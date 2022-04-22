【國際大風吹】澳洲大選開跑，「中國因素」是重要議題但並非唯一重點

2022年，除了4月份的法國總統大選之外，另外一場重要選舉，就是5月份的澳洲國會大選了。澳洲總理莫里森（Scott Morrison），已經正式宣布，投票日定在5月21號。

這場大選攸關澳洲未來走向，目前選民最關心的議題，從疫情、經濟、到氣候變遷，以及國防外交，包括對中國的政策等等。不過澳洲的政府制度跟投票方式，都跟台灣差很多。這一集就要來介紹澳洲大選怎麼選？目前選情如何？還有，近年來澳洲與中國關係越來越緊張，選舉結果會影響對中政策嗎？

目前選情戰況如何？

先來了解一下目前的選情。澳洲政壇傳統上是由兩大黨輪流執政。一邊是莫里森所屬的自由黨和國家黨聯盟，在政治光譜上屬於中間偏右，另一邊則是中間偏左的澳洲工黨。這次要由工黨領袖艾班尼斯（Anthony Norman Albanese）挑戰總理寶座。根據澳洲廣播公司ABC的綜合各家民調顯示，在大選起跑的同一週，以全國範圍來說，工黨領先執政聯盟大約5到10個百分點的支持率。

Photo Credit: 國際大風吹

但這並不代表工黨的選情將會一帆風順。雪梨大學政治學教授傑克曼就說，從過去15年觀察選舉的經驗來看，越靠近投票日，支持率差距往往會縮小。雖然未必能逆轉局面，但通常會比現在更接近。

除此之外，2019年莫里森就是帶著落後的民調進入投票日，沒想到結果反而贏得奇蹟般的勝利，坐上總理大位，也凸顯出民調有不小的誤差。儘管近兩年民調機構努力修正，但成效要到選後才能確認。更不用說，3月底民調指出，還有大約7%的中間選民還沒決定投票意向，都讓大選結果難以預料。

中國是大選重要議題，但並非唯一議題

澳洲從90年代起積極開發與亞洲各國、尤其是中國和東南亞的經貿關係。如今，中國是澳洲最大貿易夥伴，也是觀光客和留學生的重要來源國。但近年來，中國對澳洲政經局勢的滲透和影響力，已經引發國安疑慮。雙方關係也越來越緊繃，2021年還陷入貿易戰。那麼，對中政策在這屆大選會扮演什麼角色呢？

莫里森主打對中強硬的立場，除了加入美英澳合組的AUKUS安全聯盟之外，也提高國防預算。今年2月他還說對手艾班尼斯是「中國政府想要的總理候選人」，引發不少口水戰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 工黨黨魁艾班尼斯

2019年跟台灣斷交的索羅門群島，3月底確定要跟中國簽下安全協議，傳出有可能讓中國建造軍事基地，也遭到澳洲強烈批評。

我了解也尊重（索羅門群島）蘇嘉瓦瑞總理的立場，但我想我們要非常謹慎小心，因為中方野心勃勃。 我們開始看到（中國）軍事基地開始出現，非常靠近澳洲，非常靠近我們在太平洋的鄰居和夥伴，所以我想應該要說出來，應該要提醒大家中國在這區域的行為。 澳洲國防部長 達頓（Peter Dutton）

不過澳洲國立大學教授肯尼認為，抗中牌可能只對保守派男性選民比較有吸引力，未必能擴大到更多族群。而選舉分析師鮑爾則說，從民調數字來看，選民對兩大黨的澳中關係印象分數，其實差不多。另外他也認為外交不會是選戰最重要的議題。

不過雪梨智庫羅伊研究院的研究主任勒梅休，則指出兩大黨對中國的看法還是有本質上的不同。艾班尼斯近期的論調，跟工黨過去比較接近，認為澳洲要好好利用跟亞洲接近的地緣關係，發展商機。而莫里森執政聯盟的立場，則是把中國當成地緣政治的威脅，甚至不排除發生戰爭的可能性。勒梅休認為這兩種思維都應該修正，不論大選結果如何，澳洲都應該記得亞洲不只有中國，應該把格局放大，跟其他國家發展關係，尤其是東南亞各國。

話又說回來，對此刻澳洲選民來說，疫情、氣候變遷和經濟，恐怕還是更切身的議題。近年來，澳洲反覆經歷森林野火和洪水的侵襲，再加上會加劇溫室效應的煤炭業，剛好是澳洲重要經濟引擎之一，因此兩黨的能源和環保政策備受關注。而COVID疫情之後帶來的經濟衝擊和物價飆漲，也讓選民十分困擾。莫里森因此強調，澳洲已經逐步走出疫情，讓經濟復甦，這時候不該換人做做看。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 澳洲今年3月底才發生嚴重洪患

強迫投票、選票可轉移，澳洲選制大不同

最後來快速介紹一下，澳洲的政府和選舉制度。

澳洲本身是內閣制的君主立憲國家，把英國女王當成象徵性的國家元首，但實質上國會的權力地位是最高的。國會分成參眾兩院，議員都是由民眾直選。哪一黨或哪一個政黨聯盟，能在155席的眾議院取得過半席次，就能組成政府執政，而這個黨或聯盟的黨魁，就是澳洲總理。照慣例，黨魁本人也必須是民眾選出的議員之一。

澳洲的國會選舉跟台灣不同，採取所謂「單記可讓渡投票制」。

選民拿到選票時，要按照自己的喜好，替候選人排出順位。例如，如果有8位候選人，就要在每個人的名字前面寫下1到8的順序。

到了計票的時候，先計算第一優先票。如果有候選人跨過得票數過半的當選門檻，就直接當選。如果沒人過半，就要把最低票候選人的票拆散，按照第二優先順位，分配給其他候選人。如果還是無人過半，就再把最低票候選人的票拆散，按照第三優先順位重新分配，不斷循環，直到有候選人得票過半為止。

Photo Credit: 國際大風吹

這個制度可以確保每張選票都不浪費，也可以鼓勵選民把票投給真正喜歡的候選人，而不是刻意配票。

值得一提的是，也澳洲是全球少數實施強制投票制的國家。公民有義務在全國選舉到投票所投票。如果沒有正當理由，例如生病或出國等等，將會被處以20元澳幣、大約台幣400多塊的罰款。這個制度從1920年代上路以來，讓澳洲的大選投票率一直保持在9成以上。

2022澳洲大選，莫里森能不能再度上演奇蹟？又或者澳洲工黨將會重返執政？還是，因為兩大黨廝殺太激烈，而出現都沒有在國會過半的情形呢？5月21號就會揭曉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航