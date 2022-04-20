指揮中心公布「2歲童條款」：居家隔離者若生命危及須緊急就醫，可自行開車、步行前往

有鑑於不幸離世的2歲確診男童病程發展迅速，卻在家長打電話給相關單位求援時遇到互轉單位、電話未接等困難，指揮中心於昨（19）日深夜發出最新公告，開放確診個案或同住的居家隔離者，只要生命危及都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院，可謂是「2歲男童條款」。

《蘋果新聞網》指揮中心發言人莊人祥表示，因為居家隔離／居家檢疫／輕症在家照護確診者都會受到電子圍籬管制，若要自行前往醫院，還是必須先通知衛生局，衛生局確認可以步行前往醫院，民眾才可以離開住所。

國內出現最年幼死亡確診個案，家長從打電話求助到送醫超過2小時

國內昨日新增2起死亡確診個案，當中一名患者年僅2歲，為目前為止確診死亡個案中年紀最小的患者。

《中時新聞網》報導，根據指揮中心說明，死亡的2歲男童在14日下午5點42分進線，1922得知後，便聯繫新北市衛生局，6點半與媽媽確認情況後，就安排119送醫，在7點06分出車，31分到院。不管是1922、衛生局、119，都盡全力在做他們該做的事。

《聯合新聞網》報導，男童父親表示，自己從5點初不斷撥打衛生所電話沒人接，1922說要聯繫衛生局，119說要聯繫衛生所，就這樣一直被踢皮球。男童父親於受訪電話中哭泣「我就是太守法傻呼呼等，若我直接去醫院或許我的孩子就不會重症！」並表示陳時中講的時間都對，但1922要轉新北衛生局、衛生局要轉衛生所，「但衛生所電話一直沒人接，當然沒有電話紀錄阿！」

台大醫：等個半小時就可能錯失黃金救援時間，應給家長「送醫主動權」

事件發生後輿論發酵，年幼確診患者的送醫流程也被拿出來檢討。《TVBS新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民對此表示，針對「就診」一事，應讓家屬有主動權。家長覺得不對勁，就該讓他直接就醫，而不是全部都由政府規定。

黃立民表示，降低腦壓、抽筋等危機狀況，都是幾分鐘內要處理的事，等個半小時、一小時，就會錯失黃金救援時間。

《TVBS新聞網》報導，居家照護確診個案及居家隔離（同住之未確診者）若需要緊急就醫，可先以救護車為主，或地方政府衛生局規劃或指示的防疫計程車、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕／騎車）等方式為輔。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航