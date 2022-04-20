2022/04/20,
經濟

銷日鳳梨約有三成驗出蟲須「消毒」、日商減單甚至停購，台灣鳳梨外銷難題如何解決？

銷日鳳梨約有三成驗出蟲須「消毒」、日商減單甚至停購，台灣鳳梨外銷難題如何解決？
嘉義縣「外銷物流籃、好運旺旺萊」鳳梨銷日記者會20日在民雄鄉打貓果菜生產合作社舉行。Photo Credit：農委會

我們想讓你知道的是

如欲改善台灣鳳梨外銷難題，包裝場勢必得升級，逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲認為可由鄰近農會提供空間，或是農委會先出資在特定區域蓋外銷規格包裝場。至於外銷連續2年都遇到船運延誤的問題，業者建議一改目前零星散櫃出口方式，以包船或是專船專送。

農委會主席陳吉仲今（20）日出席嘉義縣「外銷物流籃、好運旺旺萊」鳳梨銷日記者會，陳吉仲和嘉義縣長翁章梁等人見證封櫃啟航儀式，有一批總計15.6公噸的鳳梨外銷日本。陳吉仲表示，今（2022）年設定3萬公噸的鳳梨外銷目標若達成，就不用再仰賴單一市場。不過除了外銷市場，台灣鳳梨仍面臨許多困境待解，包含海運延宕、果品檢出蟲體、包裝簡陋都是問題。

《自由時報》報導，這次鳳梨外銷係由日本Farmind株式會社及奧爾瑪行銷股份公司採購，銷售通路為日本的各大超市及便利商店。

《中央社》報導，陳吉仲表示，因應去（2021）年中國暫停台灣鳳梨輸入，農委會採取內銷、加工及外銷等措施，去年總共外銷超過2萬8000公噸，其中銷日將近1萬8000公噸，今年設定外銷鳳梨目標是3萬公噸，若能達成，就能擺脫仰賴單一市場的問題。

翁章梁也指出，原本去年中國禁運大家都很擔心，日本進口農產品是世界上最嚴格的，因此能出口到日本也是一種肯定，包括所有栽種技術、田間管理、物流都到達一定水準。農委會看得樂觀，但台灣鳳梨外銷卻仍面臨諸多挑戰。

鳳梨狀況不佳，日商減單甚至停購台灣鳳梨

《上下游》報導指出，眾多貿易業者認為台灣今年銷日的鳳梨品質落差大、價格混亂。由於這2年海運延宕、到貨時間無法掌握，放久使鳳梨容易產生變化，加上台灣鳳梨受到「紋翅蛾」侵害，台灣輸日的鳳梨，約莫有三成會被以對鳳梨傷害較大的溴化甲烷消毒。有一位不具名業者表示，日商因為台灣鳳梨狀況不佳，正在減少訂單，有的日商甚至打算5月起停止採購台灣鳳梨。

採後清潔對於鳳梨包裝場也存在許多困難，鳳梨表面凹凸不平，底部有層層苞葉、頂部則有長短不一的冠芽，清潔不易。而國內包裝場域幾乎都是半開放，動線設計並沒有高污染區到低污染、無污染的區域規劃，灰塵、害蟲可能透過空氣飄散到其他鳳梨，除非是全自動化，否則很難真的乾淨。

除了鳳梨本身品質疑慮外，台灣鳳梨還存在許多問題。《上下游》指出，相較於菲律賓的鳳梨可以終年生產，台灣鳳梨產季僅集中在3到6月。由於日本全年對鳳梨皆有需求，台灣只能在上半年供貨，等同失去培養市場良機。

農委會：協助加強田間管理，包裝場升級

如欲改善台灣鳳梨外銷難題，包裝場勢必得升級，逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲認為，可由鄰近農會提供空間，或是農委會先出資在特定區域蓋外銷規格包裝場。至於外銷連續2年都遇到船運延誤的問題，業者建議一改目前零星散櫃出口方式，以包船或是專船專送。

面對近期受到海運船期不穩定及日方高比例的燻蒸檢疫比率，農委會做出回應。《台灣英文新聞》報導，陳吉仲在今天的記者會呼籲，輸日的鳳梨，無論是用藥、出口、洗選過程都須全部到位，「所有的合作社跟通路都要把整個全程的品質管控好。」農委會也承諾，會積極輔導農民與集貨包裝場，加強果實田間管理，以及改善包裝作業區清潔與隔離等作業。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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