《從統計看經濟》：鐵礦石、銅礦、鋁土礦產地分布，與植物油資源爭奪戰

文：宮路秀作

NO.26 資源藏在何處？——隱性資源大國

鐵礦石、銅礦、鋁土礦產量

礦產資源係指從地下開採出來的資源，可分成能源資源、金屬資源、非金屬資源三大類。由於是從地下開採，因此國土面積廣大的國家往往具有豐富的蘊藏量或產量。在此，本書將重點擺在鐵礦石、銅礦及鋁土礦。

鐵礦石產量（根據含鐵量計算的重量，二〇一八年資料）大國依序為澳洲、巴西、中國、印度、俄羅斯、南非共和國，含鐵量占總重量比率大約超過百分之六十；二〇一七年全球鐵礦石出口量主要集中在澳洲（百分之五十三點二）與巴西（百分之二十三點四）兩國。

銅礦產量（根據含銅量計算的重量，二〇一五年資料）大國依序為智利、中國、秘魯、美國、剛果民主共和國，尤其是智利，生產全球約百分之三十的銅礦，而智利、美國、秘魯、加拿大、墨西哥等環太平洋諸國產量最為豐富。日本有將近一半的銅礦進口自智利，其次是秘魯、印尼、加拿大、澳洲、巴布亞紐幾內亞等國家。

其實銅比鐵珍貴！

銅礦產地以從剛果民主共和國橫跨至尚比亞的廣大銅礦床地帶（銅帶［Copper-belt］）和巴布亞紐幾內亞的布干維島最為有名，銅帶位於內陸，所以興建鐵路以便將之運輸至沿海地區。

順帶一提，若比較含量，銅礦產量只有鐵礦石的約百分之一點四，因此銅礦是一種比鐵礦石更為昂貴的資源。在日本遊戲《勇者鬥惡龍》系列中，「鐵劍」價值比「銅劍」更高，但在現實世界中這是不可能發生的事。

鋁土礦是一種俗稱「鋁礦石」的礦物，單看金屬，鋁是土壤中最豐富的元素，大多以與其他元素結合的方式存在。熱帶地區氣候高溫多雨，因此經雨水沖刷後，土壤中的水溶性成分會溶解，最後殘留下來的物質積累成殘留礦床，鋁土礦便是其中一種，其他廣為人知的礦石還有三水鋁石、軟水鋁石等。

基於環境因素，鋁土礦的蘊藏僅限熱帶地區或曾經是熱帶地區的地方。二〇一七年鋁土礦產量大國依序為澳洲、中國、幾內亞、巴西、印度、牙買加等國家，幾內亞（二十四點六萬平方公里）或牙買加（一點一萬平方公里）等小國會有豐富產量，便是仰賴熱帶氣候發展的自然環境所賜。

從前，法國與德國在阿爾薩斯和洛林（Alsace-Lorraine）地區展開激烈鬥爭，該地鐵礦石及煤產量豐盛，因此成為兩國必爭之地。德文「Elsaß-Lothringen」的阿爾薩斯和洛林地區，是講述普法戰爭（一八七〇年至一八七一年）時十分重要的位置。

普法戰爭另一個目的是在「法國這個共同敵人」面前發揚德國人的民族主義，建立以普魯士王國為核心的統一德國。普法戰爭期間，德意志帝國成立，阿爾薩斯和洛林地區被割讓給德意志帝國。

之後德國利用該地生產的鐵礦石及煤，加速推展工業革命。

由於萊茵河向北流經阿爾薩斯和洛林地區，因此利用萊茵河運送此地生產的鐵礦石，並在流域中的魯爾（Ruhr）工業區發展重工業。

緩和「資源爭奪」的智慧

即使在現代，也並非全然沒有資源產地之爭，實際上非洲便是為此衝突或內戰頻傳的地區。隨著軍事力量不斷積累，進一步爆發暴力衝突的可能性持續升溫。

歐盟的前身——歐洲共同體（European Community）係由歐洲煤鋼共同體（ECSC）、歐洲經濟共同體（EEC）、歐洲原子能共同體（EURATOM）三個組織統合而成立。其中，歐洲煤鋼共同體試圖透過創設煤與鋼鐵的共同市場，來消除「紛爭的火苗」，這或許可以說是歐洲人為了穩定政局所催生出來的智慧，畢竟經濟是「土地與資源爭奪戰」。

NO.27 植物油爭奪戰開打

全球主要植物油產量的變遷

隨著經濟發展，國民生活水準提升，民眾對肉類、乳製品及油脂類的需求也會增加，本節將探討油脂類當中取自植物的油品。

植物油有大豆油、棕櫚油、菜籽油、葵花油、芝麻油、椰子油、玉米油、橄欖油等品項，各植物油的原料大多可從名字猜測，不過棕櫚油是由「油棕」生產，其他如亞麻籽、白酒副產品、稻米、紅花、花生、棉花等多種植物亦被加工成油品。植物油中，產量最為豐富的是棕櫚油、大豆油、菜籽油。

棕櫚油係由油棕果實榨取而成，在植物油中產量最大，不過這不包括從油棕果仁取得的棕櫚仁油。油棕樹的樹高超過二十公尺，且果實結在樹頂，因此採收相當不易。將採收的果實蒸熟後壓榨取油，新鮮榨取的棕櫚油富含β-胡蘿蔔素，所以外觀呈橘色。油棕一年四季結果，土地生產性高，收穫量大，所以棕櫚油價格低廉。

棕櫚油：印尼與馬來西亞的寡占市場

印尼（百分之五十六點八）與馬來西亞（百分之二十七點三）兩國的棕櫚油生產合計占世界百分之八十四點一產量，特別是馬來西亞，以前高度依賴天然橡膠種植，但隨著合成橡膠興起及橡膠樹木老化，除天然橡膠外，還開始種植油棕，目的是為了抓住先進國家對油脂類的需求。

馬來西亞油棕種植面積不斷擴大，從一九七一年至二〇一一年，四十年內種植面積成長了二十四倍。由於當地是以開墾熱帶森林來開發農場，所以在棕櫚油生產過程中可說是排放了大量二氧化碳，也因此使用棕櫚油的生質能發電（利用可燃垃圾或糞尿等排泄物的發電）不被歸類為碳中和（carbon neutral）。

據估計，位於東南亞林地的泥炭層蘊藏了大量的碳，換算成全球化石燃料相當於一百年份的使用量。然而，森林砍伐造成泥炭層流失，開始釋放大量二氧化碳。其實印尼是全球排放二氧化碳的主要國家之一，此外熱帶雨林的破壞，也破壞老虎、大象、紅毛猩猩等動物的生態體系，剝奪了原住民的居住地。