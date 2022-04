在巴西貧民窟對抗奴隸制度的貧窮遺毒，「幽默」如何成為弱者的武器？

文:Steffani Chen

「教育減少衝突」(Education reduces conflict)這句話深深烙印在我心中,每個國家都有自己的問題,每個人都有自己的命,我認為所謂的「國際觀」,是別將你原先的想法帶到世界的每一個角落。

我很感謝在留學的過程中,接觸到《Laughter out of Place: Race, Class, Violence and Sexuality in a Rio Shantytown》這本書,讓我對巴西有更深一層的認識,也反思孕育我的台灣,有些人是否也是被無數無形的形式所支配?極端的不平等,在心中埋下衝突的種子,每個人在面對看似無解的人生,是有辦法自我解嘲的一笑置之,還是交托人類原始暴力的基因去掌舵?

這本書的核心是關於「權力關係」以及窮人如何體驗這些關係,作者Donna M.Goldstein以荒誕幽默為主題的敘事方式,傳達了巴西貧民窟里約棚戶區黑暗面生活經歷的複雜性。

在這本民族誌中,主角是格洛麗亞,一位45歲黑皮膚的家庭傭工,Donna M.Goldstein滲透到她的日常生活中,去探索巴西最貧困的公民和嚴重結構性的不平等。

棚戶區的人雖然飽受壓迫和貧窮,但作者卻始終留意到笑聲,這種笑聲通常是幽默的結果,是對構成他們生活背景的政治、經濟結構的不斷評論,使用「幽默」作為應對機制,並為那些沒有發言權的人提供一種表達方式。

本文將討論幽默如何成為弱者的武器,以及與階級、種族和性別不平等的關係。

巴西當代的階級等級制度,是殖民制度的產物

當Pedro Álvares Cabral於1500年從葡萄牙登陸巴西時,巴西被視為數百萬美洲原住民的家園(Goldstein, 2013, p.92a)。 1530年代初期,由於法國和西班牙的西班牙人,對新大陸的競爭日益激烈,葡萄牙王室開始將土地從沿海向內陸延伸,並成功控制了歐洲與東亞和印度的沿海貿易,確立了自己的糖業地位,殖民制度的存在,是為了增加母國的財富和基於重商主義運作的系統(Independence Hall Association in Philadelphia, n.d.)。

在巴西,奴隸制是葡萄牙殖民經濟的基礎,葡萄牙人的人口稀少,為了謀取利益,葡萄牙人從一開始就將印第安人視為奴工(Hudson, 1997),從溫和易貨轉向暴力勸說當地的原住民,開始了一系列剝削行動。

1538年,第一艘奴隸船抵達並進口了大約350萬非洲人(Goldstein, 2013, p.92b),對奴隸勞動力的依賴為巴西在1700年代初期成為世界領先的鑽石、黃金和礦山奠定了基礎。

19世紀初開始第一次呼籲,巴西的廢除奴隸制最終在1888年制定了全面解放法,巴西是西半球最後一個廢除奴隸制的國家 (Brown University, 2022) ,三個多世紀以來,巴西已成為世界上最大的奴隸經濟體之一,可以說奴隸制是巴西經濟的核心。

巴西從奴隸制和殖民制度,繼承下來尖銳的社會經濟分層,反映在收入分配上,在1822年獨立後仍持續存在,Statista(2021a)調查了巴西公眾對社會階層的個人看法,約29.1%的受訪者將他們的社會階層定義為「低」,而38.2%的受訪者將自己定義為中下階層。此外,巴西2010年至2018年的基尼係數數據為 53.9,表明巴西是拉丁美洲財富分配不均的國家之一(Statista, 2021b)。

社會階級影響並決定了現代生活最基本的方面,從一個人的教育、信仰、價值觀、職業和收入來看,來自不同生活工作的父母按階級對待養育子女的方式不同(Lareau, 2002)。

奴隸制束縛可以以階級和種族的方式內化,從格洛麗亞給老闆兒媳婦做飯的情況看,格洛麗亞自我分析「像我們這樣的人」,出身相近、皮膚黝黑,應該做飯,而且「必須」要會做飯,這些複雜的束縛跡像,不僅反映在當地的建築中,而且還內化在一些人的體內,不斷被制定和複製。

顏色本身構成了不平等

在殖民時期,殖民者進口了超過四百萬非洲作為奴隸;因此,大約三分之一的巴西人口在1822年(巴西從葡萄牙獨立)之後仍處於這種情況。 1888年廢除奴隸制後,巴西大約55%的人口是黑人,白人和黑人之間的高度不平等仍然存在(Salata, 2020a),被解放的奴隸沒有土地所有權或教育資格的機會,職業結構導致黑人人口集中在底層。

作為家庭傭工,格洛麗亞只拿到一份最低工資,而且最低工資的人口數量不斷增加;正規部門無法趕上擴張以吸收這些工人,直到格洛麗亞四十歲時才獲得更高的工資,得以擺脫經濟最低的部分類別,而這是一個罕見的例子,大多數人都沒有獲得機會。

大多數黑人女性世代繼承家務,因為人們認為她們合適(Nolen, 2015)。近年來,更多實證研究表明,巴西社會結構的主要特徵是種族不平等及其對教育和收入的顯著影響(Kerstenetzky, 2001; Salata, 2020)。

Arias等人的研究(2004) 解釋,種族不平等的主要原因是人力資本(包括父母的教育)和教育回報的投資,白人在其中積累了很大一部分優勢,教育推動社會流動似乎受到限制,因為非裔巴西人必須首先在勞動力市場取得成功,然後才能進入高等教育機構。

有一個等級制度,而白人處於頂端