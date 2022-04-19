BMW執行長反對棄守燃油車：不僅限制消費者選擇空間，電動車原物料還可能受制於中國

各國都訂出禁燃油時程、各大車廠也亟欲邁向電動車市場。不過近日BMW執行長Oliver Zipse卻一反常態表示，反對政府訂出禁燃油時程，並且宣稱轉型電動車計畫是錯誤策略，不僅讓消費者喪失選擇燃油車的空間，還可能在原物料上受制於中國。

全球電動車總數，中國囊括57.4%

去（2021）年中國出口將近50萬台電動車，超過了世界上任何一個國家，根據中國海關總署統計，2021年乘用車出口相較2020年大幅成長了2.6倍。

與此同時，德國汽車工業協會和日本貿易振興機構統計的數據顯示，德國的電動車出口量翻了一倍，達到23萬輛，而美國下降30%至約11萬輛，日本則是成長24%達到2.7萬輛。

但是這些國家全部加起來，都還比不上中國出口量。

根據《日經亞洲》報導，中國占全球電動汽車產量的60%，正在成為世界電動汽車工廠，同時中國還擁有佔全球產量的近70%的智慧型手機產量；全球60%的液晶顯示器產能。未來在自駕車的發展上佔有一定優勢。

其中，中國電動車出口成長最高的地區是歐洲，2021年成長幅度為5倍，該地區吸納了中國電動汽車出口總量的一半，又以比利時進口8.7萬輛，英國進口了5萬輛等2國進口最多。

值得注意的是，中國在2021年出口將近50萬輛的電動車中，有10萬台是來自於特斯拉的上海超級工廠。一家中國電動汽車零部件製造商的官員告訴《日經亞洲》：「在中國由於採購效率更高，生產成本比世界其他地區低約50%。」

從另一個數據來看，英國研究公司LMC Automotive公布研調顯示，2021年全球電動汽車有399萬輛，中國占總數的57.4%，歐洲和美國分別佔22%和12%，而日本僅佔0.9%。

這意味著，中國已經掌握了全球過半數的電動車車主，並以採購優勢擴大全球的市佔率。這樣極其快速的擴張，引起了BMW執行長Oliver Zipse的注意。

BMW執行長反對訂出禁燃油時程，原料將受制於中國

由於不少國家也訂出禁燃油時程，許多車廠都已展開轉型電動車計畫。Oliver Zipse卻認為，這是錯誤的策略，因為這樣不僅會使消費者沒有選擇空間，而且原物料還會依賴受限於部分國家，尤其電池是由中國控制。

雖然BMW雖然也有推出iX、i4、iX3等電動車，但並未捨棄有利潤且還有成長空間的內燃機。他進一步解釋，若電動車原料過度依賴某個國家，將會有原物料供給受阻或斷鏈的風險。

Oliver Zipse強調：「如果有人因為某種原因不能購買電動汽車，但需要傳統燃油汽車，你會建議他永遠繼續駕駛他的舊車不換車嗎，如果你（BMW）不再銷售內燃機，其他人（業者）會。」

他指出，無論是從利潤角度，還是從環境角度來看，提供更節能的內燃機汽車都是關鍵，尤其在「充電基礎設施不足」和電動汽車的高昂的情況下，傳統汽車仍有一定的需求。

其實中國和德國汽車零件商於去年曾有嫌隙，北京當局施壓著名德國製造商馬牌輪胎（Continental AG）要求其停止使用立陶宛先進工廠生產的零組件，包括控制車門和座椅的設備。這件事情還牽扯上了德美中三方的政治角力。

BMW最大的市場就是中國，藉由此次Oliver Zipse的公開發言，似乎暗示了未來BMW的策略，將邁向多元化經營，一反各大汽車業者的電動化態度，日後也將在保留傳統內燃機的前提下，尋找企業的利基市場。

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核稿編輯：翁世航