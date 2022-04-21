研究：打第四劑可降低長者重症死亡風險，但有保護力較短、「免疫麻痺」等隱憂

近日國內確診人數「頻頻破千」，揭示了防疫政策逐漸走向與病毒共存。不過，各界擔憂第三劑的保護力將於6月開始失效，紛紛有呼籲施打「第四劑」的聲音出現。而指揮官陳時中也鬆口，將於20日研議最新的疫苗政策走向。

「第四劑」究竟是否有必要性？素以施打疫苗效率「獨步全球」聞名的以色列，透過30萬人的觀察性研究指出：第四劑疫苗對於60歲以上長者而言，確實具有延長保護力、避免重症死亡率的作用。但以長遠的角度來看，疫苗保護力將能持續多久？仍是懸而未解的問題。

以色列長者施打「第四劑」疫苗，重症死亡率、保護力曝光

Photo Credit: 潮健康

研究團隊蒐集2022年1月3日至2月18日的數據，當時以色列正處於Omicron疫情的高峰期。受試者皆為60歲以上長者，至少在4個月前接種了第三劑BNT疫苗，且經PCR篩檢證實並無任何COVID-19症狀。

研究團隊著眼於觀察以下五項第四劑BNT疫苗帶來的保護力：

PCR篩檢陽性率 有症狀感染率 住院率 重症率 死亡率

並在第四劑施打後的第七至30天、和第14至30天，觀察抗體濃度與保護力的變化。另外，年齡、性別、居住地與種族等變因也納入評估中。

結果顯示，接受第四劑疫苗的34萬402人中，與第三劑疫苗的保護力相比，第七至第30天的保護力如下：

1. PCR篩檢陽性率下降44－47％

2. 有症狀感染率下降53－58％

3. 住院率下降59－74％

4. 重症率下降50－74％

5. 死亡率下降50－90％

接種第四劑疫苗存在隱憂？專家：保護力更短暫、恐造成「免疫麻痺」

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研究結果表明，施打第四劑BNT疫苗，對於四個月前接種第三劑的60歲以上長者而言，確實增加了保護力。不過，此前《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊載的研究曾指出，相較於第三劑而言，第四劑疫苗的保護力短暫，雖然同樣能減少中重症風險，但也證明其對確診者的保護作用，平均至施打第八週後「迅速減弱」。

各界對於第四劑疫苗尚有潛在的擔憂，例如歐洲藥品管理局（EMA）曾提出，過於頻繁地接種疫苗，是否將導致免疫反應的弱化？此外，也有學者認為，第四劑疫苗將對人體的免疫系統造成巨大影響，對於抵抗未來可能過於多樣化的變體而言，保護力將會逐漸減少，造成人體的「免疫麻痺」現象。

儘管如莫德納、BNT疫苗等mRNA疫苗，旨在對抗COVID-19的「棘狀蛋白」，但Omicron與COVID-19原始株具有相當程度的差異，即其具有大量棘狀蛋白的突變。不過，第四劑的mRNA疫苗確實對抑制Omicron的毒性發揮作用，尤其是60歲以上長者。研究表明，仍需要進一步觀察，以確定接種頻率、疫苗組合是否為防疫的長期策略。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航