印尼名作曲家葛桑描繪家鄉的大河風光，橫跨兩世紀的〈美麗的梭羅河〉成經典中的經典

我自小愛聽老歌，尤愛60、70年代中英文及印尼文流行歌曲，此外也愛聽各國民謠，以及印尼格朗章曲調（Keroncong）。兒時，每當看到大人準備播放音樂時，既期待又開心！

結婚後，我最愛在燒飯、整理家務時，邊聽老歌。宛如老歌，能帶領我穿越時光隧道，回到在南洋印尼的童年生活。

眾多老歌中，我最愛聽的歌曲之一〈Bengawan Solo〉（美麗的梭羅河），是60、70年代，大名鼎鼎、紅遍兩岸三地、日本，以及西方世界的印尼歌曲，這首歌有許多歌手翻唱，還翻譯成至少13種語言，同時是電影常用的主題曲。

從幾部50-60年代日本電影，到近代2000年王家衛拍攝的《花樣年華》、2006年姜文電影《太陽照常升起》，以及2019年上映的電影《南方車站的聚會》，均有此首歌作為電影中的插曲、片尾曲。〈美麗的梭羅河〉橫跨兩世紀，依舊深受眾人喜愛，是經典中的經典。

〈美麗的梭羅河〉是一首格朗章歌曲，由印尼名作曲家葛桑 (Gesang Martohatono）創作。歌詞描述家鄉的一條大河──梭羅河風光、源源不絕的河水，以及商船穿梭在梭羅河上。葛桑於1940年創作這首歌曲，當時年僅23歲，前後花了6個月的時間編曲填詞。

梭羅河位於印尼爪哇島，橫跨中爪哇及東爪哇兩省，全長約560公里，爪哇語裡的Bengawan意思為「大河」。如其名般，梭羅河確實是爪哇島最大及最長河流，自古商船來回不斷，人來人往，至今依舊是重要的交通要道。

葛桑創作的Bengawan Solo曲調優美、輕柔，富有時代感，無論後人如何編曲、融合各種風格的音樂，均非常動聽，因而廣泛流傳。

關於Bengawan Solo的中文歌名，尚有兩種版本，包括〈梭羅河畔〉，以及〈梭羅河之戀〉。另有台語版本，歌名〈曼卡灣蘇羅〉、〈文雅灣梭羅〉等。中文版本〈美麗的梭羅河〉歌詞，翻譯自原詞，而《梭羅河畔》、《梭羅河之戀》，以及台語版本歌詞，可說是重新填詞、創作。

重新翻唱這首歌曲的歌手眾多，包括潘迪華、潘秀瓊、尤雅、呂珊、顧媚、陳蓉蓉、美空雲雀、文夏、紀露霞、費玉清、梅艷芳、余天，到近代年輕一輩歌手胡歌均翻唱過，共同點是翻唱這首歌的歌手都是佼佼者。

不過，不同時代的歌手有不同詮釋，無論聲調、編曲，以及使用的樂器，各有特色。然而這首歌特別之處，不論編成輕快、活潑、輕柔愜意，或帶著哀愁、傷感，均能打動人心，引起共鳴。

Photo Credit： Arifhidayat CC BY SA 3.0 印尼梭羅河

因為這首歌充滿魅力，知名度高，不少人還使用此歌名作為餐廳、糕餅店店名，足見其影響力和高知名度。此外，一首扣人心弦的歌曲，宛如食物能給身體溫飽，使心靈得到滿足。

至於格郎章曲風，是何種音樂風格呢？據說，起初受葡萄牙法朵（Fado）音樂影響，隨著時間演變，走向本土化。根據紀錄，約在16世紀初，法朵歌曲開始在印尼流傳，當時由葡萄牙水手，以及來自馬魯古等地的奴隸傳唱。

真正形成格朗章音樂的時間則到1880年後，即19世紀末期。當時，除受葡萄牙影響，格朗章音樂還汲取夏威夷曲風，故有使用烏克麗麗伴奏習慣。最初在巴達維亞郊外處督古村（Kampung Tugu或Kampoeng Toegoe），即現今雅加達北部流傳，再慢慢傳入到爪哇島其他地區，並和當地音樂、曲風融合。不同時期，格朗章音樂的呈現，以及風格有些差異。

Photo Credit： Tropenmuseum CC BY SA 3.0 1905年的印尼格朗章樂團

最早格朗章音樂節奏輕快，曲風有濃濃葡萄牙音樂風格。隨著格朗章音樂流傳到中爪哇，並以梭羅為中心時，曲風變得較緩慢，以符合中爪哇人生活習慣和習性。

而保留曲調較快、風格相對活潑的格朗章曲風，印尼人稱之為「格朗章督古」（Keroncong Tugu或Krontjong Toegoe），至今仍由世代居住於督古村的葡萄牙後裔傳唱。

除以烏克麗麗伴奏外，格朗章基本樂器尚有：低音提琴、大提琴、小提琴、吉他、鼓、長笛等，後加入印尼笛子，還融合印尼本土樂器如甘美朗（Gamelan）。

大部分格朗章樂團，由印尼本地人組成，不過近代部分印尼華人樂團，開始組成華人格朗章，將印尼格朗章曲風結合中國傳統樂器，例如古箏、二胡、琵琶等，使格朗章音樂在原有的風格與特色外，再度創新，呈現多元樣貌。

Photo Credit： Tong Tong Fair CC BY SA 2.0 2013年之名印尼歌手Waldjinah在海牙的Tong Tong博覽會上的演出，其擅長「格朗章」曲風

此外，當代部分格朗章作曲家，將格朗章音樂注入搖滾（Rock）、當嘟（Dangdut）、饒舌（Rap）音樂等元素，希望藉由創新，持續受到大眾的注意。但仍有部分樂團，堅持傳統風格，希望透過懷舊曲調，吸引鍾愛復古風樂迷的支持。

初期發展，格朗章音樂主要由底層階級傳唱，歌詞多描述日生活所見所聞、歌頌男女情愛、讚嘆大自然等，也有部分屬於基督教詩歌，專門在教會傳唱，內容通俗，易於瞭解、歌唱。

格朗章音樂從最早受葡萄牙影響，後結合印尼本土樂器，展現獨有特色，到近代又再度融合各種曲風，充分反映印尼過去和近代多元的社會樣貌，猶如蜿蜒流貫熱帶雨林的梭羅河，風姿綽約，百變迷人。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒