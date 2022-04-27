2022/04/27,
醫療

【成癮腦學】度過COVID-19第三波疫情：飲酒者可以多照顧自己

【成癮腦學】度過COVID-19第三波疫情：飲酒者可以多照顧自己
Photo Credit: Wil Stewart 

我們想讓你知道的是

我們發現，COVID-19疫情帶來的工作與經濟壓力，能夠透過飲酒行為轉移成為酒癮。有些民眾開始能夠主動上網搜尋關鍵字並求助，但實務上，我們卻發現民眾對酒癮的理解有許多誤解與迷思。

文：醫療心空間-簡婉曦（精神科專科醫師）

（本文彙整自精神科門診的診間絮語、認知行為治療與正念心理治療的經驗，所有對話皆已改寫，去除所有可以標示出特定身分的描寫。若有巧合，請勿對號入座。）

2022年3月開始，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒正式進入台灣社區。從2021到目前，台灣經歷3波病毒入侵，除了造成社會經濟起伏、人心動盪，也帶來越來越多的飲酒問題。每次社區瀕臨突破時，身心科門診的就診人次都會大幅減少，有些原本沒有酒癮的個案，在疫情嚴重期間，會以酒代藥，不但染上酒癮，也使原本穩定的藥物效果無效。

COVID-19疫情起伏帶來的飲酒問題

2022年3月開始，COVID-19病毒正式進入台灣社區。從2021到目前，台灣經歷3波COVID-19病毒入侵，除了造成社會經濟起伏、人心動盪，也帶來越來越多的飲酒問題。每次社區圍堵瀕臨突破時，都會區社區身心科診所的就診人次都會大幅減少，有些原本沒有酒癮的就診民眾，在疫情嚴重期間，自行以酒代藥，不但染上酒癮，也使原本的藥物效果無效化。

飲酒除了帶來嚴重的失眠問題，在疫情期間，長期飲酒帶來的焦慮、憂鬱甚至是自殺風險也都顯著提高。即便是在幾波COVID-19疫情趨緩期間，許多門診民眾也遭遇到飲酒量無法自行減少，需要進一步透過醫療協助。

由Google Trends關鍵字分析與酒精相關的搜尋熱度

2021年7月我們曾經根據Google Trends關鍵字分析洋酒的搜尋熱度，這次我們重新更新資料，加上最近門診病患大量飲用的「高粱」。從搜尋熱度資料來看，每年第一季都是烈酒搜尋的熱門時間，近2年「威士忌」與「高粱」的搜尋熱度越來越高，2022年第一季又再度突破2021年第一季的熱度。

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Photo Credit: 本文作者提供

同時，我們也可以看到，隨著酒癮衛教資訊的擴散，民眾對於酒癮的理解越來越充足。根據Google Trends關鍵字分析，「酒癮」的搜尋熱度從2019年開始變顯著提高。近三年的「戒酒」搜尋熱度也持續維持在高檔。

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Photo Credit: 本文作者提供

彙整這些數據變化與臨床觀察，我們發現，COVID-19疫情帶來的工作與經濟壓力，能夠透過飲酒行為轉移成為酒癮。有些民眾開始能夠主動上網搜尋關鍵字並求助，但實務上，我們卻發現民眾對酒癮的理解有許多誤解與迷思。

酒癮者的誤解與迷思

酒癮者最常見的誤解與迷思就是：認為自己沒有亂，就沒有飲酒問題。

酒癮者第二常見的幻想是：認為頻繁暴飲不等於酒癮。

這兩者都是一種迷思。

首先，酒癮不是一定要喝到胡言亂語或天怒人怒才叫做酒癮。當酒量越來越好，甚至出現追酒的行為時，就要開始注意。酒癮者常常會被酒精給制約，認為在特定情緒或特定環境下，非得透過酒精才能夠完成一些任務，例如：酒聚歡愉、應酬談事、藉酒消愁；酒癮者常常相信，如果沒有喝酒，好像就無法有快樂或放鬆的感覺，如果沒有飲酒，好像就沒有力氣繼續生活或過日子。這些想法其實都可能是酒癮的證據或跡象。

第二，頻繁暴飲當然是酒癮問題。即便沒有每日喝酒，一週只喝2到3次，每次暴飲20單位酒精以上的民眾大有人在。然而酒精戒斷症狀持續7日，這代表頻繁暴飲者永遠處在酒精戒斷症狀的影響之中，從未真正從酒精的魔掌下脫離。即便是高功能飲酒者，維持著相對正常的工作與家庭生活，也常合併有戒斷性手抖、戒斷性焦慮情緒、戒斷性失眠，有時還會出現戒斷性憂鬱情緒與專注力障礙。如此高頻暴飲，無法真正停酒的人其實不少。甚至有人誤以為自己是成人注意力不足症，希望索取藥物增加專注力。

這兩種迷思都非常致命，因為當酒癮者深深自覺自己飲酒出問題時，往往已經是更末期，更難以治療的時候。長期慢性的酒癮治療，需要更漫長的治療，更漫長的自我煎熬與天人交戰。

酒癮者容易COVID-19突破性感染

2021年10月，美國衛生研究院透過分析美國58萬名完全接種COVID-19疫苗者的電子健康紀錄發現，物質使用障礙患者突破性感染的風險顯著高於沒有物質使用障礙者。在研究期間，有7％的物質障礙使用者發生了突破性感染，相比之下，沒有物質使用障礙者只有3.6％。

此研究發現：過去一年內曾被診斷為酒精使用障礙者，罹患COVID-19的可能性是沒有被診斷物質使用障礙症者的7.8 倍。曾經（終身盛行率）被診斷酒精使用障礙者，罹患COVID-19的可能性是沒有被診斷物質使用障礙症者的1.4倍。

同時，研究也發現，物質使用障礙者（包含酒癮者）在突破性感染後的重症機率相對較高，更容易住院與死亡。造成這樣的差異很複雜，可能和酒癮者的健康狀況、生活習慣或是社會經濟能力有關。

COVID-19疫情下，台灣酒癮者的不同面貌

就台灣在地社會文化分析：藍領工作者的飲酒當量高，也很難穩定回診與堅持酒癮治療，身體健康狀況整體偏低，常合併有三高與憂鬱問題。在COVID-19疫情期間，藍領工作者常因工作不順、經濟壓力而增加酗酒量。白領工作者的飲酒劑量平均偏低，但重度酒癮者的飲酒當量常遠超過藍領工作者，其求診主要原因是酒癮已經嚴重影響其工作、生活與認知功能。在COVID-19疫情期間，也有不少白領工作者，因為疫情影響業績，使其酒癮嚴重度惡化。

在藍領與白領以外，另一個飲酒族群是高中到大學的學生族群。在台灣，未成年飲酒是違法的，但學生族群的飲酒行為卻非常普遍（根據調查，國人初次飲酒年齡平均為15到18歲），雖然學生族群的飲酒當量通常不高，但藉酒消愁的風氣非常盛行，媒體也常看見成年人帶未成年飲酒的新聞。在COVID-19疫情期間，少數原本沒有飲酒習慣的在外求學者，返家居住卻染上家族性飲酒習慣。

離開酒精，可以向成癮科專科醫師求助


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