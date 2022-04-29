《德國人沒那麼愛工作》：如何讓團隊夥伴願意欣然合作？我和德國同事的午餐外交

文：隅田貫

我和德國同事的午餐外交

我在邁世勒工作時，曾和團隊共事。團隊成員其80％至90％的工作內容為自己的工作，剩下的10％至20％則是團隊的工作。他們不是為了我存在的團隊，而是彼此合作共事的夥伴。我們並非主管與部屬，而是平行橫向的關係。

依據不同案件，有時我會請團隊中的某個人協助我，有時則是其他人請我幫忙。當我要交辦工作給同團隊的人，最留意的就是先理解對方工作的優先順序。我會一邊記住對方目前正在執行哪些工作，一邊向對方提出請求。

德國人不做無謂的工作，但也絕對不會怠忽職守。人們總說德國人既認真又勤奮，確實如此，這一點和日本人很像。但和日本人差異極大的地方是，德國人做事的優先順序相當明確。

而為了讓每個獨立的團隊夥伴願意欣然合作，我必須在對方的內心中，提升「我的工作」的優先順序。為此，我經常採用的方法，是平時會邀請親近的團隊成員一同共進午餐。

我在德國的工作絕大多數都和日本有關，不過對其他團隊成員來說，我的工作、日本的事業都可說與他們無關。就算不提供協助，他們也未必會受到懲罰，那麼我要交辦的工作的優先順序自然就下滑了。

為了提升優先順序，我會請對方享用壽司。因為只要從壽司談到日本，再談到日本的商業，最後再連結到自己身上，讓對方記住這一份親切感，之後要請對方幫忙就變得容易多了。

在午餐席間，我有時也會不經意的問一句：「你最近方便先幫我處理這個工作嗎？」即使在國外，被請客的話也容易產生不好意思的心情，於是我的同事就願意把我的工作優先往前調整。

我親近的同事當中，有一位是中國人、一位是德國與泰國混血兒，還有德國人，也有少數是多國籍者。

我將這個聚會稱為「亞洲午餐」，有時吃日式料理、有時吃泰國菜或中華料理，利用午餐時間，讓團隊變得更有向心力。

這麼做，也能利用到親近同事的公司內部人脈。例如，如果想拜託其他部門的同事幫忙，親近的同事也能幫忙牽線。如此一來，工作就可以順利進行。當然，我也會再邀請願意幫忙的其他部門的同事吃日式料理。

和同事一起吃午餐時，也曾發生過一件小插曲：當時我們去了泰國餐廳，而店員為中國同事送來的泰式鮮蝦酸辣湯裡，有一隻蟲。

當她一提出「這湯裡有蟲」，店員就回答：「不好意思，我立刻為您換上新的餐點。」而正當店員準備把湯收走時，她卻阻止對方：「等一下！」然後說：「這一碗留在這裡，你把新的湯端來。」

原來，她認為店員會將原本的湯端走，在沒人看到的地方只把蟲挑出來，然後再說：「為您送上新的湯。」在日本，我們對店家都存有信賴感，所以大家通常會認為店員會端來新的餐點。

從這個故事中，我學到了一個道理：每個國家都有不同的風險管理概念。要在嚴峻的國際社會中存活下來，果然還是不能所有事都盲目的相信。

回到正題，請同事協助時有一個重點，就是必須充分說明工作對團隊、公司而言有多重要，並且取得對方的理解，再請對方協助。

在德國，可不能說幾句「因為我們是同一個團隊」、「因為你被指派了這個工作」、「因為我是你主管」，就要理所當然的請對方幫忙，這種溝通方式是絕對行不通的。必須讓對方理解：這一切都是為了達到「團隊朝同一個方向提高收益」這個目的進行。

尤其日本人在工作時，通常會調查得比德國人詳細；從德國人的角度來看，他們常會這麼想：「為什麼非得調查到這種程度不可？」為了消除他們的疑問，我必須連日本人的文化、性格、歷史差異都說明清楚。日本職場的工作重視信賴關係，德國卻是為了建立信賴關係而工作，兩者順序並不同。我曾多次對德國人說明，在日本若能適時的傳遞詳細資訊，將會成為龐大的信賴基礎。

必須留意的是，當我說了這是文化差異，對方就會提出：「很抱歉，這裡是德國，為什麼我一定要配合你們的文化？」這個論點。從相反的立場來思考，若突然有一個不同國家的人說：「理解一下我們的文化吧！」應該也會很想跟對方說：「我才不管那些。因為這裡是我的國家。」因此，表達文化之間的差異，並非無所不能。我深有所感，而告訴對方「對於自己、公司會產生怎樣的利益」才是最能打動人心的做法。

並非單純的用「幫我查一下這個」來下達指令，而是說明工作的目的、有哪些好處，也更能讓部屬接受，進而投入工作。員工理解了工作目標，能讓生產力往上提升。主管若沒有充分顧慮這個流程，部屬只會覺得：「我為什麼非得做這個工作？」就無法提升士氣。

當年紀有所差距，人們的文化、性格、歷史便是天差地別。和外國人共事、和年紀差很多的部屬一起工作，彼此之間也有顯著的不同。

人們很容易以為：「就算我不講，他也明白吧？」但就算在自己的國家，我們也很需要和同事仔細溝通，為對方詳細說明原委。而且只要能互相理解，就有辦法提升團隊生產力。

如上所述，我確實感覺若要和某人一起工作，或請某人協助工作，關鍵在於事先建立友好關係。人類並不會因為「因為這是規定」、「因為我們簽約了」就採取行動。這個道理舉世皆然。

要建立合作關係，平時就要展現自己的優點，或是向對方透露，「如果和我來往，你就會有這些好處」。不只請對方吃飯，其他像是一起散步、運動、一對一的見面談話，也有助於和同事和睦相處。只要這麼做，你就能在關鍵時刻找到自己的夥伴。