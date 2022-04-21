2022/04/21,
醫療

研究：打第四劑可降低長者重症死亡風險，但有保護力較短、「免疫麻痺」等隱憂

研究：打第四劑可降低長者重症死亡風險，但有保護力較短、「免疫麻痺」等隱憂
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

施打第四劑BNT疫苗，對於4個月前接種第三劑的60歲以上長者而言，確實增加了保護力。不過，此前《新英格蘭醫學期刊》刊載的研究曾指出 ，相較於第三劑而言，第四劑疫苗的保護力短暫，雖然同樣能減少中重症風險，但也證明其對確診者的保護作用，平均至施打第8週後「迅速減弱」。

近日國內確診人數「頻頻破千」，揭示了防疫政策逐漸走向與病毒共存。不過，各界擔憂第三劑的保護力將於6月開始失效，紛紛有呼籲施打「第四劑」的聲音出現。而指揮官陳時中也鬆口，將於20日研議最新的疫苗政策走向。

「第四劑」究竟是否有必要性？素以施打疫苗效率「獨步全球」聞名的以色列，透過30萬人的觀察性研究指出：第四劑疫苗對於60歲以上長者而言，確實具有延長保護力、避免重症死亡率的作用。但以長遠的角度來看，疫苗保護力將能持續多久？仍是懸而未解的問題。

以色列長者施打「第四劑」疫苗，重症死亡率、保護力曝光

未命名
Photo Credit: 潮健康

研究團隊蒐集2022年1月3日至2月18日的數據，當時以色列正處於Omicron疫情的高峰期。受試者皆為60歲以上長者，至少在4個月前接種了第三劑BNT疫苗，且經PCR篩檢證實並無任何COVID-19症狀。

研究團隊著眼於觀察以下五項第四劑BNT疫苗帶來的保護力：

  1. PCR篩檢陽性率
  2. 有症狀感染率
  3. 住院率
  4. 重症率
  5. 死亡率

並在第四劑施打後的第七至30天、和第14至30天，觀察抗體濃度與保護力的變化。另外，年齡、性別、居住地與種族等變因也納入評估中。

結果顯示，接受第四劑疫苗的34萬402人中，與第三劑疫苗的保護力相比，第七至第30天的保護力如下：

1. PCR篩檢陽性率下降44－47％
2. 有症狀感染率下降53－58％
3. 住院率下降59－74％
4. 重症率下降50－74％
5. 死亡率下降50－90％

接種第四劑疫苗存在隱憂？專家：保護力更短暫、恐造成「免疫麻痺」

未命名
Photo Credit: 潮健康

研究結果表明，施打第四劑BNT疫苗，對於四個月前接種第三劑的60歲以上長者而言，確實增加了保護力。不過，此前《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊載的研究曾指出，相較於第三劑而言，第四劑疫苗的保護力短暫，雖然同樣能減少中重症風險，但也證明其對確診者的保護作用，平均至施打第八週後「迅速減弱」。

各界對於第四劑疫苗尚有潛在的擔憂，例如歐洲藥品管理局（EMA）曾提出，過於頻繁地接種疫苗，是否將導致免疫反應的弱化？此外，也有學者認為，第四劑疫苗將對人體的免疫系統造成巨大影響，對於抵抗未來可能過於多樣化的變體而言，保護力將會逐漸減少，造成人體的「免疫麻痺」現象。

儘管如莫德納、BNT疫苗等mRNA疫苗，旨在對抗COVID-19的「棘狀蛋白」，但Omicron與COVID-19原始株具有相當程度的差異，即其具有大量棘狀蛋白的突變。不過，第四劑的mRNA疫苗確實對抑制Omicron的毒性發揮作用，尤其是60歲以上長者。研究表明，仍需要進一步觀察，以確定接種頻率、疫苗組合是否為防疫的長期策略。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。