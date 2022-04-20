本土新增2386例：居家照護或隔離遇緊急狀況可自行就醫，違反電子圍籬不開罰

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2481例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入（82例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之2386例本土病例，為1232例男性、1154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月19日至4月20日，其中包含1267例為無症狀感染。個案分佈為新北市（822例）、臺北市（471例）、桃園市（387例）、基隆市（191例）、高雄市（97例）、宜蘭縣（89例）、花蓮縣（86例）、臺中市（76例）、屏東縣（31例）、臺南市（24例）、新竹縣（23例）、彰化縣及南投縣（各17例）、苗栗縣（16例）、雲林縣（14例）、新竹市（11例）、臺東縣（5例）、嘉義市及連江縣（各3例）、嘉義縣（2例）、澎湖縣（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中說明，昨（19）日共增加9位中重症個案，目前輕症率為99.57％，中症率為0.39％，重症率為0.04％。1位重症患者為70多歲女性，目前住在加護病房，僅打過1劑疫苗，有高血壓、肝硬化病史、肺炎併呼吸衰竭，使用類固醇免疫調節劑、瑞德西韋治療；中症者8位中僅4人完整接種疫苗，年齡介於30至90多歲，也都使用瑞德西韋治療。

陳時中說醫療量能逐步上升。目前病床總數6060，空床數為3906，空床率為64.5％。中央集檢所總床數為7018，空床數為1412，空床率為20.1％。防疫旅館持續也增加，目前共10家，總床數為1487，空床數為323，空床率為21.7％。陳時中說明，未來確診者相關解隔離條件放寬，集檢所釋放出速度快，交替使用效率會更好。

即日起居家照護、居家隔離、居家檢疫者放寬就醫交通方式

陳時中亦表示，考量本土疫情升溫，為確保民眾於居家隔離或檢疫期間，或確定病例於居家照護期間，若有相關醫療需求必須往返醫療機構時，可以及時前往，自即日起放寬有就醫或採檢需求之居家照護、居家隔離、居家檢疫者之交通運送方式，以保障病人就醫安全以及保全醫療運送量能。相關說明如下：

緊急就醫：

以119救護車為原則 輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕／騎車）等方式進行。

非緊急就醫／採檢：

以防疫車隊為原則 輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕／騎車）等方式進行。

返家隔離（含就醫／採檢後返家）：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家（如步行、自行駕／騎車）等方式進行。

陳時中說明，由於居家照護、居家隔離、居家檢疫者受電子圍籬管制，因此有緊急就醫外出需求者，先通知衛生局解除電子圍籬，但如果因緊急狀況未解除就先行就醫，事後也不開罰。

依規定居家照護、居家隔離、居家檢疫者要足不出戶，生活必需品或相關藥品須送到自宅前面，陳時中說明有些大樓各有管理原則，疾管署正在和法務部門研究一些相關法律規範。

密切接觸者的接觸者該怎麼辦？

指揮中心說明，若曾接觸密切接觸者，須自我健康監測，期間避免不必要聚餐聚會，待該名接觸者採檢結果，若為陽性轉為確診個案接觸者，依密切接觸者流程執行相關防疫措施；若檢測為陰性則解除監測，正常生活。

照顧生活無法自理染疫家人，可領取防疫補償

指揮中心補充，照顧生活不能自理者，如國小學童、長照服務之2至8級者、身障者，國高中專科三年級身障者等，若照護者本來有工作，但這段時間沒薪水，即可領防疫補償。

陳時中提醒，疫情尚處於升溫狀態，最快月底可能單日破萬例，陳時中直言，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走，也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備。

他補充，昨疫苗施打總數為10萬8655劑，第1劑涵蓋率為84.24％、第2劑為79.49％，追加劑為 55.99％，符合追加劑接種間隔人口比例為79.72％。

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核稿編輯：羅元祺