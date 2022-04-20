銷日鳳梨約有三成驗出蟲須「消毒」、日商減單甚至停購，台灣鳳梨外銷難題如何解決？

農委會主席陳吉仲今（20）日出席嘉義縣「外銷物流籃、好運旺旺萊」鳳梨銷日記者會，陳吉仲和嘉義縣長翁章梁等人見證封櫃啟航儀式，有一批總計15.6公噸的鳳梨外銷日本。陳吉仲表示，今（2022）年設定3萬公噸的鳳梨外銷目標若達成，就不用再仰賴單一市場。不過除了外銷市場，台灣鳳梨仍面臨許多困境待解，包含海運延宕、果品檢出蟲體、包裝簡陋都是問題。

《自由時報》報導，這次鳳梨外銷係由日本Farmind株式會社及奧爾瑪行銷股份公司採購，銷售通路為日本的各大超市及便利商店。

《中央社》報導，陳吉仲表示，因應去（2021）年中國暫停台灣鳳梨輸入，農委會採取內銷、加工及外銷等措施，去年總共外銷超過2萬8000公噸，其中銷日將近1萬8000公噸，今年設定外銷鳳梨目標是3萬公噸，若能達成，就能擺脫仰賴單一市場的問題。

翁章梁也指出，原本去年中國禁運大家都很擔心，日本進口農產品是世界上最嚴格的，因此能出口到日本也是一種肯定，包括所有栽種技術、田間管理、物流都到達一定水準。農委會看得樂觀，但台灣鳳梨外銷卻仍面臨諸多挑戰。

鳳梨狀況不佳，日商減單甚至停購台灣鳳梨

《上下游》報導指出，眾多貿易業者認為台灣今年銷日的鳳梨品質落差大、價格混亂。由於這2年海運延宕、到貨時間無法掌握，放久使鳳梨容易產生變化，加上台灣鳳梨受到「紋翅蛾」侵害，台灣輸日的鳳梨，約莫有三成會被以對鳳梨傷害較大的溴化甲烷消毒。有一位不具名業者表示，日商因為台灣鳳梨狀況不佳，正在減少訂單，有的日商甚至打算5月起停止採購台灣鳳梨。

採後清潔對於鳳梨包裝場也存在許多困難，鳳梨表面凹凸不平，底部有層層苞葉、頂部則有長短不一的冠芽，清潔不易。而國內包裝場域幾乎都是半開放，動線設計並沒有高污染區到低污染、無污染的區域規劃，灰塵、害蟲可能透過空氣飄散到其他鳳梨，除非是全自動化，否則很難真的乾淨。

除了鳳梨本身品質疑慮外，台灣鳳梨還存在許多問題。《上下游》指出，相較於菲律賓的鳳梨可以終年生產，台灣鳳梨產季僅集中在3到6月。由於日本全年對鳳梨皆有需求，台灣只能在上半年供貨，等同失去培養市場良機。

農委會：協助加強田間管理，包裝場升級

如欲改善台灣鳳梨外銷難題，包裝場勢必得升級，逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲認為，可由鄰近農會提供空間，或是農委會先出資在特定區域蓋外銷規格包裝場。至於外銷連續2年都遇到船運延誤的問題，業者建議一改目前零星散櫃出口方式，以包船或是專船專送。

面對近期受到海運船期不穩定及日方高比例的燻蒸檢疫比率，農委會做出回應。《台灣英文新聞》報導，陳吉仲在今天的記者會呼籲，輸日的鳳梨，無論是用藥、出口、洗選過程都須全部到位，「所有的合作社跟通路都要把整個全程的品質管控好。」農委會也承諾，會積極輔導農民與集貨包裝場，加強果實田間管理，以及改善包裝作業區清潔與隔離等作業。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺