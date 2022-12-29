2022/12/29,
交通

台中公車左轉撞上一家三口妻兒不治，議員質疑客運業者屢違規應檢討評鑑制度

台中公車左轉撞上一家三口妻兒不治，議員質疑客運業者屢違規應檢討評鑑制度
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台中免費公車實施多年，交通局推出誤點、脫班稽查，脫班誤點就開罰，不過有業者把罰款轉嫁給司機；過去曾有乘客反應，不少駕駛趕時間，口氣、服務品質差，甚至拒載年長乘客或行動不便者，還曾連闖4個紅燈等狀況。

台中市豐原客運280路公車昨天深夜行經北區學士路、英才路口，撞上推嬰兒車過馬路的伊拉克籍季男一家人，妻、兒不治，死裡逃生的丈夫悲痛表示，司機速度真的很快。陳姓司機下跪向家屬道歉，全案由檢方相驗後，裁定司機以10萬元交保。

此案也再次引發各界對台中市公車評鑑和行人道路交通安全的關注；網路上台中市議員周永鴻指出，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。相信所有市民都沒辦法接受。台中市府應該檢討現行公車評鑑制度。

事故如何發生的？

台中市李姓女子與伊拉克籍丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上。《中央社》報導，台中市警察局第二分局調查指出，這起車禍發生於27日晚上11時15分許，豐原客運公車司機陳男（58年次）駕駛大客車，沿學士路由五權路往育德路方向行駛，於英才路左轉往中清路一段方向時，撞擊正走在斑馬線的三人。30歲李姓妻子、1歲兒子不治，丈夫輕傷。

《中央社》報導，伊拉克籍丈夫接受媒體聯訪時紅著眼眶含淚指出，當時全家準備回家，走在斑馬線上，公車司機的速度真的很快，他們全家都已經快過完馬路了，公車突然開過來，他自己的手腳被公車撞擊受傷，而妻子與坐推車的兒子則被撞出去。

陳姓公車駕駛肇事後辯稱，綠燈時要左轉，由於現場光線昏暗，沒有注意到過馬路的行人，感覺車輛後方撞到東西後停車察看，才發現撞到行人。目擊民眾表示，看到這一家3口在綠燈時過馬路，並依規定走在斑馬線上，突然有一輛公車靠近，駕駛疑似視線死角沒注意，沒踩剎車就撞倒媽媽及嬰兒車。

議員質疑客運業者屢違規還評鑑甲等

《中央社》報導，事件發生後，有民眾在臉書（Facebook）發文指，這台車已經違規2、3次以上，對此，台中市交通局以文字稿回覆，經豐原客運詳查，確認網路流傳資訊為同車，但不同駕駛，而豐原客運業者屢次遭檢舉違規屬實，相關交通違規案件已依道路交通管理處罰條例處分，包括司機未打方向燈，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；未禮讓行人則處600元至1800元罰鍰。

民進黨籍台中市議員周永鴻則發布新聞稿指出，台中市公車狀況多，除常脫班、誤點，近日還發生怒罵毆打乘客，甚至撞死了過馬路的行人。市府自2019年起，每年補助公車業者近30億元，截至今年累計超過百億，但公車業者卻連最基本的安全都無法達成。

周永鴻表示，交通局19日才發布今年公車營運與服務評鑑結果，17家業者中有11家獲得甲等，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。相信所有市民都沒辦法接受，評鑑制度形同虛設。

周永鴻表示，台中市府應該檢討現行公車評鑑制度，除對業者扣點、罰款和調整競標路權順位外，對表現惡劣且未明顯改善的業者應該考慮不予續營，甚至取消熱門路線經營權作為警惕，也應增加檢視業者改善成效的頻率，緊盯業者的改善狀況。

對此，交通局表示，將持續督促客運業者落實行車安全，除要求業者落實行車安全教育訓練外，將把評鑑指標中行車安全配分提高，透過提高公車評鑑行車安全占總分比例及辦理行車安全教育訓練，雙管齊下，督促業者改善行車安全。

交通局指出，客運公司需要求駕駛「行經路口慢看停」也將納入年度補助計畫評鑑內，並持續滾動式檢討公車評鑑指標的項目及配分。

交通局也表示，除肇事者將面臨司法責任，交通局也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時也會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度。

交通局指出，市區公車屬於大型車輛，首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均依規安裝行車視野輔助系統，以輔助駕駛員避免發生交通意外，但為更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統」有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。

《聯合報》報導，台中免費公車實施多年，3年前市府統計，公車誤點常引發民怨，交通局推出誤點、脫班稽查，發車誤點10分鐘內，罰款500至1000元，超過10分鐘視為脫班，開罰2000至4000，開罰對象為業者。不過有業者把罰款轉嫁給司機，一旦異常發車將被扣款；有乘客反應，不少駕駛趕時間，口氣、服務品質差，甚至拒載年長乘客或行動不便者，還曾發生公車連闖4個紅燈、趕著關車門，夾傷乘客或拖行等意外。

此次發生事故，也有網友認為，可能因為司機擔心誤點被扣款，在趕時間，所以車速過快來不及煞車，才釀成悲劇。但詳細事故原因仍須調查。

新聞來源

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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