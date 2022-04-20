原配向小三求償百萬敗訴，法官：憲法保障性自主權優先於配偶權，婚姻的核心價值並非忠誠義務

林姓婦人的丈夫和1位王姓女子發生婚外情，兩人多次發生性行為，林婦認為是王女介入才導致她離婚，提告王女求償精神撫慰金100萬元。台北地院民事庭法官吳佳樺昨（19）日在判決中指出，憲法優先保障的是人民的性自主權，而非對婚姻家庭制度的保障，判提告的林姓婦人敗訴，小三王女免賠100萬元。

判決理由是什麼？

綜合《中央社》、《自由時報》和《中時》報導報導，法官吳佳樺根據大法官宣告通姦罪違憲的解釋文，主張憲法不再強調保障「婚姻與家庭制度」，轉為保障婚姻制度中「獨立個體的性自主決定權」；因此配偶彼此是相互獨立自主的個體，不因婚姻關係所負的忠誠義務，得以支配他方意志或性自主決定權；在憲法典範變遷的脈絡下，自不應承認隱含著一方為客體，且受另外一方獨佔和使用，以「性與感情、精神、行為等親密關係之獨占、使用權」作為核心的配偶權概念。

在本案判決中，法官除了重申「配偶權」並非憲法上的權利，也表示「配偶權」並非法律上的權利，即使認定是法律上的權利，但被告享有《憲法》第22條保障的性自主決定權，在「配偶權」與「性自主決定權」的衝突下，自然以憲法上所保障的「性自主決定權」優先。

判決指出，性、感情、精神、行為的獨占，實際上是控制配偶內在思想的精神活動、對外與個人人格發展密切相關的表意行為；肉體或精神出軌、對他人以口頭或行動表達愛意，涉及憲法絕對保障的「思想自由」、「言論自由」及「性自主決定權」，禁止這些行為，是在控制另一半的內在思想、個人人格、性親密關係的自主決定。

判決中舉例，比較精神上並未出軌的配偶，僅因生理上需求，至夜店尋求一夜情或與他人為性交易，但仍忠於婚姻；以及精神、心靈與配偶以外的第三人契合，對於配偶僅餘肉體上的軀殼，雖然肉體上並未出軌，但實際上已無心維繫婚姻，即可知婚姻的核心價值並非「忠誠義務」，至為明確。

判決強調，

婚姻的意義與價值不斷然是配偶間所負的忠誠義務，更重要者是情感上的溝通、互信與承諾。 婚姻共同生活的圓滿安全、幸福，本身極為抽象也難以定義，每個人對幸福婚姻的圖像也不盡相同，法院若介入判斷私人婚姻是否美滿幸福，無疑是讓法官以自身價值觀決定婚姻定義、婚姻是否破碎及配偶間的相處模式（白頭偕老或柴米油鹽醬醋茶）。 肉體上出軌的一方或許道德上值得非難，但配偶間缺乏溝通、生活中的冷暴力，何嘗不是促成婚姻走上終點的原因。婚姻的破碎不盡然是配偶一方的行為所造成。

這位法官不是第一次這樣主張，法界人士評「罕見」

《聯合報》報導，吳佳樺是大法官吳陳鐶的女兒，她2021年11月30日審理另外一個侵害配偶權案件時，就依大法官釋字791號解釋，認為憲法不再強調保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人性自主決定權」，不應承認配偶一方受另一方獨占的「配偶權」概念，判元配敗訴，當時也引發熱議。

不過吳佳樺的想法和同樣在法界工作的爸爸吳陳鐶不同，《自由時報》報導，吳陳鐶曾在大法官宣告通姦罪違憲的解釋文中出具不同意見書，指一夫一妻婚姻制度、婚生子女的正常成長及國家社會安定與發展，均是極重要的公共利益，因此他認為通姦罪合憲。

《中央社》報導，法界人士指出，多數承審侵害配偶權案件的法官認為，與有配偶之人通姦，是干擾或妨害他人夫妻維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的權利，若婚外情事實明確，依據《民法》第184條、第195條規定請求，法官通常會判賠相當金額的慰撫金。本案判決實屬罕見。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航