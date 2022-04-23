【影評】Netflix《電玩古咒》：選擇或死亡＋復古電玩＋邪靈，好故事卻被拍得像YouTube廣告一樣

2022年4月，英國電影《電玩古咒》在Netflix上線。本片由托比梅金斯（Toby Meakins）執導，找來當紅年輕演員，包括《地球百子》艾歐拉・伊凡斯（Iola Evans）、《性愛自修室》阿薩・巴特菲爾德（Asa Butterfield）、《怪奇物語》羅伯特・英格蘭（Robert Englund），與《駭人命案事件》安吉拉・格里芬（Angela Griffin）等。

劇情描述女主角凱拉，在好友伊撒克處，發現了一款80年代的類比式復古電玩，只要破關就能領取10萬美金的獎賞。兩人因此開啟遊戲，卻陷入電玩的詛咒之中。

以設定來說，殺人電玩是一個很具創意的概念。基本原則只要「電玩、殺人」就可以發展出諸多模式，如果弄得好，隨便就可為系列作經典。2006年《StayAlive》就是一個例子，描述一群年輕人打電玩，遊戲中角色死亡，現實中的玩家也會死。不過電影頗為普通，也未引起太多迴響。

《電玩古咒》看似走這個套路，但本質上比較是傳統的恐怖片模式。電玩只是媒介，背後召喚的邪惡力量才是本質。一如《神鬼傳奇》的木乃伊詛咒一般。可以說，傳統概念的「咒力」，才是本片核心，而電玩只是媒介。

不客氣來說，如果要把電玩跟恐怖連在一起，照理說必須深化電玩的內容與其跟恐怖的連結感。編劇似乎想要一網打盡各種喜好的影迷，所以在保守的設定下，將片中的恐怖本質設定成「某種古老的咒力，透過80年代類比式的懷舊電玩作用，害死現在的玩家」。這樣做有亮眼之處，當然也有缺點。

如果說過去類比式的傳統電玩，是電腦萌生初期的產物。Dos介面，8到16位元的圖像畫質，這出現在電影畫面中即可激起許多中老年人的懷舊感。當然這樣的畫面可以說無法傳達恐怖，但編劇巧妙的設定了一些亮點。

Photo Credit: Netflix

最大的亮點是「文字的力量」。由於早期電腦／電動遊戲的介面不發達，所以rpg式的遊戲甚至於恐怖遊戲，很多是藉由文字描述來傳達恐怖感。電影中「選擇」或是「死亡」，是每一個關卡的抉擇。玩家必須在沒有一個像樣的答案中，選擇一個，然後看身邊的人被凌虐致死。

導演其實是透過場景調度設法做出了恐怖感。例如玩家設想電玩有其故事與脈絡，只是單純玩遊戲，卻沒想到畫面出現的文字全都對應玩家的現狀。這當然是一種未知的恐懼，似乎傳統電玩有AI功能。而更慘的是，當電腦喊出選擇或死亡時，身邊的人（多是親近之人），就得面臨死亡危機或傷殘的結果。

片中可謂影史經典，也是本片唯一可看之處，是女主角發現遊戲的恐怖後想收手不玩，但遊戲卻自動開啟，並且找上她的母親。女主角看著畫面中那8位元的公寓平面圖，自己的母親正被一隻大老鼠追逐。她必須操控母親，以免死於老鼠之口。

這一段可說拍得劇力萬鈞明明只是黑色與綠色的簡單圖像，觀眾卻只能從簡陋畫面去想像一個人正在被怪物追趕，必須逃出生天。這可說是反恐怖片邏輯卻又能傳達恐怖的最高境界。但編劇的無力也就從這一個場景表露無遺。

編劇想要扣死「古老咒力透過電玩影響現實」的概念，而且所有關卡必須要超越觀眾期待。所以女主角母親遇難的畫面，只能出現一次。因為如果每一關都是類似狀況，在第二次出現後即刻變成老哏。所以片中為女主角設計了四層關卡，包括最後與大魔王的對決。

套路都不同。除了選擇或死的大前提不變，還有透過文字給予的壓力，偏偏其他三個關卡都極為無趣，無論是意外傷害陌生人、召喚女主角已死的弟弟，或最後與大魔王「互相傷害」的PK，都是「有創意點」，但其實很無聊的設計。

Photo Credit: Netflix

而電玩運作背後的原理，當然也是恐怖片解謎的老套路。女主角跟電玩迷宅男好友試圖破解這款電玩，但解謎過程毫無懸念也不有趣。雖然電玩的緣起設計：「一個工程師發現古老咒語，放入電玩中，透過害人來獲得長生不死的力量」，算是好哏。但情節設計太爛，使得這個謎題在登場時毫無懸念，也不有趣。

而最後女主角透過電玩掌握「咒力」的過程更沒鋪陳，她如何運用咒力來克服心魔或滿足慾望，在情節編排上也毫無力量。

全片除了女主角媽媽那段之外，有點像是「我在聽一個人講故事，但她講得很無聊」的那種狀況。有點像從維基百科看一個傳奇故事那樣，只看到大綱，卻沒看到冒險犯難的經過，那樣的無趣感。

也因此明明一個好的設定，卻被編導弄成一部媲美80年代B級恐怖片的「爛片」的水準。使得不到兩小時的片長，節奏情緒與懸念卻跟YouTube廣告給人的感覺差不多。整體來說，《電玩古咒》屬於一部可看可不看的片。它唯一的價值就是女主角第二關媽媽被大老鼠追的橋段，只看那幾分鐘就夠了。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航