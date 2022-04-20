2022/04/20,
政治

香港晚報：TG「SUCK Channel」案被告7項串謀煽惑罪成

香港晚報：TG「SUCK Channel」案被告7項串謀煽惑罪成
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

26歲電腦技術員伍文浩，被指透過Telegram頻道「SUCK Channel」發佈訊息串謀煽惑他人刑事損壞、縱火等行為，暫委法官許肇強裁定其中7項「串謀煽惑他人犯案」控罪罪成。

1）TG群組案被告7項串謀煽惑罪成

26歲電腦技術員伍文浩，被控透過Telegram頻道「SUCK Channel」發佈訊息串謀煽惑他人刑事損壞、縱火等行為，被控25項罪名。暫委法官許肇強裁定其中7項「串謀煽惑他人犯案」控罪罪成，其餘18項交替控罪則無須處理。案件押至下月19號判刑，期間被告繼續還押。

控罪案發期間為2019年10月4日至2020年6月28日，控方指該頻道截至被告被捕當日，有約10萬訂閱和超過2萬則訊息，其中最少42則涉及非法煽惑他人犯案。許官指，被告在案發期間為該頻道擁有人及管理員，自身以「SUCKER」名義發佈、授權其他管理員發佈非法煽惑訊息。

辯方質疑警員劉澤堅「山寨式」搜證，沒有按處理電子證物的正確做法處理被告的手機；直接用被告電話登入Telegram帳戶，沒有調至飛行模式下直接用相機拍攝手機畫面，干擾資料完整性，或下載了原來不在機內的信息。此外，辯方指該頻道有15名管理員曾用「SUCKER」名義發言，無法證明涉案訊息是否由被告發出，亦不足以證明被告與他人串謀發布訊息。

許官認為，用相機拍攝手機畫面，是準確保存證據方法，能顯示「SUCKER」帳戶在被告手機的狀態，亦認為手機是否處於上網狀態不影響頻道內容。

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Photo Credit：SUCK Channel Telegram截圖

2）李家超YouTube頻道因制裁被停用

特首選舉唯一候選人李家超的YouTube頻道今天被Google停用，顯示「這個帳戶因違反 Google 的《服務條款》而遭到終止」訊息。李家超競選辦主任譚耀宗確認，收到Google通知停止競選辦帳戶，指違反出口及制裁政策。

譚耀宗對此表遺憾，批評做法無道理，但強調競選宣傳不會受影響，「阻止唔到我哋將選舉嘅訊息，候選人嘅訊息向社會大眾傳送」。

Google回覆《南華早報》指，「在審視（與美國制裁法）相關政策的一致性後，我們終止了Johnlee2022的YouTube頻道」。

李家超早前被美國以損害香港自治為由制裁，同樣被制裁的還包括特首林鄭月娥。Facebook回覆《香港01》查詢指，若任何帳戶被美國政府列入其國民及被阻禁者名單進行管控，Facebook有法律責任對這些帳戶採取行動。目前林鄭月娥的Facebook專頁仍在運作。

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Photo Credit：johnlee2022 Youtube截圖

3）快必煽動文字罪判囚3年4個月

前人民力量主席譚得志（快必）早前被裁定「發表煽動文字」 等11罪成，成主權移交後首宗煽動文字定罪。法官陳廣池今天判快必囚3年4個月，及罰款5千元。

快必在Facebook貼文透露將會上訴。辯方求情指雖然被告言論「過火」、「出位」，但未有宣揚暴力，主要為宣洩情緒，也沒有權勢和很大的影響力。陳官認為，他看不到快必是一個有學養修為的政治人物，只見到市井之徒謾罵，認為如果政治人物淪為「鬥爛」實屬可悲。他續指，被告行為煽動他人不守法、貶視《港區國安法》；看不到被告悔意，因部份控罪在保釋期間再度干犯。

快必去年亦因初選國安法案，在收押所還押至今，判囚後將轉往監獄服刑。

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Photo Credit：AP / 達志影像

4）港大多名高層加入李家超競選團隊

李家超昨晚公佈選舉主席及顧問團148人名單。其中主席團成員包括港大校長張翔、理學院臨時院長任詠華、校務委員會成員李小加、校董會成員張國鈞、葉劉淑儀、吳秋北、蔡加讚、何超瓊等人。顧問團成員則有前校委會主席李國章、梁智鴻，及前校長徐立之等人。

譚耀宗今早出席《港台》節目表示，顧問團包括具影響力、德高望重的人士，主要為「榮譽性質」；主席團則包括在各界有成就的人士，有較大諮詢功能，但沒有特定工作，不過如果他們提出意見，競選辦會「細心聆聽」。譚耀宗預計團隊本月底將發布政綱，未來數天會減少其他活動，未必能每日會見傳媒。

《學苑》稱已就張翔在主席團的角色向校方查詢。

早前選舉提名期間，共有13名港大校董校委及教委會成員提名李家超參選。

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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