國民黨立委呂玉玲宣布爭取桃園市長提名，羅智強送花祝福、盼更多人投入「君子之爭」

國民黨桃園市布局爭議持續延燒。在地立委呂玉玲今（20）日上午召開記者會宣布正式參選爭取黨提名，她表示，有信心全力以赴，讓桃園變得更好，也尊重黨的提名機制，會努力打拚。而早前宣布參選並和黨中央鬧翻的台北市議員羅智強特地送上花籃表達祝福，羅並強調「希望國民黨有更多人願意投入這場君子之爭」。

呂玉玲：在地承擔勇敢出發

繼國民黨台北市議員羅智強宣布參選後，呂玉玲今天上午在桃園古華花園飯店召開記者會，正式宣布參選桃園市長提名。呂玉玲表示，「在地的承擔，勇敢的出發」，是她現在的心境，要為鄉親做事，努力打拚，「我們的對手從來不是國民黨」，地方中央必須要一起努力，爭取鄉親的認同和信任，更要勇敢、有自信的面對這場艱難、光榮的戰役。

呂玉玲也表示，相信今天宣布參選之後，會有很多對她的攻擊和抹黑，但台灣需要的是正能量，「我會拿出客家女兒的精神，努力得打拚」，當選桃園市長後，會在歷任桃園縣市長基礎上推動市政，讓桃園晉級、變得更好，讓孩子和長輩有更好的未來。

呂玉玲也說，桃園有很多需要繼續、努力打拚前進的部分，包括婦幼福利、教育文化、社會救助、環保和交通建設等，「我有信心會全力以赴，做得更好」。

呂玉玲接受媒體聯訪時，被問及未來不論有沒有被提名，是否都會參選到底，以及外傳國民黨最後會徵召立委魯明哲參選市長等問題。呂玉玲表示，黨的機制已經在走、尊重黨的機制，她會努力打拚、爭取地方信任，「我真心愛桃園，也最了解桃園」，要勇敢出來承擔。

呂玉玲說，經請益地方仕紳和中央黨部，獲得很多支持，社會對她的批評指教都會虛心接受，已經準備好聽取鄉親意見，可以努力達成，她是客家女兒，會拿出硬頸精神努力打拚，一步一腳印，在地方努力。

今天呂玉玲的參選記者會除了邀請桃園婦女會理事長呂淑真暨13區理事長，另外立法院的同事包括國民黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、立委費鴻泰與鄭麗文也都出席相挺。

曾銘宗強調「我是支持在地的力量」，可認證呂玉玲非常認真又很優質，勤於耕耘地方全力奉獻，大家都很支持她勇於承擔出來選桃園市市長，「擁有天時地利人和的優勢」；費鴻泰也稱「我看到呂玉玲很多努力進步跟執著」。

鄭麗文則送上自製蒜頭花束代表「凍蒜」以及上面印著「呂玉玲凍蒜」的果凍彩帶，呂玉玲接下時一時有點尷尬，直稱這是很有創意的禮物；等鄭麗文發言完，呂玉玲本想拿下果凍彩帶，卻被鄭麗文壓下去，只好全程配戴此彩帶。

羅智強送花籃：盼更多人投入君子之爭

面對呂玉玲20日召開記者會表態參選桃園市長，羅智強送上2個高架花籃。羅智強透過臉書表示，「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」得知訊息，自己也送了2個高架花籃到呂委員記者會，表達祝福。

羅智強強調，這是一個好的開始，「我同時也希望國民黨有更多人願意投入這場君子之爭」，相信我們的心是一致的，「努力成為讓桃園更好的選項」。

國民黨備戰年底縣市長選戰，人選陸續提名中，桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，在議長邱奕勝放棄參選後，各路人馬蠢蠢欲動。邱奕勝代表地方派欽點呂玉玲，但日前曾傳出，呂玉玲在黨內民調僅排名第三，而民調第一的立委魯明哲，則表示自己無意願參選。

魯明哲曾任中壢市長，從2014年開始擔任桃園市議員，在2020年「升格」當選立委，不過魯明哲表示，沒意願參選，因為當時議員做一半就跑去選立委，地方上就有聲音說他「魯一半」，若現在立委做一半又跳開，跑去做別的事，他認為這樣不好，加上家人也持反對立場，日前黨中央徵詢時，他已經表明自己沒意願。

最令藍營頭痛的是，和桃園較無淵源的羅智強「殺出程咬金」，即便被黨主席朱立倫「講電話三小時」勸退、秘書長黃健庭更直言「羅智強很弱，已經被排除在名單之外」，仍無法澆熄羅強的參選的想法，目前羅智強仍持續進行在桃園到處拜會、拉票的行程。

媒體人黃暐瀚表示，桃園這局國民黨還在努力，希望把「悲劇演回喜劇」。呂玉玲今天宣布參選，過去她民調最低，得在黨中央決定提名前把自己的民調拉上來。如果最後，呂玉玲民調能夠贏過羅智強，黨中央才有提名呂玉玲的正當理由；如果羅智強民調繼續升高，甚至高過魯明哲，那黨中央不提羅智強就說不過去。假如羅智強努力一個多月後，魯明哲民調依舊遙遙領先，雖然他本人「沒有意願」，黨中央也該「強行徵召」。

黃暐瀚也說，除了以上三種狀況，還有一種「意料之外」的情形，就是橫空出世一位，比「魯、強、玲」都民調更高，地方更支持的「救世主」、「人氣王」，只要能勝選，提誰都有可能。

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核稿編輯：翁世航