與國家間的財務鴻溝，對國際經濟發展現況表示憂慮並呼籲各方採取行動。

《2022年可持續發展融資報告》乃是聯合國跨組織、跨領域的總體性分析成果，整合60多個聯合國系統機構和夥伴國際組織，圍繞著已開發國家和發展中國家間，經濟發展不均所遇到的困難和挑戰進行論述。

筆者認為可以將此文件分為四個大板塊，分別是第一部分陳述國際經濟現況；再者，簡述國際財務鴻溝現象解釋，和對永續發展目標的影響；整份報告最多篇幅在第三部分，透過多觀點探討「財務鴻溝」現象與改進方針；最後，提出未來發展相關之建言。

第三部分又再分為七個面向，從國家公共資源、國內外的私人事業、國際發展合作、國際貿易、債務因素到科技落差等議題去分析現象，並討論如何消弭此財務鴻溝。不同面向隱藏的一個核心邏輯是：發展中國家擁有較不穩定的經濟體制、財政狀態，所以在面對COVID-19流行病時，從各項數據（公領域的稅收、私領域的投資資本、IMF在2020－2021金援開發中國家之概況）呈現，它們較難恢復經濟狀態，國家的經濟體質也不夠強到可以自行調節回疫情前的水準。

最後，報告建議世界各方在以下三個領域採取行動，讓國際社會得以經濟發展穩定、均衡且公平：以債務互換和動用特別款項等手段，協助重債低收入國家提高國家財政負擔能力，並建立長期、穩定的融資體質；稅收治理和國內外貿易政策等資金流，走向須符合可持續發展的標準；公開透明化重要數據以利建立完整的信息生態系統，並對主權國家信用、還款能力分級。

窮國的挑戰：借錢難，還錢更不易

在〈債務和債務可持續性〉的篇章裡，根據IMF提供的資料顯示，窮國的借貸利息佔比一國收入的數值和主權利差有上升趨勢。報告中指出，已開發國家儘管債務水平不斷上升，但是近年來用於支付利息的金額，卻在一國收入的總體金額佔比有所下降；反之，如筆者在這裡要強調的，不發達國家和島嶼型發展中國家，再償債利息佔收入的比例急遽增加。此現象闡明前者和後者兩種國家類型借貸時，要付出的成本大有不同。

再者，參考IMF提供的評估國家財政風險方法，儘管發達國家和大多數中等收入國家的短期財政危機風險，在2021年有所緩和，但大約四分之一的中等收入國家仍處於高風險狀態。更值得注意的是，最不發達國家和其他低收入國家的債務風險評級在此期間惡化。使用IMF和世界銀行低收入國家債務可持續性框架（LIC DSF）的國家中，約有60％的國家現在被評估為處於債務困境，或歸入可能陷入債務困境的高風險群體內。

從上述兩點，不難觀察到，當一個國家有難時，該國的經濟體質的好壞，很大程度影響它借錢和還錢所需要花費的成本及面對的壓力。這樣講來有些抽象，筆者認為同樣的運作規則，可以在一般社會裡得到驗證。

以台灣的金融環境為例，「有錢人」因為有充足的資產，可能現金流穩定、有其他資產可以抵押，也可能信用良好，在與銀行借貸的過程中，往往可以較容易通過審核且償還利息的利率會遠低於「窮人」，拋開發生弊案的可能，銀行願意給予有錢人以較低的成本取得資金就是因為「風險低」。這樣的結果就是導致貧富差距加大，可能延伸出居住不正義、社會缺乏凝聚力、政治不穩定、犯罪的增加等社會問題。

然而，同樣的現象發生在國際社會，我們可以預見的是，窮國越窮可能導致這些國家政治不穩定，經濟系統崩潰等慘況，而在世界連動的現在，筆者認為覆巢之下無完卵，因此特別將這兩點拉出來，目的在於強調經濟全球化的現在，沒有任何一個國家可以獨善其身，低收入國家的債務危機並不僅限於影響區域性經濟，回看歷史幾次經濟震盪，亞洲金融風暴到歐債危機，拖垮的是一個世代人的未來。

Photo Credit: AP / 達志影像

發展中島國的悲歌：被外債打垮的斯里蘭卡

距離台灣航程約五小時的南亞島國斯里蘭卡，正在面臨一場比新冠疫情還要更令人恐懼的戰役——掙扎在外債和經濟衰退的泥淖中。根據斯里蘭卡聯邦政府2022年預算書，該國今年有75億美元的國內債和海外債要支付，但截至3月底外匯儲備僅餘19.3億美元。

《衛報》在4月11日的報導中指出，斯里蘭卡正面臨著1984年來最嚴峻的經濟衰退，專家認為斯里蘭卡的經濟危機源自過去政府管理不善、多年累積借貸和不明智的減稅措施，這些原因導致斯里蘭卡政府需面對如今外匯存底捉襟見肘的窘況。

不僅如此，過去一個月該國的幣值暴跌三分之一，加上數週以來食物、燃料價格飆漲短缺等民生問題，民眾憤而走上街頭抗議，要求總統馬辛達（Mahinda Rajapaksa）下台。