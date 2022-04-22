為何俄軍在戰爭中不斷犯下強姦、搶劫、射殺平民等暴行？

文：Marco Müller

戰爭是殘酷的，而且骯髒。使用現代精準武器，以微創手術的方式，盡量避免平民傷亡，定點擊毀軍事目標？想法很誘人，但不是現實，至少迄今還沒有人看到過這樣的戰爭。然而，戰爭一定要像在烏克蘭那樣，充滿了對人類的蔑視？士兵一定要射殺平民？一定要強暴婦女？

用「是」來回答，大概是難以接受、但卻是唯一正確的答案。「我還從未見到過參戰方杜絕殘忍手段，無論他們的道德觀怎樣高尚。」心靈創傷研究者艾伯特這樣說，他是康士坦茲大學醫學心理和行為神經學退休教授，目前在繼續他的科研項目：心靈創傷及其後果。他曾在阿富汗、索馬利亞和烏干達進行過大量田野調查、收集數據。

為什麼人們在戰爭中做出平時想都不會想的行為？現在就用實例來回答這個問題。

殺人：很有樂趣

一個無人飛行器拍攝的影片流傳很廣，一排俄式坦克正在空蕩蕩的布查（Bucha）大街上，一個人推著自行車在離坦克很遠的地方通過一處十字路口。坦克數次射擊，推自行車的人倒下。為什麼這樣做？艾伯特解釋說有兩個可能。第一個可能，坦克裡的士兵認為自己受到威脅，因為推自行車的人很可能突然間發射反坦克炮彈。

第二個可能，對很多人而言很難理解：「射殺別人有樂趣」，艾伯特說，在他們認知裡，士兵射殺的不是人類，而是害蟲，這也是對士兵平時教育灌輸的結果，士兵精準射擊是一種有樂趣的行為。一輛坦克裡總有幾名士兵，會出現這種情況：「唉，看見嗎，我射得有多準。棒！」艾伯特說，他們只關注射擊目標，而不是人。「玩電子遊戲的人知道，這是帶來樂趣的事情。」

艾伯特說，在盧安達，犯有民族殺戮罪的人告訴他，就像海洛因的效果，人們處在恍惚、沸騰的情緒當中。

強暴：勝者的權利

報導的強姦案例並非是例外。有一個報導稱，士兵先射殺了男性，然後強姦女性，之後該女子在院子裡安葬了自己的男人。

為什麼做這樣的事情？平民沒有攻擊任何人，不對任何人構成威脅。

經常有人說，強姦是一種戰爭武器。艾伯特說，把強姦當作武器的人只佔一成，將官下令強姦婦女，旨在使對手投降，是極少數例子。他在世界各大洲與士兵交談，詢問他們強姦女性的動機時，大多數人告訴他，指揮官會睜隻眼、閉隻眼容忍這樣的行為，但沒有下令。

打完一仗後，士兵需要享樂，於是，「強姦成了勝者的權利」，艾伯特這樣解釋士兵強姦的動機。年輕人告訴他，「更想有一個愛情關係，但沒有。於是，可能的東西，我們就取過來了。」艾伯特認為，戰爭中的強姦行為不是命令或殘忍所致，更多的因素是性衝動和快感。

不過，其他科學工作者有不同的觀點，他們認為，強姦是性暴力，不是性生活的一種方式。婦女權益與救助組織「世界醫學」（Medica Mondiale）自上世紀90年代開始致力於幫助受到戰爭磨難的婦女。它的發起人是婦科醫生豪瑟爾（Monika Hauser）。該組織的網頁寫道，「戰爭中，男性更加刻意強調對所謂弱勢性別的佔有欲」，強姦是侮辱對手的象徵，因為他無力保護自己的女人。

俄烏戰爭中有這樣的例子：母親和女兒同時被強姦，或母親看著女兒被強暴。艾伯特說，酷刑從這裡開始，「以最殘酷的方式，給敵人上刑，難以置信的是，居然能想出這麼多辦法，毫無邊界。」他說，看到別人痛苦而感到快樂，肇事者通過對方的痛苦發洩其仇恨、憤怒之情。

搶劫：「獵人的快感」

有報導稱，俄羅斯士兵大量搶劫了烏克蘭的貴重物品，不僅在私宅，也在商店。監視畫面顯示，俄羅斯士兵包裝這些物品、把它們寄回家鄉。同其它行為相比，搶劫算是較輕的犯罪行為，但它卻顯示，道德、法制、法律和規則在戰爭中似乎失去效力。

艾伯特稱以上行為是「強盜暴力」。搶劫的洗衣機或者蘋果手機被看作是鼓勵和獎賞，一般情況下，這種行為會受到懲罰，但這裡制裁機制也已失效。

艾伯特認為，俄國人從一開始便懷有奪回頓巴斯地下礦藏以及重工業設施的念頭，於是，拿走洗衣機不算什麼。至於其它搶劫動機，艾伯特認為，是獵人打獵的快感：並非一定是獵物，打獵本身就夠刺激。

怎樣制止暴行？

最終人們應該回答的問題是：有沒有制止這類暴行的可能？心理學家艾伯特說，「人們不該容忍這類暴行。但這是戰爭，最好是不要打仗。我們能夠限制戰爭嗎？」他總結道，「我們可以通過訊息傳播來限制戰爭」，這也是新聞工作者的職責：報導真實情況。問題只是：怎樣才能爭取到讀者？

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航