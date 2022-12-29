台中公車左轉撞上一家三口妻兒不治，議員質疑客運業者屢違規應檢討評鑑制度
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台中免費公車實施多年，交通局推出誤點、脫班稽查，脫班誤點就開罰，不過有業者把罰款轉嫁給司機；過去曾有乘客反應，不少駕駛趕時間，口氣、服務品質差，甚至拒載年長乘客或行動不便者，還曾連闖4個紅燈等狀況。
台中市豐原客運280路公車昨天深夜行經北區學士路、英才路口，撞上推嬰兒車過馬路的伊拉克籍季男一家人，妻、兒不治，死裡逃生的丈夫悲痛表示，司機速度真的很快。陳姓司機下跪向家屬道歉，全案由檢方相驗後，裁定司機以10萬元交保。
此案也再次引發各界對台中市公車評鑑和行人道路交通安全的關注；網路上台中市議員周永鴻指出，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。相信所有市民都沒辦法接受。台中市府應該檢討現行公車評鑑制度。
事故如何發生的？
台中市李姓女子與伊拉克籍丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上。《中央社》報導，台中市警察局第二分局調查指出，這起車禍發生於27日晚上11時15分許，豐原客運公車司機陳男（58年次）駕駛大客車，沿學士路由五權路往育德路方向行駛，於英才路左轉往中清路一段方向時，撞擊正走在斑馬線的三人。30歲李姓妻子、1歲兒子不治，丈夫輕傷。
《中央社》報導，伊拉克籍丈夫接受媒體聯訪時紅著眼眶含淚指出，當時全家準備回家，走在斑馬線上，公車司機的速度真的很快，他們全家都已經快過完馬路了，公車突然開過來，他自己的手腳被公車撞擊受傷，而妻子與坐推車的兒子則被撞出去。
陳姓公車駕駛肇事後辯稱，綠燈時要左轉，由於現場光線昏暗，沒有注意到過馬路的行人，感覺車輛後方撞到東西後停車察看，才發現撞到行人。目擊民眾表示，看到這一家3口在綠燈時過馬路，並依規定走在斑馬線上，突然有一輛公車靠近，駕駛疑似視線死角沒注意，沒踩剎車就撞倒媽媽及嬰兒車。
議員質疑客運業者屢違規還評鑑甲等
《中央社》報導，事件發生後，有民眾在臉書（Facebook）發文指，這台車已經違規2、3次以上，對此，台中市交通局以文字稿回覆，經豐原客運詳查，確認網路流傳資訊為同車，但不同駕駛，而豐原客運業者屢次遭檢舉違規屬實，相關交通違規案件已依道路交通管理處罰條例處分，包括司機未打方向燈，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；未禮讓行人則處600元至1800元罰鍰。
民進黨籍台中市議員周永鴻則發布新聞稿指出，台中市公車狀況多，除常脫班、誤點，近日還發生怒罵毆打乘客，甚至撞死了過馬路的行人。市府自2019年起，每年補助公車業者近30億元，截至今年累計超過百億，但公車業者卻連最基本的安全都無法達成。
周永鴻表示，交通局19日才發布今年公車營運與服務評鑑結果，17家業者中有11家獲得甲等，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。相信所有市民都沒辦法接受，評鑑制度形同虛設。
周永鴻表示，台中市府應該檢討現行公車評鑑制度，除對業者扣點、罰款和調整競標路權順位外，對表現惡劣且未明顯改善的業者應該考慮不予續營，甚至取消熱門路線經營權作為警惕，也應增加檢視業者改善成效的頻率，緊盯業者的改善狀況。
對此，交通局表示，將持續督促客運業者落實行車安全，除要求業者落實行車安全教育訓練外，將把評鑑指標中行車安全配分提高，透過提高公車評鑑行車安全占總分比例及辦理行車安全教育訓練，雙管齊下，督促業者改善行車安全。
交通局指出，客運公司需要求駕駛「行經路口慢看停」也將納入年度補助計畫評鑑內，並持續滾動式檢討公車評鑑指標的項目及配分。
交通局也表示，除肇事者將面臨司法責任，交通局也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時也會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度。
交通局指出，市區公車屬於大型車輛，首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均依規安裝行車視野輔助系統，以輔助駕駛員避免發生交通意外，但為更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統」有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。
《聯合報》報導，台中免費公車實施多年，3年前市府統計，公車誤點常引發民怨，交通局推出誤點、脫班稽查，發車誤點10分鐘內，罰款500至1000元，超過10分鐘視為脫班，開罰2000至4000，開罰對象為業者。不過有業者把罰款轉嫁給司機，一旦異常發車將被扣款；有乘客反應，不少駕駛趕時間，口氣、服務品質差，甚至拒載年長乘客或行動不便者，還曾發生公車連闖4個紅燈、趕著關車門，夾傷乘客或拖行等意外。
此次發生事故，也有網友認為，可能因為司機擔心誤點被扣款，在趕時間，所以車速過快來不及煞車，才釀成悲劇。但詳細事故原因仍須調查。
新聞來源
- 台中公車撞一家3口母子亡 倖存伊拉克籍丈夫：司機速度很快（中央社）
- 台中公車撞一家3口妻兒不治 伊拉克籍丈夫傷重送醫（中央社）
- 台中公車撞伊拉克男一家3口妻兒不治 豐原客運被罰7.5萬元（中央社）
- 台中公車司機撞死母子下跪道歉 10萬元交保（中央社）
- 台中公車狀況多 3客運業者評鑑甲等接連出包（中央社）
延伸閱讀
- 「道路交通管理處罰條例」修法重點一次看：汽機車未禮讓行人最高罰6000、嚴重超速40公里視為危險駕駛
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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罕病「泛視神經脊髓炎」病友盼回歸社會，期待的新藥是否確實送到病友手中？
我們想讓你知道的是
1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥，然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊。罕見疾病「泛視神經脊髓炎」如今有新型的專用生物製劑可望精準治療，但價格昂貴，健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
視力受損、肢體癱瘓，擔心反覆復發重創神經組織，遭受失明、失能及死亡的威脅……，這些是全台「泛視神經脊髓炎」病友的日常。過去泛視神經脊髓炎無專一用藥可使用，僅能靠類固醇、免疫抑制劑來治療，疾病隨時有復發可能，且一旦發作易遺留下不可逆之傷害。
如今終於有新型的專用生物製劑可望提供精準治療，但藥物價格昂貴，施打一劑近20萬，一般家庭難以自費支出。可健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
什麼是「泛視神經脊髓炎」？嚴重恐致失明、癱瘓
林口長庚紀念醫院神經內科教授張國軒醫師表示，泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種中樞神經系統發炎性自體免疫疾病，因免疫機制失調，導致自體免疫抗體反過來攻擊體內的中樞神經細胞。
在泛視神經脊髓炎病人身上常見帶有anti-AQP4抗體，這些自體抗體會引起發炎反應造成神經組織的破壞。一旦反覆發作，將重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁，甚至失去生活自理能力…。
泛視神經脊髓炎作祟，突然發病打亂人生規劃
「沒辦法，遇到了就只能面對…」37歲的高小姐是一位家有7歲孩子的全職媽媽。今年一場突如其來的身體不適，卻毫不留情的打亂她的人生規劃。
「一開始只是覺得頭很痛，後來左眼窩跟眼睛轉動時有疼痛感、有視野遮蔽的感覺……」沒想到至眼科就醫後，得到的卻是請她儘速到大醫院檢查的轉診單。一到醫院檢查才發現自己有視神經發炎的問題，透過急診做核磁共振並緊急安排住院打了三天的高劑量類固醇。
原以為經過幾天折騰和治療後就沒事，孰料，在出院返家隔兩天後，她卻覺得視力有模糊、明顯往下降的情況。再度返回急診就醫，並從醫師口中得知，自己可能罹患了泛視神經脊髓炎……。
視力受損，深陷不曉得病情能否控制好的焦慮中
這時她才驚覺病情遠不如自己想像的簡單，而這一住，高小姐就在醫院住了大半個月，並在醫師評估下進行了每兩天一次的自體血漿置換。令人遺憾的是，雖然緊急進行治療處置，視力仍舊受到極大影響。
「由於主傷是在左眼，除了左眼有視野遮蔽、色覺變弱的情形，左眼的視力現在更只剩0.2左右，右眼的話則剩下0.5～0.7，現在要返回原先的工作崗位更難了……」原先雙眼視力1.0、曾任職講求精準、需高度用眼電子檢測公司的高小姐無奈的說。
而這次發病不只影響人生規劃，更讓高小姐從此埋下忐忑、焦慮不安的心理。「心裡真的覺得很辛酸，不曉得病情能不能控制好的感覺真的讓人很茫然和焦慮。每天起床都會擔心自己視力是不是又變差、變模糊了？是不是又有哪個顏色看不到了，那種焦慮感真的很難受……」高小姐坦言。
「自責對不起孩子」盼生物製劑納入健保，減輕生活負擔
而最讓高小姐揪心的就是罹病後孩子的改變，「我的小朋友本身就是心思比較細膩的小孩，因此每當我跟他獨處時，他總是會一直注意我有沒有需要幫忙，讓他變得小心翼翼的，雖然感到窩心，但這其實不是一個7歲孩子這個階段該有的狀態，媽媽生病讓他好像有被迫長大的感覺，真的覺得很對不起他……」
無奈的是，要控制住泛視神經脊髓炎不發病，如果服用基本的類固醇、免疫抑制劑效果有限。那麼臨床上能選擇的其他治療方式，就是價格相對昂貴、需自費使用的生物製劑，昂貴的藥價對於一般家庭是一大負擔。
「雖然說講錢很俗氣，但沒有錢真的就活不下去！如果泛視神經脊髓炎這個疾病會造成這麼大的反覆性傷害，政府在有餘力的狀況下，希望能夠聽到我們的心聲，讓生物製劑納入健保給付，減輕病友的負擔，讓我們在生活上至少可以維持一定程度的平衡，並在疾病可控下有機會能重返職場、發揮生產力。」高小姐語帶期盼的說道。
泛視神經脊髓炎如不定時炸彈，治療關鍵在避免疾病發作
張國軒醫師指出，正因為泛視神經脊髓炎一旦發作，恐重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁……。因此對於病人來說每次的發作都非常恐怖，所以在臨床治療泛視神經脊髓炎病患，首要關鍵便是如何避免疾病發作，不讓病人處於如面對不定時炸彈般的長期恐懼中。
雖然傳統常見的類固醇、免疫抑制劑對於預防NMOSD發作有一些效果，但由於這些藥物每個人使用的反應不一樣，長期服用類固醇及免疫抑制劑也可能會造成水腫、月亮臉、水牛肩等副作用，也有一部分的泛視神經脊髓炎病友的復發是沒辦法以上述治療方式獲得良好控制的。但過往NMOSD病友受限於能使用的藥物種類不多，即便上述治療方式造成身體諸多不適或效果不理想，也只能默默承受。
生物製劑有望改變命運，但泛視神經脊髓炎病友卻看得到而用不到？
新型生物製劑（單株抗體藥物）的出現，可謂泛神經脊髓炎治療的一道曙光！張國軒醫師表示，近年剛通過台灣食藥署藥證申請的新單株抗體藥物，能夠更精準的去消滅會引起發炎反應造成神經組織破壞的抗體，來預防疾病復發。
且根據臨床試驗，其使用在某些特定泛神經脊髓炎病友，兩年之內的復發率可壓低到少於10%；且即便是不同種類的生物製劑，至少也有75%的機會所以在至少兩年之內都沒有任何的發作。若同時能再避免感染、勞累、睡眠不足／睡眠品質不佳等泛視神經脊髓炎的可能誘發危險因子，其實是可以把復發率壓到很低的。
「但令人遺憾的是，這類新型生物製劑健保並未給付，施打一劑約需要花費近20萬左右。且並非一次見效，而需每兩個禮拜或一個月施打一次，年醫藥費保少估計約要1、200萬；很明顯的，這樣的價格若沒有健保幫助，病人是很難自費使用的。」張國軒醫師補充。
每年大約100多位病友需要使用到生物製劑，並非健保無力負擔
最重要的是，目前台灣的泛視神經脊髓炎病人大概有6、700人，而這些人也並非每一位在治療上都會使用到生物製劑。根據醫師臨床估計，當中可能會需要使用生物製劑藥物的約有20-30%左右，每年最多大概也就不過100多位，並非健保無力負擔。
泛神經脊髓炎多好發在30、40歲，「上有老、下有小」有一定的生產力青壯族群，若疾病無法有效控制，往往在工作與經濟上會漸趨弱勢。「健保的目的，就是希望不再有病人因病而貧！可是這樣的概念和理想，似乎無法讓泛視神經脊髓炎病友感受到。」張國軒醫師感嘆的說道。
經濟學人評7國罕見疾病用藥可近性：台灣落後國際水平
自1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥後，不少罕病病友因此看見治療希望。然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊，而這樣的結果也反映在國際評比上的低評價。
根據英國《經濟學人雜誌》於今年9月7日公布的最新研究，評比德國、法國、英國、澳洲、日本、南韓與台灣7個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析8種罕病藥物在7個國家取得許可證，到成功給付的時間差。結果顯示，台灣被核准給付的罕藥僅2種，且給付耗時、平均等待30個月，對於罕病政策，病人的意見與影響力也相當有限。
執行率極低！5年未用罕病專款達26億，NMOSD新藥絕非健保無力負擔
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，目前健保給付的罕病共有37種病類、61種罕病藥物。但在近10年申請給付的47款罕藥中，13種正審查中、有9種藥物曾被否決，是二代健保上路前未曾出現的現象，而當中拒絕給付的最大原因，就是對健保財務衝擊太大。
2022年的罕藥專款預算87.78億中，罕病新藥預算雖編列了7.68億，但實際上只用了1230萬。但若以健保署公布的罕病專款每年平均執行率有92.3%、5年決算平均成長10.36%；而陳莉茵強調，那只是過去已收載給付的罕藥舊案人數，是已用藥罕病病友隨著體重、年齡增加而自然增加的藥量，事實上「罕病新藥執行幾乎是個位數字。」
除此之外，根據罕病基金會統計，雖然健保相關單位屢屢表示，因為財務問題，未能給付所有的罕病患者，但事實上每年的罕病健保專款，竟然都沒有用完。自2017年到2021年，5年間沒有用掉的總餘額更累計逾26億元。
陳莉茵：罕見疾病是弱勢裡面的弱勢，應該是需要被照顧的
無論專款或新藥預算，都仍結餘那麼多，但13種排隊審查的新藥卻不得其門而入。
「罕見疾病是急重症裡面的急重症、弱勢裡面的弱勢。在適法性、優先性上，應該是需要被照顧的，所以健保想盡辦法不照顧罕見疾病，很令人困惑。我們每一個人都可能成為重大傷病的狀況之下，健保是一個醫療風險分攤的問題，而保險就是保險，不該把它當成政治任務的工具來進行管理，回到健保的本質機制才能真正幫助到需要的病患。」陳莉茵語重心長的呼籲。
雖然仍為前景擔憂，但陳莉茵也不忘對泛視神經脊髓炎病友喊話，「雖然短時間內我們還未爭取到生物製劑新藥的健保給付，但我們沒有退縮、悲傷的權力，還是打起精神正面的面對，一起商議如何爭取到藥物的給付。希望大家盡可能好好照顧自己，一起爭取藥品給付能夠儘速通過。」