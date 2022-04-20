2022/04/20,
國際

英國出現不明原因「嚴重急性兒童肝炎」6例需肝臟移植，美國、西班牙等國亦有零星病例

英國出現不明原因「嚴重急性兒童肝炎」6例需肝臟移植，美國、西班牙等國亦有零星病例
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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由於患病兒童身上都未發現目前已知所有A到E型肝炎病毒，因此英國衛生當局已開始檢視這種肝炎和一般病毒的關係，或是有其他可能病因，例如COVID-19、傳染病或環境因素。

（中央社）歐洲疾病預防管制中心（ECDC）昨（19）日表示，英國最先冒出的一種病因不明嚴重急性兒童肝炎，如今在4個歐洲國家和美國都已出現病例。

世界衛生組織（WHO）15日表示，它正在密切觀察4月5日以來英國通報的84例嚴重急性兒童肝炎病例，並預期未來幾天還會出現更多病例。

ECDC昨天發布聲明表示，目前丹麥、愛爾蘭、荷蘭和西班牙都已出現這種肝炎病例，美國阿拉巴馬州（Alabama）也已發現9起疑似病例。

ECDC說：「在所有傳出病例的國家，調查工作正在進行。截至目前，發生在這些兒童身上肝炎的確切病因仍未知。」

世衛和ECDC皆表示，多數患病兒童並未發燒，但英國有些病例症狀嚴重，患者必須轉入專門的兒童肝臟科接受治療，其中6例已接受肝臟移植。

法新社報導，這種肝炎的感染者主要是10歲以下兒童，症狀包括黃疸、腹瀉、嘔吐和腹痛。

由於患病兒童身上都未發現目前已知所有A到E型肝炎病毒，因此英國衛生當局已開始檢視這種肝炎和一般病毒的關係，或是有其他可能病因，例如COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、傳染病或環境因素。

ECDC表示，調查人員目前懷疑最可能病因是傳染病。

ECDC還說：「並未發現與COVID-19疫苗有關聯。透過對病患進行問卷調查收集到與飲食和個人習慣有關的詳細資料，也未發現有任何共同特徵。」

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）臨床與新興傳染病事務主任強德（Meera Chand）15日表示，洗手這類「平常衛生措施，有助於讓許多我們正在調查的傳染病減少傳播」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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