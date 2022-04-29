《料理之道》：「中階料理」全球化的過程，我們全都是十九世紀食物加工革命的受惠者

文：瑞秋・勞丹（Rachel Laudan）

工業食品廠

中階料理擴張與法國高級料理全球化的過程，是跟掌握穀類以來最大的烹飪革命攜手並進的——自從最早的營利磨坊、麵包坊與糖廠出現以來便持續進行的變局爬上了巔峰：料理分化成在工業食品廠房裡進行的食品加工，以及在家中、餐廳裡與設施機構中進行的實際備餐。這兩種廚房現在都是由化石燃料提供動力。

工業式廚房獲益於最新的食物科學與技術。吃中階料理的新興市民階級與工人階級提供的市場，大到足以撐起大規模的食品加工。而工業化食品加工的規模經濟也回過頭來解放了家內勞動力，降低食品價格，讓更多人有工作可做，擔負起中階料理。食品加工工業化的關鍵時期發生在工業革命晚期，介於一八六〇年代與第一次世界大戰開打之間。德國是這個階段在科學與工程方面的領頭羊，和低地國、不列顛、美國、日本與法國都是最早經歷這段轉變的國家。

圖7.7所畫的，是用來將甜菜汁提煉為精製砂糖的法國糖廠。這種糖廠就是典型的新式工業廠房，由跨國企業所有，使用化石燃料，受益於政府贊助的科學研究，製造出的是市場能夠負擔的食材，而非專供宮廷使用的奢侈材料。107一個世紀前，任職於柏林普魯士科學院（Prussian Academy of Sciences）的化學家安德列亞斯．馬格拉夫（Andreas Marggraf）完成了從甜菜中萃取糖的研究。

紅蘿蔔、寬葉澤芹（skirret，又叫水防風［water parsnip］）與飼料用甜菜（mangel-wurzel）等根莖類蔬菜切碎後放進水裡泡軟，用鹼水使雜質沉澱；餘下的溶液再結晶就成了糖。十九世紀的工程師擴大製糖的規模，用冷凝器加速水分蒸發過程，用離心機將糖結晶從溶液中甩出，用氯將糖漂得雪白，整個過程則靠蒸汽引擎提供動力。糖現在可以用根莖類來做，無需甘蔗。製糖所需的能源來自化石燃料，而非獸力、風力或水力。從事製糖工作的是領月薪和週薪的人，不是奴力或契約勞工。人們在歐洲北方製糖，而非熱帶殖民地。糖價更是所有歐洲人都負擔得起。

圖片來源：Edward H. Knight, Knight’s New Mechanical Dictionary (Boston: Houghton, Mifflin, 1884), pl. XLVII, opp. p. 873. 【圖7.7】十九世紀晚期，大約有三百間甜菜糖廠散布在法國北部的皮卡第（Picardy），比方說圖上這間位於阿布維爾（Abbeville）的糖廠。附近田裡的甜菜收成之後就先榨汁，用生石灰去除雜質，透過管線加壓送往二十英里外的糖廠。為期三個月的收成季節裡，每一間糖廠都有能力將九萬噸的甜菜汁提煉、濃縮、結晶成糖。這間糖廠屬於費弗─里爾公司（Compagnie de Fives-Lille）。第二次世界大戰前，該公司在爪哇、留尼旺島、巴西、加勒比地區、埃及、奧匈帝國、俄羅斯、義大利、阿根廷、墨西哥、菲律賓、澳洲、中國與美國都設有辦公室，或是甜菜或甘蔗糖廠。

燃煤蒸汽機取代了人力、獸力或水力，有了蒸汽機的幫助，機械性、熱力性、化學性與生化性加工不僅變得效果更好，也更容易掌控。蒸汽機（還有後來的電動機）推動甘蔗莖通過水平金屬履帶榨汁，透過輸送帶將稻穀送去褪掉褐色的穀殼，將巧克力搥打到沒有粗糙顆粒為止。引擎轉動離心機，將糖結晶、酵母與鮮奶油從糖溶液、培養液與牛奶裡甩出來。引擎為輸送帶提供動力，豬隻和牛隻屠體沿著輸送帶肢解，麵粉在輸送帶上烤成麵包和軟、硬餅乾，肉、蔬菜、牛奶和水果也在上面變成罐頭。

機器鑽頭將水管送進地下鹹水脈，汲出來的鹽水再用化石燃料來蒸發。在此之前，鹽在烹飪和製造業上一向都是稀少而昂貴的商品，也是堅定與忠誠的象徵，而今鹽巴價格大跌，讓廚師們下鹽都不用多考慮。幫浦能減少真空鍋中的大氣壓力，讓糖溶液蒸發速度更快，鹽溶液變成細緻的餐桌鹽，牛奶變成蒸發後的濃縮物或乾燥物。化石燃料也推動壓縮機，讓冷藏無需自然冰雪也能實現。

科學研究讓棘手的生化加工法變得簡單易懂，也更容易掌握。嘉士伯（Carlsberg）釀酒廠研究啤酒發酵。法國科學家調查葡萄酒，而費迪南德．科恩（Ferdinand Cohn）這位波蘭生化學家則研究起亞洲的麴；科恩在日本工作，並在一八八〇年代發現了米麴菌（Aspergillus oryzae）。西方與日本科學家接著研究清酒、味噌與醬油。到了一九三六年，工業製味噌產量已經提升到每年六十六萬噸之多。

小麥、稻米、牛肉、動物油的加工活動，以及小麥麵粉、義式麵食與各種麵條、澱粉、甘味劑、佐料、人工香料和飲料的生產過程都已邁向工業化——這些是西方的主要食材，有些則是亞洲食材。輥磨法提升了能從小麥中取得的白麵粉比例。穀粒經運送通過一系列滾軸，被滾軸壓碎，篩出白麵粉後，剩餘物再次通過滾軸並過篩，這個過程要重覆好幾次。輥磨機是一八六五年在匈牙利發明的，當地對硬粒小麥製成的精製麵粉有很大的需求，但石磨難以處理硬粒小麥。接下來的數十年，匈牙利設立了超過三百座麵粉廠。

到了一八七五年，美國開始使用改良過的輥磨機。不到幾十年時間，新式麵粉廠就開始聳立於美國（例如皮爾斯伯里—瓦許朋麵粉公司［Pillsbury-Washburn Flour Company］所設立）、柏林 （由約瑟夫．蘭克有限公司［Joseph Rank Limited］設立）、印度、中國，以及其他任何需要麵粉的地方。一八九八年，晚清實業家孫多森投資了兩萬五千美元（這可是一大筆錢），向密爾瓦基製造商、愛德華．亞立士公司（Edward Allis & Company）購買輥磨機。

其他人也起而效尤，榮氏兄弟自一九一三年設立的六間福新麵粉公司廠房最是重要。二十世紀上半葉，輥磨麵粉廠也在墨西哥設立，此時還尚未有人用輥磨機來處理玉米。但烘焙坊倒是維持小規模經營，美國以外的地方尤其如此。

那不勒斯、亞爾薩斯（Alsace）與巴塞隆納等地設立了乾燥義大利麵食與麵條工廠，使用蒸汽動力將小麥白麵粉團軋過孔洞，弄成不同形狀，再用暖房來乾燥麵條。到了一九二〇年代，羅撒（La Rosa）、佩勒拉（La Perla）、卡羅素（Caruso）與隆佐尼（Ronzoni）等製麵商在美國都擁有全國性的市占率。