鄭宇辰的音樂副本，Empty ORio擴大編制繼續解鎖任務

Empty ORio是鄭宇辰玩電動用的遊戲帳號，這個團也像是他音樂宇宙的另外一個副本。身為本團靈魂人物的他，十分符合大眾對高雄男兒的想像：有話直說、談吐幽默。

2000年加入滅火器樂團闖盪市場，話少的他乍看冷漠，但其實就像粉絲給他的暱稱「大哥哥」一樣，總是不吝嗇拉身邊的人一把，是個有肩膀的溫暖漢子。也是因為這個原因，原本只有單兵一人的Empty ORio，在2021年擴大編制加入了柯光、李牧凡（牧）、李岳禧（雷誰）。

photo credit:高雄流行音樂中心

正是看透世態炎涼，因而能對生活保持熱情

仔細玩味Empty ORio的作品，便可深刻感受主要創作者鄭宇辰對世事無常的淡然。例如第二張專輯「莫相信袂變卦」手起刀落，開頭直接討論人生變幻虛無，說出這世界的一切都會改變，所以別期待會有不變的關係。

這不代表鄭宇辰已經開啟「聖人模式」，對世間再無七情六慾。相反的，專輯中呈現思念、執著舊情的作品都非常多，例如：哀怨的《空虛的愛》或是癡情的《等待男孩》皆然。看破世界是沒有什麼能留在手上，但也接受自己就是會有執著，是Empty ORio所想要展現的態度。

Empty ORio兩張專輯的概念完整，編曲有很強的感染力，讓人很難相信這個團是鄭宇辰於滅火器行程告一段落卻不想休息、覺得自己應該維持在一個馬不停蹄的工作節奏，而發展出來的音樂副本。創團的動機是因為看到草地人樂團解散之後，團員李岳禧、李牧凡渾渾噩噩找不到人生的目標感。於是一個人先完成Empty ORio首張專輯的創作、編曲、錄製，一切都就序後，於第二張專輯邀請兩位成員，和同樣在滅火器的戰友柯光一起加入。



photo credit:高雄流行音樂中心 「宇辰哥就是一個執行力很強的人。」李岳禧說。

鄭宇辰時常表達行動比說重要的觀念。例如之所以會在27歲選擇北上，就是因為想知道自己在資源相對充沛的台北，自己能做多少、走多遠。

李岳禧進一步說道：「宇辰哥曾經說不管環境怎樣，就是先提升自己，剩下的再交給市場。而市場反應不是我們能決定的事情，所以不需要過度在意。」正是因為這樣重視實踐的態度，讓鄭宇辰說到做到，成就了許多音樂產業重要的里程碑。

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從深淵中站起來的「大哥哥」，帶著弟弟覺醒與成長

鄭宇辰並不是一直這麼世故成熟，也曾經有一段痛苦的低潮期。當時的他找不到人生方向，每天睜開眼睛就是自我懷疑、茫然空虛。鎮日行屍走肉的活著，呈現自我放棄的狀態。

因為這段經歷，當他看到以前自己的吉他學生李牧凡、李岳禧，因為樂團解散虛度時光的時候，能夠切身感受到在頹廢的表象下，一定依然有著對創作的熱情。

收到加入Empty ORio的邀約—因為鄭宇辰所做的音樂都很酷，李牧凡和李岳禧沒有多想就一口答應。在加入後，很快感受到自己音樂人的血液開始恢復流動，找回當初做音樂的那種情境和動力。

「我是真的覺得，跟宇辰哥一起做音樂，不是那種看別人跳舞跳得很好，所以自己也想跳舞的感覺。而是真實的感受到，這條路有人在前面走過，所以你也可以走，然後你也可以成為一個走得很好，很棒的音樂人那種感覺。」李岳禧說。

回憶「莫相信袂變卦」的製作過程，因為製作專輯是很密集的工作，四個人直接住在一起。當時大家都還有工作或在忙的事情，所以作息並不一樣。但四個人很快就找到共同工作的默契，不管是討論還是獨自工作都能互相配合，也沒有一定要開口聊天的壓力，所以不但沒有緊密生活的壓迫感，回頭想起來還有點熱血。

「這段時光很珍貴，很讓人很感動。」李岳禧說。

photo credit:高雄流行音樂中心

理想的生活，就是回到理想的城市生活

雖然在台北打拚出一番成績，但鄭宇辰始終想回到高雄，也在2021年8月搬回故鄉。目前團員分別在台中、高雄兩地；柯光在台中；李牧凡、李岳禧一直都住在高雄。

提到自己一直有把回高雄這件事情放在心裡，鄭宇辰說住在台北的日子，飄飄蕩蕩沒個著落。對台北始終不曾有過歸屬感，畢竟不是自己喜歡的生活和城市；故鄉高雄則是久久才回來一次，所以每次回來也都有些陌生感。

總歸住在台北這段時間，不管在哪個城市都沒有真實感。「真的會覺得自己到底在幹嘛。」鄭宇辰笑著說。

「畢竟是南部小孩，高雄這樣空間大的感覺，步調也很適中，是我們比較理想的生活。」李牧凡說。

早期高雄中大型場館少、資源也少，讓他們不得不前往台北發展，不過這種情況已經改變。目前高雄軟硬體的設施都已經升級，買票入場的風氣也比以前好。居住在台中的柯光，也覺得自己終有一天會搬到高雄。

「高雄缺少的反而是『人』，創作者太少。」鄭宇辰說。

秉持著「不是抱怨高雄沒有什麼，而是自己來補上沒有的環節。」的信念，鄭宇辰提到火氣音樂將在高雄流行音樂中心音浪塔設置彩排室，並備有簡單的酒水，讓有心想走音樂路的人可以來參觀使用，他也會在現場擔任顧問來提攜後進。

從深淵中回來的「大哥哥」，以及找到人生目標的弟弟們，以及鄭宇辰一直以來的好戰友柯光，將用Empty ORio這個遊戲帳號，持續在高雄解鎖哪些音樂任務，就讓樂迷們拭目以待吧。

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