李貴敏：防疫保單「陪小孩隔離」不理賠？政府應加強監管合約內容，並從寬認定

文：李貴敏（立法委員）

疫情當頭，持續升溫，人人自危，防疫保單最近成了超夯話題。而民眾除了擔心業者會不會因為理賠風險提高而雨天收傘，導致保單一張張陸續停售之外，也因為疫情瞬息萬變，保單提供的保障是否符合民眾期待，或是否因為一些新情勢而有調整必要，也成了民眾念茲在茲的問題。

包括我在內的多位立委，認為要考量實際情況與需要，盡可能從寬認定理賠——畢竟保險合約是一種附合契約，要保人或被保人對於保險契約內容僅得表示接受或拒絕而不能修改，所以，政府對於保單理應善盡監管之義務，以確保沒有談判權的弱勢消費者權益未受侵害，更不該等到爭議發生後，再雙手一攤以合約推託。

例如，近期盛傳的熱門案例就是：要保人及被保人是A，A的幼兒不幸染疫確診須隔離，身為父母的A為了陪伴小孩因而也隔離，但隔離險到底陪不賠呢？

金管會與一些反對意見就指出，現階段防疫保單的設計，是被保人遭匡列隔離才啟動理賠，但陪同隔離屬於自願隔離，不在保險契約理賠範圍內，所以不理賠。也就是，一切都看契約內容而定。

但是，保險業不是就是因為涉及公眾利益（public interests）嗎？政府對於關乎公眾權益的保險類別及保險人、被保險人、要保人間的權利義務可以置之不理？可以單純以保險公司訂定的契約為據嗎？如果可以，請問政府監管什麼？

看似「隔離」就能得到理賠，但卻有附帶條件？

首先，現階段的COVID-19疫情是非常容易相互感染。民眾投保目的很單純，就是希望分散風險、降低損害。保險公司設計保單或擬定條款時，自然不應忽視民眾的期待，而單純以「防疫險」為名誘導民眾投保，事後再以「不符合合約條款理賠規定」為由拒絕理賠。

畢竟，保險契約的內容不是雙方協商出來，而是保險公司單方擬定，毫無談判空間的民眾難道不是只有買與不買的選擇而已嗎？而合約的細部審視，不就是政府介入並高度監管保險業的主要理由嗎？

當然，民眾從未期待保險公司是聖誕老公公，也沒要求政府偏袒民眾，要求祗是希望繳納保費後若遭遇事故，不會因「不在賠償範圍」為由拒絕理賠。民眾這種公平或合理對待的要求無理嗎？

從優勢的保險公司角度而言，風險應該不難計算。舉例來說，要保人同居人數等染疫風險也可以事前精算確定保費。就像車輛強制險，其理賠不也不限於車輛要保嗎？保險公司對於人身保險，不也常詢問被保險人的家族病史嗎？

因此，保險公司在規劃保單時，本身就應該把家中小孩若確診需陪同的風險計算進去，不能只依照指揮中心的匡列單做為理賠標準，而漠視實際隔離的狀況。

Photo Credit: 李貴敏 立法委員李貴敏

展示合約時需要更加透明，司法機關也應作有利於民之解釋

民眾多非保險專業，其在投保時，當然會認為只要被隔離就會理賠。但保險公司如果有特別的規劃（例如：只認定防疫中心的匡列單）時，那就應該比照銀行開戶等制式合約的做法，以粗體字或不同顏色字體標示，以確保民眾知悉，請民眾先看這些標示的地方，然後簽名，讓民眾知道有這樣的規定。

看看現在消費者與電信公司簽訂購機合約或費率優惠合約時，不都是這樣嗎？為什麼保險合約不比照辦理，讓消費者事後發現「我被隔離了為什麼拒絕賠償」時徒增糾紛呢？

說到底，保險合約是一種附合契約，也就是合約上所有條款，都是保險公司事先擬定，要保人或被保人對於保險契約內容，僅得表示接受或拒絕而不能修改，因此，政府事前就應介入並確保民眾權益，事後若有爭議時，司法機關也應作有利於民之解釋。

前面所說，也就是《保險法》第54條第2項「保險契約之解釋，應探求契約當事人之真意，不得拘泥於所用之文字；如有疑義時，以作有利於被保險人之解釋為原則」的本旨，也是我幫民眾發聲的主因。防疫保單應有實質效應，政府要負起監管責任，別讓民眾被誤導、權益睡著！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航