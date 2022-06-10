彰基醫院爆勞資糾紛多名醫師「被離職」，立委籲速修《醫療法》保障主治醫師勞權
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為何主治醫師仍不受保障？現行法規只有將「住院醫師」納入勞基法保障，而主治醫師、公職醫師及診所醫師仍被排除在外。
彰化基督教醫院勞資爭議風暴延燒，皮膚科名醫邱足滿無預警「被離職」，使主治醫師長年不受《勞基法》保障的困境浮上檯面，邱足滿今（10）偕同立委洪申翰召開記者會，激動落淚表示主治醫師工時超長為醫院奉獻，但醫院可單方面解約或不續聘；洪申翰表示，衛福部已將修法草案送出，行政院應該趁這時機，保障廣大主治醫師的勞動權。
彰基醫院勞資爭議連環爆
彰化基督教醫院皮膚科邱足滿醫師，今年5月30日通知收到來自院方的「期滿不續聘」通知，遭到院方「實質解僱」，她表示，自己在彰基服務長達25年，眼看退休將屆，無預警收到不續聘通知，質疑院方以10天之差規避退休金，更指出許多醫師都曾被同樣對待。
邱足滿今天在記者會上激動表示，彰基醫院從去年12月第一次告知要調整她的職務，將她在總院的門診減診並調動至38公里外、單趟車程近1小時的二林分院，院方沒有提出具體理由，也無視她的家庭需求，今年第2季再度調動她到二林分院，即便如此，她不曾因個人因素缺席門診。
邱足滿說，醫師救助患者卻在自己的工作上不被保障，令人心酸，「當醫師當到這樣很不值得，早上門診看到下午3點，下午門診看到晚上8點，很認真照護患者，為什麼勞動權卻未獲保障，難過又生氣。」
邱足滿丈夫、前彰基醫師蕭信昌也發文指出，彰基院長陳穆寬霸凌、羞辱醫院員工，不僅多年前把他逼離工作30年的彰基，更要求與他比較熟識的醫師不要跟他說話，試圖排擠、孤立他。相關消息傳出後持續延燒，突顯主治醫師長年不受勞動法規保障的困境，而須持續蒙受「期滿不續聘」、「高額違約金」、「任意調動工作地」及「薪資結構黑箱」等種種苦果。
台灣皮膚科醫學會前兩天也發表聲明支持邱足滿，直指主治醫師不受「勞動基準法」保障是此次爭議發生主因，且國內類似案例層出不窮，許多醫師都曾遭醫院無預警通知不續聘，也不給予任何理由，僅主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，毫無救濟管道。
因契約期滿而被離職的彰基醫師也不只邱足滿，《聯合報》報導，肝臟移植名醫陳堯俐昨日已接到院方發給「契約期滿通知書」，確定於6月30日期滿後將離開。
據了解，彰基院長陳穆寬上任後已有許多醫師、護理師離職。其中被迫離職的有轉職中國醫藥大學附設醫院的有前眼科主任陳珊霓、即將到中山醫學大學附設醫院看診的的前皮膚科主治醫師邱足滿、轉任至秀傳醫院的前耳鼻喉科醫師蕭信昌等人。
彰基今天上午發出新聞稿表示，陳堯俐是彰基肝臟移植團隊，也是過去彰基栽培的醫療人才。但陳堯俐與另名醫師過去卻曾多次在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的大陸執行器官移植手術，違反器官來源應透明、可追溯性，有違醫療倫理的疑慮；經考量醫療倫理之原則，院方決定不予繼續委任。
台灣皮膚科醫會監事代表楊佳懿今天也出席記者會表示，類似案例不是第一次發生，醫院不續聘主治醫師通常不給予任何理由，僅主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，即片面宣稱解聘程序合法，她代表學會呼籲衛福部能更重視主治醫師長期缺乏法律保護其勞動權益，盡速審查及通過《醫療法》有關聘僱醫師勞動權益專章之立法，使主治醫師能有一個合理、安心的工作環境。
主治醫師不受保障，洪申翰：醫療法停在政院
過去在社會各界及勞工團體的極力呼籲下，衛福部曾評估以《勞基法》或修訂《醫療法》勞動權益專章保障主治醫師權益，然最後皆因遭受醫院高層壓力而胎死腹中。如今隨著彰基與邱醫師間的爭議延燒，過往忽視醫師勞動保障的後果歷歷在目，不僅在疫情期間重創醫療團隊士氣，也嚴重侵害民眾就醫品質。
台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說明，依照《勞基法》條文，不論在工時工資、職務調動、資遣解僱、離職預告、職災補償及退休制度等各個環節都有明確保障，他舉《勞基法》第10-1條的「調動五原則」為例，包含調動目的要合理，距離要衡量，還要考量勞工的家庭利益做評估，另外以《勞基法》第11、12條，解僱勞工的條件非常嚴謹，雇主必須視為「最後手段」，否則都算違法。
為何主治醫師仍不受保障？陳亮甫進一步解釋，現行法規僅將「住院醫師」納入《勞基法》保障，而主治醫師、公職醫師及診所醫師仍被排除在外，因此醫院大多與主治醫師簽訂「一年一簽」的定期契約，使主治醫師在各項權益上毫無保障，主管機關更應提出有力作為。
立委洪申翰表示，去年12月已和賴惠員及范雲共同提案，且衛福部曾在2019年的4月17日將《醫療法》醫師勞動權益專章草案陳報行政院，可惜的是行政院院會還沒通過。他舉例像船員也不受《勞基法》保障，而是適用《船員法》，當時交通部和勞動部就建立了跨部會的聯合稽查機制，「此時不建立機制，我們要等到什麼時候？別等到更多遺憾不公平出現了才要匆匆忙忙地改。」
他認為邱醫師案例後，會發生的勞資問題恐怕只會多不會少。衛福部有醫療人力配置上考量的專業，勞動部應該要這過程給予專業勞動見解，讓整個契約範本的制定過程有對於「解僱保護」和「離職違約金」處理機制，接下來他也會請衛福部再次將《醫療法》草案送到行政院會討論，希望下個會期有機會進行逐條審查。
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核稿編輯：翁世航
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
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