【TIDF專訪】《庭中有奇樹》導演曾威量：沒想到2021年底一場火災，讓這部片意外成為高雄城中城最後的身影

採訪：周示嚴、陳雯嫻

撰稿：周示嚴、陳雯嫻、許瀚文、謝莉家

攝影：許瀚文

城中城，這棟位於高雄市鹽埕區，靠近高雄市電影館與流行音樂中心的老舊大樓，因其複雜的產權與惡劣居住環境，鮮少為人所關心，卻被當時來高雄電影節提案的曾威量導演看見了。

他從一株盤根於大樓水泥地的雀榕，衍生出〈庭中有奇樹〉這首詩的意象，並在極為有限的時間內完成這部短片，透過鏡頭對於居民的凝視，讓觀眾在無聲中感受這個空間的生命質量，居民演唱的〈小城故事〉更像是一種邀請，邀請觀者來聽聽這裡的故事。

沒想到，2021年底一場火災的發生，讓電影意外成為城中城最後的身影。

《庭中有奇樹》入圍2022年台灣國際紀錄片影展台灣競賽，本次採訪邀請導演曾威量及製片劉純佑，一起聊聊當時的拍攝情況，與其後的種種反思。

Q：當初拍攝這部片的動機是什麼？

2021年疫情解封後，高雄市電影館發起「K series」這個短片創作計畫，出發點是歡迎大家回來高雄拍電影，像這種委製的作品，我會希望不只是滿足個人的創作欲望，而是能回饋社區。

開始發想拍攝主題時，就想到自己籌備的長片，田野調查同樣在關注社會角落的人們，便想到要拍片子裡的這棟樓（城中城）。每年高雄電影節都會辦在電影館、音樂館這一帶，常常經過附近的城中城，發現這個地方又大又有電影院，但一直沒有機會上去，拍片就有理由可以進去了解裡面的狀況。

本來還在考慮要做劇情片還是紀錄片，但去了之後才發現那裡的居民和空間並不適合做劇情片，裡面的生命力、樣貌、狀態太強烈了，沒有辦法把劇情架空在上面，加上有時間壓力，最終這部影片就呈現我們每天在那邊看到的狀態，跟原本的設定不同。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《庭中有奇樹》導演曾威量（右）及製片劉純佑（左）

Q：為什麼將本片命名為《庭中有奇樹》？

在大樓外，看得到四樓長出的一棵雀榕扎根在水泥地中，不知道它是怎麼長得那麼茂盛的，很有生命力。也沒想到可以跟〈庭中有奇樹〉這首詩的內容有些呼應：女士摘了一朵花想要給遠處的情人，但花其實是不夠的。同樣地，後來這棟大樓發生火災意外，我們只剩下這部片，表達我們一點點的思念。

那首詩跟這棵樹的景象，對我來說是第一個想到要拍的核心宗旨。

Q：如何與居民互動、取得同意拍攝？

基本上是與他們溝通好來意，期間透過一些互動建立關係。製作團隊看到大樓環境時很衝擊，那裡幾乎沒有什麼健康的居住條件可言。因為時間有限，拍攝期間和住戶聊天時，會儘量讓他們多講。很多人會告訴我們，他們住進來之前是怎麼樣的，訴說他們以前風光過的事。

對於現狀或未來，他們沒有太多打算，有些人只是在等死，或專心做一些例行事項，像是去看病、找工作等等。大部分住戶都是租客，住在那裡就是為了一個最後的尊嚴，想有一個roof over my head ，並不是那裡有多好。

當時疫情還算緊張，我們是剛解封的時候去拍的，不過如果居民招待我們喝茶、吃東西，我們還是會接受。其實整個拍攝過程中，花費最多時間的就是跟他們相處，每個人都有自己的故事，拍不完的。

如果還有機會跟資金，會希望再回去一趟，因為那裡有太多東西可以談了，不只是居住正義，還有獨居長照等等議題，看到是會令人生氣的。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《庭中有奇樹》劇照

Q：開頭與結尾出現的爺爺也是住戶之一嗎？他最後的表情想傳達什麼？

爺爺是住戶當中有意願拍攝、年齡最大也住最久的人，所以他的生命旅程和大樓的興衰是相互對照的。爺爺覺得拍攝很有趣，我們也常和他開玩笑說他是「78歲的最佳新人」。

最後畫面中的那個眼神與嘴角的微微上揚，感覺好像有什麼，但其實就是一瞬間，觀眾可能感受到也可能沒有，這和觀眾的閱讀有關。拍這部片時，我希望影片的一半由我提供，另外一半則交給觀眾去感受。

Q：片中多運用定鏡拍攝，請導演談談這樣的手法與想呈現的效果

我拍手持鏡頭容易頭暈，所以偏好使用定鏡。影片中拍攝的居民都是素人，對於鏡頭或演戲可能會有自己的見解。我告訴他們在鏡頭語言裡，你的全部就是電影的全部，也就是「他們的存在就是這部電影本身」，所以在鏡頭前做什麼都是對的，給他們自由空間。就像片尾唱歌的伯伯，他唱了好多首，我們拍了快四十分鐘，會唱〈小城故事〉也完全在我們意料之外。

拍這部片是希望拋磚引玉，最初的設定就是沒有對話。我不希望居民去覆述他們以前的經歷，因為他們一定對衛生所或福利機構等單位講過了。我希望觀眾看到這些人在這裡，直視、面對他們。

不過當初也有些掙扎，這些居民已經是社會角落的邊緣人了，還用這種方式呈現到底適不適合。我認為如果火災沒有發生，那麼，讓居民在片中無聲、以凝視的方式呈現是可行的，就像〈小城故事〉這首歌──隨時歡迎你來此地，去聽聽居民的故事。

但今天意外發生了，他們的故事、他們的好，就留在我們這裡，變成一種缺憾。但對我來說一旦決定拍攝方向，所有事情就要在這個框架底下執行，所以定剪後，也沒有因為意外的發生做出調整。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《庭中有奇樹》劇照

Q：片頭為什麼選擇用新聞向觀眾傳遞背景資訊？

新聞是後來加上去的，通常我不太喜歡訪談，但我們希望讓觀眾對影片拍攝場景有基本的概念，所以討論後決定用新聞的聲音。我不確定選用新聞是不是最好的方法，但只要違和感少一點，我覺得就可以。

Q：能否分享拍攝大樓內部舊戲院的意義與過程？如何決定在舊戲院的銀幕上投影什麼畫面？

電影院這樣的空間很有趣，而且是大樓裡的其中一個空間，所以希望把它留下來。這棟大樓已經崩壞到極致，天花板漏的水都會排進這個戲院，沒抽水的話會淹得很嚴重，過去就有熱心處理的居民因此觸電身亡。

拍攝時，認識了很熱心的水電行伍大哥，一直在旁邊提醒我們安全性的問題。因為剛才提到的觸電意外，那裡後來完全沒有電，最後是借用伍大哥的投影機和延長線，還請他幫忙接電。