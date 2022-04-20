齋戒月以巴衝突加劇，阿拉伯政黨宣布「暫退」以色列聯合政府，是否將導致執政聯盟垮台？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

阿拉伯裔以色列公民政黨「聯合阿拉伯民主黨」（United Arab List），於2022年4月17日宣布，將暫時退出以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於2021年6月中旬所籌組的以色列聯合政府。

根據，卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，聯合阿拉伯民主黨的支持者主要來自阿拉伯裔以色列人，或居住於以色列的巴勒斯坦人民，該群體約佔以色列900多萬人口中的21％。目前該政黨由阿巴斯（Mansour Abbas）領導，聯合阿拉伯民主黨亦是首位代表巴勒斯坦公民加入以色列聯合政府的政黨。

《半島電視台》亦轉述部分以色列政論人士的看法表示，聯合阿拉伯民主黨當前的「退出」決議，是希望在「危機期間」能讓該黨領袖阿巴斯減輕來自民間社會的壓力，因此才會做出此象徵性表態，預計在以色列國會於5月8日重新開議後，雙方紛爭就能解決。

獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）同樣認為，該聲明在很大的程度上僅具象徵意義，因為國會目前正處於休會期，因此聯合阿拉伯民主黨的退出，現階段並不會對執政聯盟造成影響。

阿巴斯也呼籲各界對於黨內所做的決定保持冷靜，並堅稱聯合阿拉伯民主黨無意永久退出聯合政府，但若當前事態沒有獲得改善，仍會考慮退出執政聯盟。

為什麼聯合阿拉伯民主黨欲退出聯合政府？

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）揭露，聯合阿拉伯民主黨對於「以色列警方近日向巴勒斯坦人所施予的暴力行為」深感不滿，成為該黨決定暫時退出以色列國會的主因。

2022年穆斯林齋戒月（Ramadan）期間，包含聖殿山（Temple Mount）在內的耶路撒冷舊城區，接連發生以色列維安警察與巴勒斯坦民眾雙方爆發的衝突事件。

《半島電視台》於報導中指出，在一連串的衝突中，4月15日的暴力事件最為嚴重，以色列警方於當日清晨突然攻擊位於東耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）及其周邊廣場，該暴力事件至少造成158名巴勒斯坦民眾受傷、數百人遭逮捕。

瑞士公共媒體《瑞士資訊》（SWI）也提到，在該衝突結束後，耶路撒冷舊城於4月17日，又出現以色列鎮暴警察與巴勒斯坦人對峙的衝突事件，最後共有18人被以色列警方拘捕。總理班奈特對此卻表示，為保護以色列公民安全，以色列警方可充分享有「自主權」，能自由處理任何違反公共秩序的行徑。

種種針對巴勒斯坦公民的暴力衝突，以及班奈特的回應，皆促成聯合阿拉伯民主黨重新審視是否仍有繼續待在聯合政府的必要。

阿拉伯民主黨退出後會造成何種影響？

據《法國24電視台》（France 24）報導，班奈特所領導的聯合政府，在以色列國會的120席中持有60席，當中的4席屬於聯合阿拉伯民主黨。若聯合阿拉伯民主黨確定退出，所剩的56個席次將造成班奈特的執政聯盟不再是「多數派政府」（Majority government），即未來執政聯盟想在以色列通過任何立法，皆須與反對派政黨達成協議。

獨立新聞媒體《中東之眼》則提及，事實上早在今年4月6日，以色列宗教保守派議員席爾曼（Idit Silman）便已宣布退出班奈特的聯合政府，這也讓原本擁有國會61席的執政聯盟失去國會多數優勢。

然而，《法國24電視台》也強調，由以色列前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所率領的「以色列聯合黨」（Likud party），不太可能因為聯合阿拉伯民主黨退出執政聯盟，而藉此與其合作，並取代現有政府。主要原因是色列聯合黨自身即為以色列最大的猶太民族主義右翼政黨，諸多在野政黨亦是由極右派猶太政黨組成，猶太正統教派的政治支持者願意與聯合阿拉伯民主黨合作的可能性微乎其微。

此外，以色列國會於2014年頒布多數派政府籌組相關法令，其中提到，在野陣營需在國會獲得61席過半席次，才能籌組新的聯合政府，並取代現有政府，然而反對派的整合勢力尚不及此程度。

以色列巴伊蘭大學 （Bar-Ilan University）政治學教授桑德勒（Samuel Sandler）對此表示，即使納坦雅胡想藉機重返執政舞台，是否能獲得多數票來組成新政府，將會是其所面臨的難題。

「納坦雅胡沒辦法拉攏聯合阿拉伯民主黨，因為猶太教的民族主義者一定會反對。」桑德勒在接受《法國24電視台》專訪時如此說道。

班奈特（左）與納坦雅胡（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

仍是關鍵少數，但也岌岌可危

非營利新聞組織《中東觀察》（Middle East Monitor）認為，阿拉伯裔以色列公民在以國境內一直沒有對應的影響力，然而聯合阿拉伯民主黨的出現，代表了在政治上阿拉伯裔以色列公民扮演了決定性的角色，若少了該政黨的4席，則足以讓當前的執政聯盟瓦解，儼然成為以色列國會的「關鍵少數」。

然而，聯合阿拉伯民主黨的表現似乎沒有達到阿拉伯群體的期望，儘管政黨領袖阿巴斯曾表示，會為以色列內部的阿拉伯社會利益做最大的努力，例如就阿拉伯裔與巴勒斯坦人的居住正義、預防暴力、組織犯罪等議題與班奈特達成共識。

但最後這些「共識」，好似皆被班奈特的聯合政府忽視，而聯合阿拉伯民主黨對此也沒有採取任何積極的行動，該黨的部分民間支持者便表示，若聯合阿拉伯民主黨對於國內諸多不利於阿拉伯裔的事件仍選擇保持沉默，則就是辜負阿拉伯裔群眾對該黨的期待。