鄭宇辰的音樂副本，Empty ORio擴大編制繼續解鎖任務
我們想讓你知道的是
Empty ORio兩張專輯的概念完整，編曲有很強的感染力，讓人很難相信這個團是鄭宇辰於滅火器行程告一段落後，覺得自己應該維持在一個馬不停蹄的工作節奏中所發展出來的音樂副本。
Empty ORio是鄭宇辰玩電動用的遊戲帳號，這個團也像是他音樂宇宙的另外一個副本。身為本團靈魂人物的他，十分符合大眾對高雄男兒的想像：有話直說、談吐幽默。
2000年加入滅火器樂團闖盪市場，話少的他乍看冷漠，但其實就像粉絲給他的暱稱「大哥哥」一樣，總是不吝嗇拉身邊的人一把，是個有肩膀的溫暖漢子。也是因為這個原因，原本只有單兵一人的Empty ORio，在2021年擴大編制加入了柯光、李牧凡（牧）、李岳禧（雷誰）。
正是看透世態炎涼，因而能對生活保持熱情
仔細玩味Empty ORio的作品，便可深刻感受主要創作者鄭宇辰對世事無常的淡然。例如第二張專輯「莫相信袂變卦」手起刀落，開頭直接討論人生變幻虛無，說出這世界的一切都會改變，所以別期待會有不變的關係。
這不代表鄭宇辰已經開啟「聖人模式」，對世間再無七情六慾。相反的，專輯中呈現思念、執著舊情的作品都非常多，例如：哀怨的《空虛的愛》或是癡情的《等待男孩》皆然。看破世界是沒有什麼能留在手上，但也接受自己就是會有執著，是Empty ORio所想要展現的態度。
Empty ORio兩張專輯的概念完整，編曲有很強的感染力，讓人很難相信這個團是鄭宇辰於滅火器行程告一段落卻不想休息、覺得自己應該維持在一個馬不停蹄的工作節奏，而發展出來的音樂副本。創團的動機是因為看到草地人樂團解散之後，團員李岳禧、李牧凡渾渾噩噩找不到人生的目標感。於是一個人先完成Empty ORio首張專輯的創作、編曲、錄製，一切都就序後，於第二張專輯邀請兩位成員，和同樣在滅火器的戰友柯光一起加入。
鄭宇辰時常表達行動比說重要的觀念。例如之所以會在27歲選擇北上，就是因為想知道自己在資源相對充沛的台北，自己能做多少、走多遠。
李岳禧進一步說道：「宇辰哥曾經說不管環境怎樣，就是先提升自己，剩下的再交給市場。而市場反應不是我們能決定的事情，所以不需要過度在意。」正是因為這樣重視實踐的態度，讓鄭宇辰說到做到，成就了許多音樂產業重要的里程碑。
從深淵中站起來的「大哥哥」，帶著弟弟覺醒與成長
鄭宇辰並不是一直這麼世故成熟，也曾經有一段痛苦的低潮期。當時的他找不到人生方向，每天睜開眼睛就是自我懷疑、茫然空虛。鎮日行屍走肉的活著，呈現自我放棄的狀態。
因為這段經歷，當他看到以前自己的吉他學生李牧凡、李岳禧，因為樂團解散虛度時光的時候，能夠切身感受到在頹廢的表象下，一定依然有著對創作的熱情。
收到加入Empty ORio的邀約—因為鄭宇辰所做的音樂都很酷，李牧凡和李岳禧沒有多想就一口答應。在加入後，很快感受到自己音樂人的血液開始恢復流動，找回當初做音樂的那種情境和動力。
「我是真的覺得，跟宇辰哥一起做音樂，不是那種看別人跳舞跳得很好，所以自己也想跳舞的感覺。而是真實的感受到，這條路有人在前面走過，所以你也可以走，然後你也可以成為一個走得很好，很棒的音樂人那種感覺。」李岳禧說。
回憶「莫相信袂變卦」的製作過程，因為製作專輯是很密集的工作，四個人直接住在一起。當時大家都還有工作或在忙的事情，所以作息並不一樣。但四個人很快就找到共同工作的默契，不管是討論還是獨自工作都能互相配合，也沒有一定要開口聊天的壓力，所以不但沒有緊密生活的壓迫感，回頭想起來還有點熱血。
「這段時光很珍貴，很讓人很感動。」李岳禧說。
理想的生活，就是回到理想的城市生活
雖然在台北打拚出一番成績，但鄭宇辰始終想回到高雄，也在2021年8月搬回故鄉。目前團員分別在台中、高雄兩地；柯光在台中；李牧凡、李岳禧一直都住在高雄。
提到自己一直有把回高雄這件事情放在心裡，鄭宇辰說住在台北的日子，飄飄蕩蕩沒個著落。對台北始終不曾有過歸屬感，畢竟不是自己喜歡的生活和城市；故鄉高雄則是久久才回來一次，所以每次回來也都有些陌生感。
總歸住在台北這段時間，不管在哪個城市都沒有真實感。「真的會覺得自己到底在幹嘛。」鄭宇辰笑著說。
「畢竟是南部小孩，高雄這樣空間大的感覺，步調也很適中，是我們比較理想的生活。」李牧凡說。
早期高雄中大型場館少、資源也少，讓他們不得不前往台北發展，不過這種情況已經改變。目前高雄軟硬體的設施都已經升級，買票入場的風氣也比以前好。居住在台中的柯光，也覺得自己終有一天會搬到高雄。
「高雄缺少的反而是『人』，創作者太少。」鄭宇辰說。
秉持著「不是抱怨高雄沒有什麼，而是自己來補上沒有的環節。」的信念，鄭宇辰提到火氣音樂將在高雄流行音樂中心音浪塔設置彩排室，並備有簡單的酒水，讓有心想走音樂路的人可以來參觀使用，他也會在現場擔任顧問來提攜後進。
從深淵中回來的「大哥哥」，以及找到人生目標的弟弟們，以及鄭宇辰一直以來的好戰友柯光，將用Empty ORio這個遊戲帳號，持續在高雄解鎖哪些音樂任務，就讓樂迷們拭目以待吧。
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