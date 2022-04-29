《寫作，最強的商業武器》：「陌生化」創造意外性，影集《陰屍路》藏著寫好文章的祕訣

文：鄭泰日

影集《陰屍路》，藏著寫好文章的祕訣

有一部電視劇，一開始是因為好看我才收看，現在則是憑著一股義氣和傲氣在追劇，那就是創下美國有線臺史上最高收視率的超紅電視劇《陰屍路》，甚至還出了一個專門談論《陰屍路》幕後花絮的綜藝節目《閒話行屍》（Talking Dead），而且收視率也在排行榜前十名內。

《陰屍路》描繪在由喪屍主宰的世界之中，倖存者展開的生死之鬥。故事從亞特蘭大（按：美國喬治亞州首府）慢慢轉換到華盛頓，目前則擴張到美國全國上下（按：《陰屍路》確定以第11季，於2022年劇終）。

2019年10月開始的第10季，敘述倖存者中的領袖瑞克．格萊姆斯（Rick Grimes）失蹤六年後的故事。這個電視劇很神奇，就算沒有主角，故事還是能夠進行下去。

從2010年開始播出，到現在也超過10年了，無論是首播或重播，身為忠實粉絲的我，一百多集之中，半集都沒有漏看。某天，我心中突然冒出這個疑問——陰屍路如此長壽的祕訣是什麼？畢竟，以喪屍為主題的作品，無論在這之前或之後，都有不少部，為何只有它如此熱門？

隨手舉幾個比較有名的作品，有《新空房禁地》（Braindead）、《28天毀滅倒數》（28 Days Later）、《惡靈古堡》（Resident Evil）、《活人生吃》（Dawn of the Dead）、《28週毀滅倒數：全球封閉》（28 Weeks Later）、《我是傳奇》（I Am Legend）、《錄到鬼》（[•REC]）和《末日之戰》（World War Z）。

韓國則有《屍速列車》、《屍落之城》和《屍戰朝鮮》。雖然這些都是好作品，但如果想成為演上10年的影集，可能還是稍嫌不足。

《陰屍路》是完全照典型喪屍故事走的「傳統大災難」類型，也就是，世界毀滅了，屍體突然醒過來，殘忍的啃咬活人，就算身體的一半都沒了，只要頭沒受傷，就不會真的死去；不過，人只要被咬一口，就會馬上變成喪屍，絕無例外。

這部影集不時變換故事焦點和框架，讓原本容易膩的劇情，變得新鮮有趣。若仔細觀察，每一季都有不同的變化，比如說，第二季的主線是，曾是一名警察的平凡人，去尋找失散家人的感人冒險記。

然而，從第三季開始，就突然變成陷入絕望深淵的人們，不知何時要殺掉變成喪屍的同伴、每天戒慎恐懼的超級恐怖片。當大家已經習慣喪屍的存在後，從第四季開始，電視劇氛圍轉變為倖存者們彼此猜疑、互相背叛、設計陷阱的懸疑驚悚片。

此後，劇情一下子變成倖存者團體之間激烈爭鬥的黑道片，一下子又成為重現人類文明及希望的紀錄片。

大約從第六季末開始，一直到第九季，劇中都藉由道德和價值觀完全相異的瑞克和尼根（Negan）對槓，讓觀眾看到「文明與文明」之間的衝突；雙方的差異僅在於想法上，並沒有任何一方是真正的壞人。

到了第十季，他們重新面臨新的敵人，然後將喪屍當成護盾，披著喪屍的外皮行走。

陌生化：在熟悉的日常中，添加意外的元素

能夠用一個素材，說這麼久的故事，真的不容易。編劇確實保留了《陰屍路》本身所屬的框架，脫離大家熟悉的故事架構、敘述一些陌生的故事之後，馬上又接回原來的軌道。我認為，熟捻此一手法，就是《陰屍路》的專屬魅力，而且，裡頭就藏著寫好文章的祕訣。

人們會被既熟悉又陌生的文章吸引。一開始，要像《陰屍路》一樣謹守基本文法，展現文章的「典型性」，邀請觀眾進入文章；接下來，再突然掏出推翻常識的「意外性」。如此一來，就能讓讀者不感到枯燥乏味，保持緊張的心情讀到最後。

所謂典型性，就像是以「親愛的全體國人同胞」開場，再用「第一、第二、第三」說完主要內容，最後，以「謝謝大家」結尾的文章。眾所皆知，這是經過多次驗證、最安全的敘事方式。

如果適當的將典型性放進文章中，讀者在閱讀文章時，就更容易理解內容。雖然不是很有趣，但優點是，讀者能夠預測文章的走向，使他們一目瞭然。不過，如果過於典型，可能就會導致文章水準低落，因為作者的想法和呈現手法，從頭到腳都被局限於固定框架中。就算寫得再流暢，如果毫無新意，就不是一篇好作品。

所以，真的寫得好的文章，除了典型性之外，還得同時具備意外性。在嚴謹的秩序之中，如果完全沒有打破框架，就不會被世人銘記於心。

要具備意外性的方式有很多種，其中一個，我們可以從PSY（按：以〈江南Style〉紅遍全球的韓國歌手）的名言中體會。PSY 總說：「穿得經典，跳得滑稽。」（dress classy, dance cheesy）意思就是，你要穿著亮麗服裝，厚臉皮的跳著滑稽舞步；一開始人們可能會覺得不知所措，但只要堅持跳下去，他們將會捧腹大笑。

倘若在寫文章時，不時參雜一些笑點的話，文章將會煥然一新，讀來格外有味道。知名作家比爾．布萊森（Bill Bryson），將橫跨全世界、各式各樣的艱難知識，用幽默詼諧的方式闡述，他的文章正是很好的例子。如果你想親自看看，我會推薦各位閱讀《萬物簡史》（A Short History of Nearly Everything）或《別跟山過不去》（A Walk in the Woods）。