美聯邦法官裁定大眾運輸工具口罩強制令無效，戴不戴都難防「政治口水」的飛沫

文：周世惠（中央社駐舊金山特派員）

疫情的口罩令讓一些健康狀況需要戴口罩的人受惠、免於解釋。只不過口罩是美國政治口水的戰場，聯邦法官18日進一步撤銷搭乘大眾運輸工具必須戴口罩的規定，搭機要不要戴口罩在美國成了選項。

大約在旅美累計達三年的時間點，記者開始發現自己有嚴重的花粉過敏，最美的春天也是最痛苦的季節；那種「人未到、噴嚏聲先到」，還有眼睛紅癢淚流的不舒服感，其實並非大病，吃藥有幫助，在戶外戴個口罩也能減敏。

然回想疫情之前，外出戴口罩全然不是件討喜的事。曾經在路上，遇到拄著拐杖的陌生年長老太太關心地問，「你還好嗎？」害我很不好意思，不是應該我先關心你才對？

也有過卡車司機與我的車子並排停在一處紅燈的路口時，對方隔著車窗戶對我按喇叭，故意用手掩著他的口鼻，露出一抹奇怪的微笑。

疫情之初，正當美國為口罩缺貨、戴不戴而吵翻天時，我在一次驅車前往舊金山採訪的路上，被一位白人中年女士頻按喇叭。又是隔窗的劇情，她加大手勢要我「脫口罩」，我沒理會，她繼續逼車，我只好重踩油門、加速離去。

美國不是自由的國家嗎？想戴口罩的決定，干卿何事？

事實上，撇開科學，從政治的角度看口罩並沒那麼簡單，口罩象徵約束與不自由；再想想疫情期間戴著口罩或滑雪面罩偷竊、作案的「蒙面人」畫面，不難理解口罩一體兩面的聯想。

數家美國籍航空公司的執行長3月寫信給總統拜登（Joe Biden），而之前有20多位共和黨籍國會議員主張終止口罩令；保守派非營利組織「健康自由捍衛基金」（Health Freedom Defense Fund）於2021年7月提訴訟案。

佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）18日做出判決，「強制佩戴口罩令逾越了美國疾病管制暨預防中心（CDC）的法定權限。」

CDC為了防疫，去（2021）年初實施搭飛機戴口罩的強制規定，原本在3月18日到期，CDC兩度延長口罩令到5月3日。

任何人掐指一算，從4月18日到5月3日，不過就是乘客多戴個兩星期，政治口水仍要對此爭一口氣。疫情以來口罩之亂不斷，美國聯邦航空總署（FAA）今（2022）年統計指出，1150起機艙內違規事件，744起與口罩相關。

近日在加州聖荷西國際機場（Mineta San Jose International Airport）採訪，一位等著接機的美國民眾費爾普斯（Craig Felps）說，若搭機戴口罩的強制令不解除，他個人不搭機、只做公路旅行；他認為疫後「新常態」完全「受控於政治人物手裡」。

相對地，從事軟體業務工作、27歲史考特（Brandon Scott）說，他偏好面對面互動，所以樂於搭機走跳，戴口罩搭飛機雖然感覺沒那麼好，卻不至於到不能接受的程度，反倒是他感受這波機票上漲的壓力。

即使疫情的走向是染疫者症狀輕，對於高健康風險族群並不代表完全沒事。不管聯邦政府對於法官撤除口罩令的裁決要不要提上訴，今夏有意前往美國出差或旅行的人，在美搭乘大眾交通工具時，別人與自己戴不戴口罩都將是「自行決定」的事。

從身為台灣人的文化背景，以及我個人對口罩「安全感」的依賴，搭機維持戴口罩的決定很清楚，非我族類要「取笑」不打緊，只有祈求不要仇恨或追打。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航