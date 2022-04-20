台灣進口葵花油99％來自烏克蘭，俄烏戰爭將如何影響台灣食用油市場？

文：廖倍妤

烏克蘭除了是全球主要糧倉之一，也是葵花油的重要產地及主要出口國，根據聯合國糧農組織（FAO）統計，2020年烏克蘭生產全球29.12％的葵花油，葵花油出口量在所有出口國中占比43.96％，因此除了小麥及玉米，烏克蘭也是全球食用油的關鍵來源。

2月24日俄烏戰爭開打後，黑海港口隨即封閉，不僅海上有商船遭到砲火攻擊，烏克蘭黑海沿岸的穀物生產設備及倉儲設施亦遭受損害，該國穀物生產及出口頓時間幾乎停擺，也讓依賴自烏克蘭進口穀物及糧油的國家面臨糧食危機。而我國大宗穀物如小麥、玉米主要自美洲進口，但進口葵花油卻有九成以上來自烏克蘭，俄烏戰爭對我國食用油市場究竟有多大程度的影響？

葵花油為我國家庭用油最常見油品

2019年食品工業研究所調查顯示，整體受訪者中對食用油之偏好程度以葵花油（43.9％）、橄欖油（43.6％）及麻油（37.2％）最高，而國人最常食用油品排名前三大則為麻油（55.6％）、葵花油（55.1％）及橄欖油（48.2％），顯示上述三種植物油為目前國人偏好消費之品項，且消費者對葵花油和橄欖油的喜好程度接近，僅相差0.3％（如表1）。

表1：2019年國人對各類食用油脂喜好度及食用率排名

資料來源：筆者彙整自2019年台灣食品消費調查統計年鑑，此處僅列出前10大品項。

上述調查結果顯示，葵花油為國人偏好及常用油品，尤其人們對健康及精緻飲食的日漸重視，以及2013年大統混油、2014年頂新劣質油品，及國內一連串食品造假及安全疑慮事件，對於國人的消費行為造成一定影響，進而使得高單價的純種油及進口油品銷售量逐漸提升，葵花油和橄欖油的市場銷量因此逐年成長，成為目前最受國內消費者歡迎的主流食用油之一；在這之前，價格相對便宜且油質穩定的大豆沙拉油及各種調和油，較受消費者青睞。

而消費者的食用油消費習慣、業者推出的商品種類也與政府的飲食指南有關，由於健康飲食中，每日的油脂攝取量應含有適量的飽和脂肪酸、單元不合脂肪酸（Omega-9）及多元不飽和脂肪酸（Omega-3及Omega-6），而國人飲食中較缺乏多元不飽和脂肪酸的攝取，因此政府亦鼓勵應適量增加食用油中多元不飽和脂肪酸攝取，可減少冠心病死亡的機率。

因此，在訴求健康飲食的趨勢下，葵花油及橄欖油已成為我國消費者的心頭好，但葵花油仍相對受歡迎，雖然橄欖油無論在穩定度、發煙點的表現都相對葵花油來得好，但消費者主要考量葵花油富含的營養價值，因而其在家庭食用油市場的普及度，還是略勝於橄欖油，這從國人消費習慣調查中的食用率排名即可窺知。

台灣的進口葵花油幾乎來自烏克蘭

台灣以進口葵花油進行生產的廠商主要自烏克蘭進口，雖然進口總值不大，但現在烏克蘭出口中斷，市場上的商品供應到底會不會受到影響？由國內通路觀察，以葵花油領導品牌「得意的一天」而言，其隸屬的佳格食品公開資料顯示，該公司產製的葵花精煉油就是自烏克蘭進口葵花油原油，再將原料油進一步經過脫膠、脫酸、脫色、脫臭、冬化等流程後包裝販售。

以粗製葵花子油（Crude sunflower-seed oil）而言，進一步觀察我國海關資料可發現，我國於2012年開始自烏克蘭進口葵花油，該國自2014年起連續成為我國首要進口來源（如表2），在此之前則以阿根廷進口葵花油為大宗，且烏克蘭葵花油占我國所有進口來源的比重也逐年上升，目前有99％以上都是自烏克蘭進口。

俄烏衝突的影響是，烏克蘭的穀物油籽商品大部份均由黑海出口，港口封鎖對許多糧食進口國造成極大威脅，因而此次俄烏衝突才會進一步加劇全球糧食危機，這樣看來，烏克蘭的出口中斷似乎會對我國葵花油產品供應造成很大的影響。

表2：台灣2014~2021年葵花油前三大進口來源

表中百分比指的是我國自該國進口量占該年度所有進口來源之比重｜資料來源：中華民國海關進出口統計資料庫。

俄烏戰爭中斷烏克蘭糧油出口、降低農業產能

由供應鏈角度切入，進一步觀察我國近月自烏克蘭進口的葵花油數量：今（2022）年1月的505萬噸及2月的940萬噸進口量，相較歷年進口確實處於低點，在生產環境、市場需求等其他客觀條件沒有明顯變動的情形下，進口量降低與黑海封鎖的關聯性就大幅提高。

而關於接下來出口障礙對於葵花油供應的影響，戰爭使原本經由黑海的航運都需改道或取消航程，以運輸穀物、食用油等大宗原物料的散裝船運而言，由於黑海運輸風險大增，運價和保費都呈現走揚，許多糧食進口國的貨主已規劃採取異地替代品採購的方式，例如增加自美洲進口小麥和玉米，而戰事若持續下去，船公司也會將原本自黑海的出口拉到波羅的海港口，確保商品順利出口。

事實上，烏克蘭政府也正試圖擴大陸路運輸能量，增加其他的出口替代路線來分散原本黑海的出口量能，因此穀物貿易的航運改道、停航、轉換進口來源等已經是現在進行式，進口商的負擔勢必大幅增加。

另一方面，由出口國的生產情形觀察，近月烏克蘭出口的葵花油商品主要是去（2021）年9、10月間收成的農作物，目前庫存尚足，但原訂今年4、5月的播種工作，受到戰事打亂已影響烏克蘭農業產量，該國國內有高達三成的農地都面臨停耕，根據烏克蘭穀物協會的最新預估，今年的向日葵產量預計僅980萬噸，相較去年降低超過七成，可預見今年底至2023年初的葵花籽商品出口量將近一步緊縮。

戰爭對台灣葵花油市場的可能影響

最後，回過頭來看台灣的進口情況，可預見若戰爭持續下去且黑海港口持續封閉，短期內船運繞道、油料成本的增加推升運價，將有可能進一步反映在商品價格上。