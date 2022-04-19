南一書局全方位教科書數位服務資源 迎向防疫新日常 教學「五大幫手」協助教師提升數位教戰力

線上線下並進的混成教育儼然已是不可逆的教育大趨勢，教育生態系夥伴也都快馬加鞭精進數位化能力。因此，身為臺灣教育領導品牌之一的南一書局，致力研發全方位教科書數位服務資源，協助教師教學以及學生學習。南一「五大幫手」不但能夠幫助教師短時間內轉用、適應線上教學，並提供學生多元的「課堂補充資源」陪伴自主學習，期盼在疫情已成常態的時代中，成為教師與學子的最佳神隊友。

南一書局研發出教學「五大幫手」，協助提升教師數位教學即戰力

鑒於書本是所有學習開始的根本，南一自九年一貫教材時期便領先業界投入發展教科書數位服務，5年前更開始積極研發OneBook智慧電子書，內容涵蓋包羅萬象的服務資源，同時跨平台支援所有載具瀏覽。其中「自動儲存班級記錄」可以完整記錄課堂中所有教學互動、讓教師回放檢視課堂歷程；業界首創的「白板儲存功能」更是模擬教師於實體課堂中的上課需求，不僅解決電子書頁面上沒有位置寫字的困擾，更可以儲存、重複使用； 另外，深受教師喜愛且高度符合教學需求的「互動工具」，成功將教師所有課堂互動搬進線上教學中，從挑人分組、計時器到畫筆、螢光筆、自由放大等必備小工具應有盡有，完整保留教師教學習慣，方便教師快速上手使用。

南一數位服務的教學五大幫手還包括「完整的書櫃功能」，涵蓋國小至高中的各科電子書及題庫，更備有完整課程計畫、學習單、動畫影片、音檔等豐富資源。此外，「雲端出題系統」能讓教師自由選擇測驗類型，並有電腦選題和手動命題兩種出題方式。在疫情時代，南一教科書數位服務資源能即時因應變局，幫助教育工作者面對教學現場的轉變，極大化縮短教師備課時間。（教師線上備課詳細資訊：https://nanidigi.oneclass.com.tw/）

南一書局與時俱進，打造學習致勝關鍵、提升數位學習力

教科書是求學過程中不可或缺的學習素材，南一書局總經理蘇偉銓表示：「南一書局忠實陪伴臺灣教育將近70年，我們無法阻止疫情的發生，但是我們可以給予因應的教育解方，陪伴所有親、師、生共同迎接挑戰。」南一書局的數位服務提供各式補充資源，其中包括課堂教學資源與課外學習資源，供學生自由下載學習（學生專區：https://www.oneclass.com.tw/digi/student.html）。疫情未來的發展我們無法預知，然而我們能夠化危機為轉機，將此轉變為學習經驗的積累，作為學生提升數位學習力的致勝關鍵。

南一書局協助教師與學生邁向混成學習，提供與疫情共處的教育解方

疫情雖加速了教育現場轉變，但也讓教育工作者及學生看到疫情觸發數位學習改變的契機。面對前所未有的挑戰，南一相信只有從內容、平台、師培三大面向著手，幫助孩子全方位面對現今教育挑戰，才能建構完善且充實的數位學習機制，為臺灣教育創新鋪路。

南一書局陪伴臺灣教育近70年，透過在教育產業深耕多年的專業與知識，在疫情時代致力於幫助教師與學生迅速融入教育現場。不論是實體或線上，南一皆提供豐富的教科書數位服務資源協助教師提升教學效能、輕鬆備課，達到教學不費力，學習更順利的最佳學習成效。