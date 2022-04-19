香港晚報：咬甩趙家賢左耳者囚14年半，官斥「非常之野蠻」

1）咬甩趙家賢左耳者囚14年半

52歲被告陳真2019年11月3日在太古城中心「人鏈」活動時，揮刀刺傷一對夫婦，咬甩前區議員趙家賢左耳和襲擊一名女子，今陪審團裁定被告3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪成，判監14年半。

首名受害人溫浩倫當時上身多處被刺傷，情況一度危殆，事後患上創傷後遺症；其太太梁碧琪當時亦有背部刀傷，同樣患上創傷後遺症。至於趙家賢，法官張慧玲斥責被告咬甩耳朵的行為「非常之野蠻」。趙家賢曾兩度嘗試接駁左耳，但均不成功，需要戴人工假耳，而且不能戴普通掛耳式口罩。被告亦涉襲擊受害人梁瑩瑩，受害人也罹患創傷後遺症。

張官以15年作4項控罪合共量刑。她認為雖然被告事後遭「私了」受傷、家人遭起底逼害、已被民事索償，但這些完全是因為被告傷人所致，不構成減刑理由；惟考慮刑罰的整體性，允許部份刑期同期執行，總刑期為14年半。

本案受害人趙家賢，因初選國安法案從去年2月被還押至今。

2）涉藏鐵筆噴漆隔3年被起訴

2019年11月11日「大三罷」期間，17歲學生林鴻日在深水埗被捕，並被搜出背包中的鐵筆和噴漆。他上星期四再次被捕，今天首次提堂，被正式起訴「管有物品意圖損壞財產」罪。

裁判官應辯方申請押後案件至6月14日再訊，以等待被告答辯意向。林鴻日准以1萬港元保釋外出，要交出旅遊證件、不可離港。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 示意圖，「11.11」三罷當日圖片。

3）煽動投白票案罪成囚2個月

兩名被告被控在去年立法會選舉期間，於個人社交媒體專頁轉載前立法會議員許智峯的帖文，涉「煽惑他人投白票」。兩名被告承認控罪，主任裁判官錢禮判兩人監禁2個月，緩刑18個月，並且須支付1千元堂費。

今日辯方求情指案例涉新法例，兩人是初犯、已有悔意、已在廉署調查時刪文，而且及早認罪。辯方又指，次被告學歷不高，因對資訊科技沒有充足知識才點擊分享貼文，也沒有證據顯示該貼文曾被他人閱覽及讚好。

案情指，許智峯在去年選舉提名期前，於臉書專頁發文提倡「如水計劃」，涉煽惑閱覽者投白票表不滿，並邀請他們轉載或分享。兩名被告在選舉前被捕。

4）公務員辭職人數創新高

《明報》報導，公務員事務局回覆查詢，指2021年4至12月，有2,809名公務員辭職，人數較上一年度全年度多一半，佔整體公務員員額1.6%；其中，政務職系有27人辭職，當中9人屬首長級。以上數字均為1997年主權移交以來新高。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，此與公務員面對的政治及工作壓力增加有關，並指近年公務員投考人數下跌，部份公務員職缺或無被填補。不過，他估計欲離職的公務員近年已經離職，相信數字不會再大幅增加。

局方則回應指，公務員辭職涉及很多不同因素；近年公務員辭職率稍升，但只佔整體小部份，未對政府運作造成大影響；而重要的是要招聘及挽留合適的員工。

示意圖｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin