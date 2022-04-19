2022/04/19,
印太

芒果要漲價了！泰國歌手美國演唱舞台上吃芒果糯米飯掀文化認同熱潮

芒果要漲價了！泰國歌手美國演唱舞台上吃芒果糯米飯掀文化認同熱潮
泰國歌手Milli。Photo Credit:TOP NEWS新聞畫面截圖

我們想讓你知道的是

藝名Milli的泰國饒舌歌手達努帕17日在美國表演時，在舞台上大啖泰國著名甜點芒果糯米飯，在泰國引起轟動，也帶動了泰國人吃芒果糯米飯的熱潮，芒果的價格也在漲價。

（中央社）泰國歌手在美國音樂節舞台上大吃芒果糯米飯，掀起泰國人的文化認同熱潮，曼谷各處攤販大排長龍，泰國政府準備向聯合國教科文組織申請讓芒果糯米飯成為非物質文化遺產。

藝名Milli的泰國饒舌歌手達努帕（Danupha Khanatheerakul）17日在美國柯契拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）登台演出，Milli表演時在舞台上大啖泰國著名甜點芒果糯米飯，在泰國引起轟動。

19歲的Milli以英泰文饒舌表演，大唱「我不騎大象」打破外界對泰國的刻板印象，另一段歌詞「國家好，人民好，食物棒，但政府酸掉了」則暗諷政治，在社群媒體被廣泛分享。

雖然Milli歌詞暗諷時政，但這次表演引發芒果糯米熱潮獲總理肯定。《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天被記者問起此事時表示，文化部將向聯合國教科文組織（UNESCO）提案，把芒果糯米列為泰國的非物質文化遺產。

帕拉育指出，泰國利用軟實力是很重要的事情，泰國有很多資源可以用在國際宣傳。

泰國芒果種植協會會長馬諾（Manop Kaeowongnukun）受訪指出，以水仙芒果為例，一般是每公斤20到40泰銖，現在漲到每公斤110泰銖，這股芒果糯米熱潮可以帶來更多消費，連帶價格也會漲價。

外送平台業者Line Man指出，在Milli的新聞之後，芒果糯米訂單比之前增加了3.5倍。曼谷各處芒果糯米攤販大排長龍，擠滿購買民眾。

目前泰國有泰式按摩、箜劇（Khon Dance）以及諾拉舞（Nora Dance）列為聯合國非物質文化遺產，而泰國政府正在爭取讓泰式酸辣湯又稱冬蔭功（Tom Yum Kung）列為非物質文化遺產。

不只Milli，本名拉麗莎（Lalisa Manoban）的韓國女團BLACKPINK泰國成員LISA近期也在泰國掀起文化認同熱潮。

LISA在去年9月首次以個人身分推出單曲，凸顯LISA的泰國身分和認同，來自泰國東北武里喃府（Buriram）的LISA，在單曲MV身穿傳統服飾、頭戴傳統飾品，在仿武里喃府著名的歷史遺跡帕農藍神廟（Phanom Rung Historical Park）的建築物前熱舞，引爆一波泰國人追尋傳統文化的熱潮。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。