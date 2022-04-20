日圓重貶跌至近20年新低，加劇輸入性通膨壓力，日本財政大臣：G20峰會將與美國協調

日圓延續至少50年以來最長跌勢，截至今（20）日日圓已經連續第14個交易日下跌，突破了129日圓兌1美元關卡，亦創下近20年來新低紀錄。日本財政大臣鈴木俊一示警，全球大宗商品和原油成本飆升，日元貶值加劇日本的輸入性通膨壓力，將於今（2022）年11月G20峰會向美國協調。

過去日本亟欲擺脫通貨緊縮，促使日圓貶值

在2008年全球金融危機發生後，日圓被視為投資者的「避險天堂」因此持續升值；不過2012年，安倍晉三當選自民黨總裁後，即推出包含日圓貶值等多項經濟政策，市場稱為「安倍經濟學」。

由於當時歐美經濟情勢漸趨穩定，以及日本及日本商品貿易持續出現逆差之情況下，一路貶值到了2015年6月之1美元兌125.8日圓。

當時安倍晉三的經濟政策主張：20.2兆日圓的緊急經濟對策；導入新的量化寬鬆；設立近100兆日圓的外幣債券購買基金，藉此達成2%的通膨目標，拉抬日本出口和國內經濟。

另一方面，日圓貶值意味著日本物價上升，安倍晉三認為這會刺激廠商生產意願，可以儘快脫離長期的通貨緊縮困境。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2015年9月24日日本首相安倍晉三再次當選黨魁後，在記者會上解釋了他的「安倍經濟學」政策的三支新箭，他說日本經濟不再處於通貨緊縮狀態。

一般而言，日圓快速貶值，恐怕會對影響以出口導向之亞洲經濟體。央行告訴《關鍵評論網》倘如「亞洲經濟體其貨幣相對日圓升值」，會影響其出口競爭力與經濟成長動能。

央行報告顯示，因為日圓貶值會間接提振原物料、工業用油等需求。東南亞國家如印尼、馬來西亞出口可受惠；但是對於產業結構相似的韓國就會造成壓力。

尤其是對韓國的造船、鋼鐵、汽車業等以及工程、營造業之海外標案造成負面影響，致使兩國競爭更加激烈。

日圓急貶，日本官員急示警：「對經濟不利」

台灣方面，2021年日本是第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源，2021年雙邊貿易總額為853.1億美元（新台幣2.47兆元）。

台灣對日出口為292.1億美元、進口為561.1億美元，整體對日貿易逆差269億美元（新台幣7540億元）。主要進口商品：記憶體、半導體設備、汽缸、導體檢驗設備和對二甲苯。

由於台灣對日本進口金額遠大於出口，因此當日圓對美元貶值，短期內對日貿易逆差可望縮減。其中以台商進口化學品及機械受惠較大。

未來疫情趨緩國境開放後，日客來台購買力減低；國人赴日本旅行購買力增加。此外，日圓相對新台幣貶值，恐增加日商來台投資成本，並衝擊其來台投資意願；台商則有利直接投資或購買日本技術。

時至今日，日圓跌破128兌1美元後，創下近20年新低。被譽為「日圓先生」的日本財政部前官員榊原英資近日卻表示，如果日圓持續貶值並摜破130日圓兌1美元關卡，將觸動日本銀行的警鈴。

在榊原英資後，也越來越多日本官員擔憂對經濟的負面影響。日本政府最高發言人松野博和表示，日圓急貶使企業難以制定商業策略，政府正在「保持警惕」監測貨幣市場的發展。

國際原油、大宗物料持續上漲，都對物資稀缺的日本造成影響。日本財務大臣鈴木俊一近日甚至以「對經濟不利」描述當前情況，並且計劃於今年11月的G20峰會向美國財政部協調。

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核稿編輯：翁世航