芒果要漲價了！泰國歌手美國演唱舞台上吃芒果糯米飯掀文化認同熱潮

（中央社）泰國歌手在美國音樂節舞台上大吃芒果糯米飯，掀起泰國人的文化認同熱潮，曼谷各處攤販大排長龍，泰國政府準備向聯合國教科文組織申請讓芒果糯米飯成為非物質文化遺產。

藝名Milli的泰國饒舌歌手達努帕（Danupha Khanatheerakul）17日在美國柯契拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）登台演出，Milli表演時在舞台上大啖泰國著名甜點芒果糯米飯，在泰國引起轟動。

19歲的Milli以英泰文饒舌表演，大唱「我不騎大象」打破外界對泰國的刻板印象，另一段歌詞「國家好，人民好，食物棒，但政府酸掉了」則暗諷政治，在社群媒體被廣泛分享。

雖然Milli歌詞暗諷時政，但這次表演引發芒果糯米熱潮獲總理肯定。《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天被記者問起此事時表示，文化部將向聯合國教科文組織（UNESCO）提案，把芒果糯米列為泰國的非物質文化遺產。

帕拉育指出，泰國利用軟實力是很重要的事情，泰國有很多資源可以用在國際宣傳。

泰國芒果種植協會會長馬諾（Manop Kaeowongnukun）受訪指出，以水仙芒果為例，一般是每公斤20到40泰銖，現在漲到每公斤110泰銖，這股芒果糯米熱潮可以帶來更多消費，連帶價格也會漲價。

外送平台業者Line Man指出，在Milli的新聞之後，芒果糯米訂單比之前增加了3.5倍。曼谷各處芒果糯米攤販大排長龍，擠滿購買民眾。

The Commerce Ministry looks set to capitalise on the popularity of Danupha "Milli" Khanatheerakul to boost shipments of Thai fruit and food. #BangkokPost #Business https://t.co/bDV8WTjW07 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) April 18, 2022

目前泰國有泰式按摩、箜劇（Khon Dance）以及諾拉舞（Nora Dance）列為聯合國非物質文化遺產，而泰國政府正在爭取讓泰式酸辣湯又稱冬蔭功（Tom Yum Kung）列為非物質文化遺產。

不只Milli，本名拉麗莎（Lalisa Manoban）的韓國女團BLACKPINK泰國成員LISA近期也在泰國掀起文化認同熱潮。

LISA在去年9月首次以個人身分推出單曲，凸顯LISA的泰國身分和認同，來自泰國東北武里喃府（Buriram）的LISA，在單曲MV身穿傳統服飾、頭戴傳統飾品，在仿武里喃府著名的歷史遺跡帕農藍神廟（Phanom Rung Historical Park）的建築物前熱舞，引爆一波泰國人追尋傳統文化的熱潮。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元