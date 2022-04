《寫作，最強的商業武器》：「陌生化」創造意外性，影集《陰屍路》藏著寫好文章的祕訣

文:鄭泰日

影集《陰屍路》,藏著寫好文章的祕訣

有一部電視劇,一開始是因為好看我才收看,現在則是憑著一股義氣和傲氣在追劇,那就是創下美國有線臺史上最高收視率的超紅電視劇《陰屍路》,甚至還出了一個專門談論《陰屍路》幕後花絮的綜藝節目《閒話行屍》(Talking Dead),而且收視率也在排行榜前十名內。

《陰屍路》描繪在由喪屍主宰的世界之中,倖存者展開的生死之鬥。故事從亞特蘭大(按:美國喬治亞州首府)慢慢轉換到華盛頓,目前則擴張到美國全國上下(按:《陰屍路》確定以第11季,於2022年劇終)。

2019年10月開始的第10季,敘述倖存者中的領袖瑞克.格萊姆斯(Rick Grimes)失蹤六年後的故事。這個電視劇很神奇,就算沒有主角,故事還是能夠進行下去。

從2010年開始播出,到現在也超過10年了,無論是首播或重播,身為忠實粉絲的我,一百多集之中,半集都沒有漏看。某天,我心中突然冒出這個疑問——陰屍路如此長壽的祕訣是什麼?畢竟,以喪屍為主題的作品,無論在這之前或之後,都有不少部,為何只有它如此熱門?

隨手舉幾個比較有名的作品,有《新空房禁地》(Braindead)、《28天毀滅倒數》(28 Days Later)、《惡靈古堡》(Resident Evil)、《活人生吃》(Dawn of the Dead)、《28週毀滅倒數:全球封閉》(28 Weeks Later)、《我是傳奇》(I Am Legend)、《錄到鬼》([•REC])和《末日之戰》(World War Z)。

韓國則有《屍速列車》、《屍落之城》和《屍戰朝鮮》。雖然這些都是好作品,但如果想成為演上10年的影集,可能還是稍嫌不足。

《陰屍路》是完全照典型喪屍故事走的「傳統大災難」類型,也就是,世界毀滅了,屍體突然醒過來,殘忍的啃咬活人,就算身體的一半都沒了,只要頭沒受傷,就不會真的死去;不過,人只要被咬一口,就會馬上變成喪屍,絕無例外。

這部影集不時變換故事焦點和框架,讓原本容易膩的劇情,變得新鮮有趣。若仔細觀察,每一季都有不同的變化,比如說,第二季的主線是,曾是一名警察的平凡人,去尋找失散家人的感人冒險記。

然而,從第三季開始,就突然變成陷入絕望深淵的人們,不知何時要殺掉變成喪屍的同伴、每天戒慎恐懼的超級恐怖片。當大家已經習慣喪屍的存在後,從第四季開始,電視劇氛圍轉變為倖存者們彼此猜疑、互相背叛、設計陷阱的懸疑驚悚片。

此後,劇情一下子變成倖存者團體之間激烈爭鬥的黑道片,一下子又成為重現人類文明及希望的紀錄片。

大約從第六季末開始,一直到第九季,劇中都藉由道德和價值觀完全相異的瑞克和尼根(Negan)對槓,讓觀眾看到「文明與文明」之間的衝突;雙方的差異僅在於想法上,並沒有任何一方是真正的壞人。

到了第十季,他們重新面臨新的敵人,然後將喪屍當成護盾,披著喪屍的外皮行走。

陌生化:在熟悉的日常中,添加意外的元素

能夠用一個素材,說這麼久的故事,真的不容易。編劇確實保留了《陰屍路》本身所屬的框架,脫離大家熟悉的故事架構、敘述一些陌生的故事之後,馬上又接回原來的軌道。我認為,熟捻此一手法,就是《陰屍路》的專屬魅力,而且,裡頭就藏著寫好文章的祕訣。

人們會被既熟悉又陌生的文章吸引。一開始,要像《陰屍路》一樣謹守基本文法,展現文章的「典型性」,邀請觀眾進入文章;接下來,再突然掏出推翻常識的「意外性」。如此一來,就能讓讀者不感到枯燥乏味,保持緊張的心情讀到最後。

所謂典型性,就像是以「親愛的全體國人同胞」開場,再用「第一、第二、第三」說完主要內容,最後,以「謝謝大家」結尾的文章。眾所皆知,這是經過多次驗證、最安全的敘事方式。

如果適當的將典型性放進文章中,讀者在閱讀文章時,就更容易理解內容。雖然不是很有趣,但優點是,讀者能夠預測文章的走向,使他們一目瞭然。不過,如果過於典型,可能就會導致文章水準低落,因為作者的想法和呈現手法,從頭到腳都被局限於固定框架中。就算寫得再流暢,如果毫無新意,就不是一篇好作品。

所以,真的寫得好的文章,除了典型性之外,還得同時具備意外性。在嚴謹的秩序之中,如果完全沒有打破框架,就不會被世人銘記於心。

要具備意外性的方式有很多種,其中一個,我們可以從PSY(按:以〈江南Style〉紅遍全球的韓國歌手)的名言中體會。PSY 總說:「穿得經典,跳得滑稽。」(dress classy, dance cheesy)意思就是,你要穿著亮麗服裝,厚臉皮的跳著滑稽舞步;一開始人們可能會覺得不知所措,但只要堅持跳下去,他們將會捧腹大笑。

倘若在寫文章時,不時參雜一些笑點的話,文章將會煥然一新,讀來格外有味道。知名作家比爾.布萊森(Bill Bryson),將橫跨全世界、各式各樣的艱難知識,用幽默詼諧的方式闡述,他的文章正是很好的例子。如果你想親自看看,我會推薦各位閱讀《萬物簡史》(A Short History of Nearly Everything)或《別跟山過不去》(A Walk in the Woods)。