2022/04/20,
印太

美、澳接力施壓也無效，中國宣布已與索羅門群島簽署「安全協議」

美、澳接力施壓也無效，中國宣布已與索羅門群島簽署「安全協議」
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）2019年出席中國國慶慶祝活動，左為中國國務院總理李克強。Photo Credit: AP / 達志影像

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3月洩露出來的安全協議草案顯示，中國可以派遣海軍艦艇在島嶼「進行中途停留和過渡」，也允許中國派遣武裝警察、軍事人員和軍隊到該島協助維持社會秩序，這讓西方政府感到不安，特別是與索羅門群島距離只有不到2000公里的澳洲。

南太平洋島國索羅門群島傳出要與中國簽署雙邊安全協議，可能允許中國在當地駐紮海軍軍艦、部署軍力，引起紐西蘭、澳洲、美國等國高度關切，澳洲與美國白宮官員近日接連飛往索國。不過中國週二（19日）表示，已經和索羅門群島正式簽署安全協議。

中國外交部發言人汪文斌週二在例行記者會上說，近日中國外長王毅和索羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府，正式簽署了雙邊安全合作框架協議。汪文斌強調，該協議促進索羅門群島社會穩定和長治久安，符合索羅門群島和南太地區的共同利益，強調沒有針對任何第三方，中方願同有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。

索羅門群島外長馬內萊也向《澳洲廣播公司》證實了協議的簽署，他說索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）將在未來幾天內會正式對外宣布。

安全協議允許中國駐軍索羅門群島，美、澳接力試圖阻止

雖然索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞強調，他的國家不會允許中國在那建立軍事基地，但紐西蘭太平洋安全專家鮑爾斯（Anna Powles）認為，最終版本的安全協議與其他中國安全協議一樣「不太可能公開」，「除非協議再次被洩露，否則我們也不太可能知道，簽署的版本是否與洩露的草案有很大差異。」

3月洩露出來的安全協議草案顯示，中國可以派遣海軍艦艇在島嶼「進行中途停留和過渡」，引發了對建造潛在軍事基地的擔憂。

協定也允許中國「派遣警察、武裝警察、軍事人員、和其他執法人員和軍隊」到該島協助維持社會秩序，這讓西方政府感到不安，特別是與索羅門群島距離只有不到2000公里的澳洲。

澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）上週（12日）才剛出訪索羅門群島與總理蘇嘉瓦瑞會面，要求蘇嘉瓦瑞不要和中國簽署這項安全協議。他說：「我們歡迎蘇嘉瓦瑞總理最近發表聲明，即澳洲仍然是索羅門群島的首選安全伙伴，以及他承諾索羅門群島將永遠不會被成為外國勢力的軍事基地。」

美國國務院18日也警告，索羅門與中國簽的協議「為中國軍隊部署索羅門群島打開了大門」，並為太平洋島國地區「開了令人擔憂的先例」，白宮將在這週派印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員出訪索羅門群島、斐濟和巴布亞紐幾內亞三國。

澳、美接力出訪索羅門群島，仍未能阻止索國與中國簽約，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示「深感失望」，她在週二晚間發表聲明說，「我們擔心該協議的制定缺乏透明，它有可能破壞我們地區的穩定。」她也說，澳洲將進一步確認協議內容，及其對太平洋地區的影響。」

針對美國計劃派官員訪問索羅門群島，中國外交部發言人汪文斌19日表示，太平洋島國不是誰家的後院，更不是地緣對抗的棋子。島國有對外合作多元化的實際需要，也有自主選擇合作夥伴的權利。蓄意渲染緊張氛圍、挑動陣營對立的做法在島國地區沒有市場，干擾阻撓島國對華合作的圖謀也注定徒勞。」

汪文斌說，中國始終是南太地區和平的建設者、穩定的促進者。美國等個別國家一邊無端抹黑中國，一邊打造所謂三邊安全夥伴關係，將核擴散風險和冷戰思維引入南太地區，嚴重威脅地區安全穩定。「損害地區安全」這頂帽子還是由他們戴更合適。

索羅門群島在2019年與中華民國斷交，轉向北京，獲得了中國的巨額投資。不過人口最多的馬萊塔（Malaita）省政府多次提出獨立公投，試圖與台灣保持聯繫。美國則在2020年有爭議地向馬萊塔提供3500萬美元的直接援助

美國今年2月釋出訊息，它將在索國首都荷尼阿拉（Honiara）重新設立大使館，以對抗中國在該地區的影響力。美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）12日與索羅門群島外長馬內萊通了電話，討論了開大使館的計劃。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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