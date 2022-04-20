瑜伽、針灸將有國際認證標準？世衛組織在印度啟動全球第一個傳統醫學中心

世界衛生組織（WHO）週二（19日）在印度啟用了全球傳統醫學中心（WHO GCTM）， 印度總理莫迪 、 世衛組織總幹事譚德塞和模里西斯、尼泊爾總理都出席揭幕儀式。該中心旨在利用現代科學和技術，挖掘世界各地傳統醫學的潛力。

世衛組織和印度政府今年3月簽署了一項協定，並獲得了印度政府2.5億美元的投資支持，將成為第一個世界級的傳統醫學中心。 該中心 旨在創建一套關於傳統醫學實踐和產品的可靠證據和數據，為相關 政策和標準打造堅實的證據基礎。中心將設在印度西海岸古吉拉特邦的賈姆訥格爾縣，場址預計2024年完工。

印度總理莫迪表示， 印度傳統醫學如阿育吠陀、 尤那尼醫學和悉達醫學等 如今在全球範圍有大量需求，如瑜伽正在幫助全球人們對抗糖尿病、肥胖、憂鬱症和其他疾病， 該中心的首要目標是打造一個涵蓋世界所有傳統醫學的綜合數據庫，「這將有助於我們傳遞不同國家的傳統醫學知識給下一代」。

莫迪指出，該中心也應制定傳統醫學檢測和認證的國際標準，「這將有助於建立對傳統醫學的信任」，他也建議該中心組織年度活動，例如傳統醫學節，以便來自全球的專家齊聚一堂；另外也要為傳統醫學研究調動資金，就像藥廠獲得價值數十億美元的研究資金一樣，「我們需要為該行業開發類似的資源」。

WHO Launches Traditional Medicine Hub In India https://t.co/bn4O4b111o — Newsafricanow (@newsafricanow) April 19, 2022

根據 估計，世界上約有80%的人口使用傳統醫學， 例如草藥混合物、針灸、瑜伽、阿育吠陀醫學和本土療法。 今天使用的獲批藥品中，約有40%源自天然物質，例如阿司匹林的發現借鑒了使用柳樹樹皮的傳統醫學配方，避孕藥是從野生山藥植物的根部開發而來的，兒童癌症治療方案則是以紫長春花屬為基礎。

在世衛組織194個成員國中，有170個承認傳統醫學的使用，但只有124個有使用草藥的法律或法規，而這之中又只有一半的國家針對傳統醫學方法和藥物有制定國家政策。

Around 80% of the world’s population is estimated to use traditional medicine.

To date, 170 of the 194 WHO Member States have reported the use of traditional medicine https://t.co/KlkDdDB3LK pic.twitter.com/OGF7GtW1Rx — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2022

世衛組織表示，在證據、創新和可持續性的基礎上，利用傳統醫學的潛力將改變健康的遊戲規則，並指出傳統醫學是不斷發展的健康和保健行業的一部分。如人工智慧現在能被用來繪製傳統醫學的證據和趨勢，並能偵測天然藥物的 代謝動力學。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元