看不慣就捲起袖子參與改變！Social Designer 中學生社會設計挑戰賽開始

你是否對生活周遭許多人事物看不下去？

你在乎許多社會議題卻不知該如何行動？

根據《Cheers》和​​Dcard合作發表的「Z世代全方位意向調查」，面對變動快速的世界，Z世代在工作上，「更在意為什麼我們要做這件事、要能找到意義感，」而最關切的議題前三名分別是性別平等、氣候變遷和環境汙染，此外還包括貧窮、移工、教育議題等，也是榜上有名。

再加上近年來，國教階段學生也越來越關注環境、永續(包含SDGs）等主題，但教育現場卻鮮少有機會深入了解，甚至是進一步發聲、企劃實作，以及接觸業界實務的橋樑。

有鑒於此，曾任關鍵評論網新聞主編、成功大學數位媒體經理的「學習家有限公司」創辦人暨執行長羊正鈺，以及近年來致力於透過新創藝、新媒體、新科技、新創業、新教育等五新領域栽培年輕人成為競爭力世代的「青年共創發展協會」共同發起並主辦第一屆「Social Designer 2022 中學生社會設計個案挑戰賽」。

我們邀集了關注各種社會議題的影響力組織、用各種創新方法解決問題的領導人，提出面對第一線最真實的「題目」，再由全台逾60萬高中職、國中生一起揪團組隊來接受挑戰，進行一場前所未有的社會設計舞台。

本屆挑戰賽的五大議題和出題組織，分別是：「移工議題」由專注於東南亞移工教育培力，以及每月文化交流創造多元、友善社會的One-Forty負責；「教育議題」則是致力於推動美感教科書計畫、透過改造課本來培養下個世代的感受力與創造力來出題。

「氣候變遷」是深耕台灣環境保護15年，從研究調查、揭露弊案、公民行動，到推動政策無役不與的地球公民基金會來操刀；「貧窮議題」則由長期陪伴無家者、街友等，並發展出各種倡議與直接服務計畫的人生百味來執行；「國際合作」就一定少不了穿梭在網路的世界，藉由跨國社群、媒體節目不斷打開台灣在國際發聲管道的台灣數位外交協會來提案。

挑戰賽由學生組隊、拍片選議題，再由主辦單位篩選初賽隊伍、對應的議題組織。初賽期間，各隊需要針對問題提出解決方案的企劃書；進入複賽的隊伍，除了可參加各議題組織特別設計的「培力工作坊」，還有三週的時間去實作提案、驗證自己的提案，以爭取最後的優勝。

最難得的是，總決賽邀請到在台灣長期關注社會創新、企業永續和氣候變遷等議題的「KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司」不只是協辦單位，更擔任評審團的召集人和主席；此外，所有晉級總決賽的隊伍，都有機會接受主辦單位和另一個協辦單位「社會創新實驗中心」的輔導、進一步去實踐自己的完整企劃！

這次代表出題的五個組織，就有四個來自協辦單位關鍵評論網過去選出的未來大人物們。我們也期待，透過Social Designer個案挑戰賽，可以引領著下個世代的青少年，成為一個不只有能力，更重要的是有意願參與社會、深入了解議題、捲起袖子實際解決問題的社會設計人才！



註：參賽團隊可選擇「一般組」和「國際組」，後者需以英文完成企劃和複賽簡報（含影音）。不限國籍，團隊內需有能中文流暢溝通的成員。

責任編輯：Street

核稿編輯：王銘岳