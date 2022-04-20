隱世部族：麥斯可皮洛人為何至今仍「與世隔絕」？

文：葉子

圖：香港電台

秘魯的亞馬遜雨林，是全球生物多樣性最豐富的地方之一，亦住著世上其中一個與世隔絕的部族——麥斯可皮洛族。隱居逾百年的麥斯可皮洛族，令不少現代人感到好奇，希望可以接觸及了解他們，甚至將現代文明帶給他們。

教會代表佩得羅神父多年前曾協助土著，他一直希望重返秘魯接觸麥斯可皮洛人。

馬德雷德迪奧斯河是麥斯可皮洛族阻擋「現代」的最後屏障，在一河之隔的迪亞曼特村，村民與麥斯可皮洛族源自同一族群，仍然說著同一語言，不少村民表示希望協助這班同族兄弟融入文明。但秘魯法例訂明，麥斯可皮洛人可自由選擇居於森林內，維持一直以來的生活方式；國家絕不會要求他們融入社會，亦禁止任何人與他們接觸。

百多年前市場對野生橡膠需求大增，商人走入森林以強姦婦女、火燒小孩強逼土著採橡膠樹樹汁。

早於百多年前因著汽車年代來臨，市場對野生橡膠需求大增；商人走入森林以強姦婦女、火燒小孩逼迫土著採集橡膠樹汁。為逃避殺戮，麥斯可皮洛族及部分土著逃至森林深處，與入侵者斷絕來往至今，並視所有穿著衣服的現代人為惡魔。

雖然法例明文禁止接觸麥斯可皮洛人，但迪亞曼特村社區領袖歌利雅與丈夫華特一家，已多次與他們接觸，希望提供援助。不過，華特的舅父和其他迪亞曼特村民嘗試接觸及援助物資給麥斯可皮洛人的做法，令秘魯文化部決定派人進駐該區，希望透過與族人對話及互相了解，以保護他們的生活不受干擾。

年青麥斯可皮洛人對城市人較有好奇心，會穿著交換得來的衣服與他們接觸。

迪亞曼特村村民安東尼奧協助文化部，擔任聯絡代表為文化部派員當翻譯，協助他們與麥斯可皮洛人溝通。

文化部代表經過長時間努力，開始令少數麥斯可皮洛人放下接觸戒心，部分族人開始向文化部代表提出希望獲得木薯、大蕉、甘蔗及衣服的要求，亦有族人嘗試以手製飾物交換所需物資。年輕一族亦顯示出對現代人的好奇。雖然擔心送食物及衣服會將病毒帶給部族，影響族人健康，但代表為取得他們信任，亦決定適當地滿足要求，而族人亦停止襲擊沿岸社區。不過，和平的日子因為華特的父親闖入森林而打破，他失蹤數天後被發現身中多箭倒斃森林，估計兇手是麥斯可皮洛人。

震怒的迪亞曼特村村民要求追查兇手，既是死者媳婦又是社區領袖的歌利雅，則指始作俑者是文化部代表，更借此向政府爭取福利，要求定期提供發電機、汽油、食物及飲用水，似乎關心社區利益多於與同宗族人的關係。事後歌利雅被揭發收取鉅款開放區內機場予販毒組織，打著關心麥斯可皮洛人旗號，實質濫權犯法自肥，最終成為階下囚。

迪亞曼特村社區領袖歌利雅聲稱一直關心麥斯可皮洛人，希望協助族人融入文明世界。

無論百年前還是現在，因著現代人的自私，為麥斯可皮洛族留下負面回憶；得知新冠肺炎在現代人社會爆發後，曾因與外界接觸讓七成族人病死的麥斯可皮洛部族，從此不再露面消聲匿跡。或許繼續過與世隔絕的生活，是他們最好的歸屬；希望現代人的自私和對當地天然資源的貪婪，永遠隔絕在馬德雷德迪奧斯河之外。

（播放：港台電視31，2022年3月30日（三），晚上11時）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex