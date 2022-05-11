為什麼我會說定存很危險，股票卻很安全？

文：懸緝

一天與朋友聊天，話題剛好圍繞在投資理財上，好奇問對方的投資方式，對方不加思索就回答：「不想把辛苦賺來的錢放在股票上，很怕一夕之間錢都賠光，所以都放銀行定存，至少不會賠本。」

這個回答不令人意外，他是循規蹈矩的上班族，平常朝九晚五，但是只要公司要求加班，再怎麼委屈都會默默接受，自己的生活總是擺在最後一個順位。從小接受正規的教育，學會努力工作、好好儲蓄，接著買間房子，最後退休安享晚年，所以他選擇最保守的理財，我一點也不意外。

看到這裡，你是不是覺得很像在寫自己的故事？或是在寫周遭朋友的故事？

定存利率下調、通貨膨脹提高、薪資調整緩慢

先來說明為什麼定存不如你想像中安全呢？

根據台灣郵局歷年定存利率數據統計，2000年一年期定存利率為5.05%，接著2010年一年期定存利率調降為1.16%，而到2020年則下調至0.79%，還不到1%。

這意味著假設定存100萬一年期在銀行裡，2000年能領到的利息是50500元，接著2010年領到的是11600元，2020年能領到的只剩下7900元，直到今年2022年，央行才升息至1.07%。以上的數據顯示利息逐年下調，現金存放在定存的績效愈來愈差。

作者提供 郵局30年來的定存利率

除了定存利率下調之外，最常讓大家忽略的是通貨膨脹，通貨膨脹每年都會以接近2%調整，這也會造成實質購買力下降。我在〈通膨讓鹽酥雞漲了16%，那你的薪水有漲了16%嗎？三個方法幫你解決危機〉文章中有提到通膨，讀者可以看一下。

簡單來說，20年前一碗陽春麵25元就可以吃得到，現在陽春麵一碗動輒35至45元不等，這就是通貨膨脹會造成購買力下降的原因。一個正常發展的國家，通貨膨脹是無可避免的，通常薪水也會跟著通貨膨脹等比例往上調整。

但台灣由2000年的基本薪資15840元，到了2022年基本薪資調整為25250元，22年間薪水的調整幅度遠不及於通貨膨脹的速度，再加上定存利率的下調，所以長期將錢放在定存真的很危險的原因在於此。

股票危險的歸因

很多人覺得股票之所以危險，個人歸類有三個主因：

1. 原生家庭與朋友影響：有些家庭因炒股失敗導致家庭破碎，間接影響小孩的金錢觀；有些朋友投資失利導致破產與信用不良，也會影響著自己的理財觀。而個人就是因為父母曾經買過變成壁紙的個股，導致我出社會後寧願買儲蓄險或定存，也會避免股票這個選項，這就是原生家庭帶給我最大的影響。

2. 學校教育：學校教學重點都放在課本內容，老師很少教理財知識，甚至有些老師本身就不理財。因此在學校沒有獲得財金知識的啟蒙，很難在出社會工作時主動學習理財知識。

3. 不當的投資觀念：聽信朋友內線消息跟著買，或者看財經節目及老師跟風投資，容易變成被倒貨的對象。原本打算藉由投資縮短累積財富的時間，卻因為觀念不正確，不但違背投資的初衷，更造成精神緊繃影響生活，也讓存款日益減少。

股市該有的正確觀念

我們來說明為何股票市場沒有想像中危險？

根據統計，台股每年平均能發出1.5兆左右的股利，若以2300萬人口計算，平均每人每年可以領到股利6萬5千元左右，看到個數字是不是讓你覺得很羨慕。

大部分投資者短線進出股市，都是小賺大賠，一年操作下來，也賺不到單純領股利的金額。

因此，我們用長遠的投資角度來看，投資股票就等於你跟公司一起成長，公司把賺來的錢分股利給你，你因為看好公司而每年固定股利再投入增加股本，長期下來，股利再投入就是所謂的複利效果。

早期投資只有個股這個選項，因為資訊不對等，很容易買到變成壁紙的股票，也提高了風險。幸好現在有分散風險的ETF可以選擇，每年殖利率都有4%至5%，有些甚至高達6%。除了可以打敗定存的1%，也可以防止2%通貨膨脹侵蝕你的實質購買力。用這樣地觀念去思考，其實你會發現股票市場沒你想像那麼危險。

自己的案例

我曾在2019年投入50萬到郵局定存，那時一年期的利率是1.04%。因此，到了2020年到期時，我總共領到5225元的利息。

作者提供

2020年開始自學投資理財後，就將定存解約的錢在2021年慢慢投入股市，並選擇了半年配的ETF投資標的。在2022年1月則領到14750元的配息，換算下來半年報酬率2.95%，保守估計整年度5%的話，應該可以領到25000元的股利，是定存的五倍。

作者提供

從我的例子，就能見證放在股市的報酬，除了打敗定存外也可打敗通膨。

結論

寫這篇文章沒有要否定定存的意思，我倒覺得短期一至二年會急需用到的資金比較適合放在定存，而長期的資金適合放在股市裡。

今年最有感的不外乎是所有物價持續飆高，真正感受到錢真的變薄了，更該把資金放在能發揮最大效益的市場中。我們通常需要透過學習，才能看到了安全背後的隱憂，發現有更好的選擇。所以，我提出我觀察到的論點，並透過自己的實際案例告訴讀者，其實投資沒有那麼的難，難在如何長期堅持下去。唯有財商做為基底，才能支持你堅持下去，並降低投資誤判行為。

愛因斯坦曾說：「複利的威力比原子彈還可怕，它是世界的第八大奇蹟」，可見善用複利是多麼驚人的一件事，長期下來你會看到不錯的成果。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航