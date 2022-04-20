2022/04/20,
國際

台灣世界展望會聯合極限超馬好手陳彥博，呼籲為孩子迎戰氣候變遷，啟動「飢餓三十」即刻救援行動！

台灣世界展望會聯合極限超馬好手陳彥博，呼籲為孩子迎戰氣候變遷，啟動「飢餓三十」即刻救援行動！

我們想讓你知道的是

台灣世界展望會呼籲，氣候變遷對孩童造成的危機正在發生，希望大家能一起來響應「第33屆飢餓三十人道救援行動」，透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建，搶救面臨飢餓的孩子及家庭，更協助脆弱地區重建生活。

一年一度的世界地球日即將來臨，面對極端氣候效應，對全球環境造成劇烈影響，尤其居住於脆弱區域的孩童，受到的衝撃遠大於其他年齡層，今日（4/19）台灣世界展望會邀請極限馬拉松好手陳彥博、企業代表英業達集團、美國HYDY水瓶、諾瓦材料科技(依中文筆畫順序排列)一同響應「為孩子迎戰氣候變遷」行動，並宣佈「第33屆飢餓三十」系列活動正式展開，呼籲各界以行動支持即刻救援，為孩子打造一個永續的未來。

根據世界展望會2021年11月的《氣候變遷、飢餓與兒童的未來》報告，過去5年，面臨飢餓危機的人口持續上升，這個現象是數十年首見。氣候變遷所造成的後果是人類無法取得健康食物的原因之一。若現今趨勢延續，世界展望會預測在2030年將有超過3億人面臨糧食保障危機。世界衛生組織估計，氣候變遷所造成的生病和死亡人數當中，有80%是兒童。與氣候變遷相關的死亡人數預計將於2030年達到每年250,000人，使全球經濟每年損失多達40億美金，這些致死風險包括天災、熱浪、傳染病、空汙和極端營養不良等，兒童是最容易受上述風險威脅的族群。

台灣世界展望會呼籲，氣候變遷對孩童造成的危機正在發生，希望大家能一起來響應「第3
台灣世界展望會呼籲，氣候變遷對孩童造成的危機正在發生，希望大家能一起來響應「第33屆飢餓三十人道救援行動」。Photo Credit：台灣世界展望會

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「聯合國兒童基金會2021年氣候危機指標（Children’s Climate Risk Index）指出，全球有將近10億兒童（約全球一半的兒童）居住在氣候極端高度風險的國家中，身處在基本設施極度缺乏地區，若再遇上氣候變遷影響，將遭遇生存危機。世界展望會期盼各界能夠正視兒童是氣候行動的首要與中心，各國氣候行動必須加入兒童參與及發聲，孩子不是受害者，而是改變者。」

世界展望會長期關注氣候變遷對孩童的影響，透過三大面向的服務工作，支持最脆弱社區減緩氣候變遷的衝擊，包括：1.緊急救援-為受天災影響的兒童及家庭，第一時間提供糧食、飲水、臨時庇護所、營養治療、基本醫療服務及心理支持。2.調適-培訓社區有關氣候變遷及防減災的知識，同時培力社區建立氣候智慧型生計，穩固家庭收入並做好環境保育。3.減緩-推動學校及社區環境綠化、生質能或低耗能爐具等服務工作，同時推動『農民管理的自然再生法』復甦社區的原生植被，從保護樹木和作物種子開始，進而保障糧食產量。

極限馬拉松好手陳彥博表示，「透過這次世界展望會『為孩子迎戰氣候變遷』的呼籲，希望
極限馬拉松好手陳彥博表示，「透過這次世界展望會『為孩子迎戰氣候變遷』的呼籲，希望大家都能夠一起響應，從個人的行動開始節能減碳」。Photo Credit：台灣世界展望會

極限馬拉松好手陳彥博表示，「在比賽中不只是跑步，同時也看到第一線全球環境的變化，我曾遇過親眼目睹海豹被殺、冰河裂開，大自然的改變對我的震撼很大，透過這次世界展望會『為孩子迎戰氣候變遷』的呼籲，希望大家都能夠一起響應，從個人的行動開始節能減碳，包括：吃本地當季食物減少碳足跡、減少能源浪費做好回收、減少垃圾產生循環再利用，搭乘公共交通勤走路少搭電梯。」

來自雲林，獲得台灣世界展望會中區氣候變遷繪畫優選的小朋友小槿，也透過影片專訪告訴大家「如果我們一直破壞我們的生活環境，像是亂丟保特瓶製造很多垃圾，要處理垃圾就會燒出很多碳排放造成污染。希望大家能愛護地球，不要破壞它。讓每個人，尤其是全世界的小朋友，都能安全快樂生活在地球上。」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「聯合國兒童基金會2021年氣候危機指標指出，全球
台灣世界展望會會長李紹齡表示，「聯合國兒童基金會2021年氣候危機指標指出，全球有將近10億兒童（約全球一半的兒童）居住在氣候極端高度風險的國家中。Photo Credit：台灣世界展望會

愛心企業英業達、HYDY水瓶及諾瓦也現身響應行動，除分享企業對抗氣候變遷的作為，更共同宣示將力挺孩子不讓下一代成為氣候難民。力行環保與永續的英業達，持續第十年支持飢餓三十國內外緊急救援工作;以水資源、環境為品牌中心的HYDY水瓶持續五年支持展望會在有迫切水資源需求的計劃區帶來乾淨水與衛生；重視綠色企業文化的諾瓦材料科技則是首次與展望會合作，共同搶救受氣候變遷影響下的脆弱兒童。企業積極響應『為孩子迎戰氣候變遷』行動，讓最脆弱孩子們有機會脫離困境、看見未來希望。
台灣世界展望會呼籲，氣候變遷對孩童造成的危機正在發生，希望大家能一起來響應「第33屆飢餓三十人道救援行動」，透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建，搶救面臨飢餓的孩子及家庭，更協助脆弱地區重建生活。把救援送進每個需要的角落！

「第33屆飢餓三十人道救援行動」捐款網址

郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，請註明：「飢餓三十」

相關訊息請洽服務專線：02-8195-3005，或洽詢 電子信箱


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