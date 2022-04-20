疫情下上海人的生存之道：不論是搶菜、社區團購或是以物易物，所帶來的喜悅都被放大

文：吳柏緯（中央社記者）

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情除了改變上海人的工作模式，也改變了作息時間。封城期間使上海人的一天從上午6時開始，不是追求工作效率，而是要在平台上搶菜，慢了只能鎩羽而歸，隔天早上重新來過。

每天早上不到6時，床頭的手機鬧鐘響起，按掉鬧鐘後隨即點開生鮮電商平台成了反射動作。等著6時一到，開始不斷點擊畫面，試圖將前一晚已放入購物車的食材結帳，前後不到5分鐘就能知道本日戰果。

一早搶菜，接著略微補眠，起床後開始工作並等著社區的核酸檢測通知，這是近日《中央社》記者在上海的生活寫照，也是不少上海人在封城之後，逐漸被改變的作息。

因應COVID-19疫情，上海從3月底開始封城，原本以為僅僅是短期政策，卻一路封控至今，隨著時間拉長，一般民眾的生活也逐步受到影響，其中物資短缺情形尤為嚴重。緊盯叮咚買菜、美團買菜、盒馬鮮生等電商平台釋放的物資成了每天必做的工作，連平常沒有做菜習慣的人，都跟著搶購，然後再上網尋求食譜。

然而，在電商平台上搶菜並不容易，往往瞬間被秒殺。

《中央社》記者實測數日的結果顯示，即便在平台開放下單的時刻一到就立刻將購物車結帳，多數都是在下單後才被系統告知所選商品已經售罄。過去數日，僅僅買到一些蔬菜、水果與牛奶，肉類則是難求。

上海買菜難的原因除了物資運送不及外，外送員不足也是一大問題。根據過去數日記者在電商平台上購物的經驗，有時即便順利搶到肉或蛋等「珍貴物資」，卻因為平台外送員不足，運力吃緊而無法送貨，只好忍痛放棄。

即便美團、餓了麼等平台強調已經投入了大量的外送員，然而從店家到民眾手上的「最後一哩路」，對於受困在家中的上海人而言，仍然是世界上最遙遠的距離。

一個人的力量或許有限，但是一群人的力量就很可觀，在平台上搶不到菜就改以數量取勝，以團購的方式訂購大量的商品，讓業者直接運送到社區門口。

社區團購在封城之後成為不少社區愛用的購物方式，往往只需要有一個「團長」居中聯繫業者，確認可以提供團購服務，接著在社區群組中登高一呼，組織團購群組，就有機會開團。社區團購除了能夠一定程度的確保購買到食物或物資，由於團購的種類繁多，因此也成為乏味的封城期間，上海人的一大樂趣。

以記者居住的社區為例，除了牛奶、肉與菜之外，也曾團購消毒用品、寵物食品、義大利麵、披薩，以及冷凍拉麵包等商品，種類包山包海。在每次團購登記與貨物到達時，往往是社群中最為熱鬧的時刻。

然而社區能不能團購，與當地的居委會有密切關連。有些居委會主動協助居民處理食物與民生必需品的團購事宜，並且制定SOP（標準作業程序），然而也有居委會選擇採取嚴格的管控措施，不允許住戶發起團購。

除了搶菜與團購之外，在封控的社區中還衍生出了「以物易物」的遊戲規則，居民可以將自家多的物資或食物拿出來分享或與他人交換，換得自己需要的東西。其中，包含像是碳酸飲料、酒水等，被上海人戲稱是這套遊戲規則的強勢貨幣，可以換得任何想要的東西。

一名住在浦東的台灣民眾告訴《中央社》記者，平常有在家中囤可樂的習慣，沒想到封城之後可樂變得如此搶手，在社區的群組裡用可樂換得了不少的食物與物資，人生第一次感受到「財富自由」。根據記者過去數日實測，曾經用汽水和鄰居換到泡麵與青菜、用啤酒換得牛奶與冷凍義大利麵。

Photo Credit: 中央社 上海封城衍生出「以物易物」的遊戲規則，居民可以將自家多的物資或食物拿出來分享或與他人交換，換得自己需要的東西。可樂、汽水等碳酸飲料、戲稱是這套遊戲規則的強勢貨幣，可以換得任何想要的東西。圖為《中央社》記者住處冰箱中的汽水。

不論是搶到菜、團購到食物或是「以物易物」換到物資，在疫情之下所帶來的喜悅都被放大，從另一方面來說，也顯示出了上海人面對疫情的焦慮。畢竟對於上海人來說，生活模式、作息，以及運行的商業規則都被改變，這不過就是封城近1個月以來的事情。面對遙遙無期的解封日，這樣的生活不知道還要持續多久。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺