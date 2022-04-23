2022/04/23,
印太

調查：日本高中生超過六成吃過「必勝料理」，最先想到的第一名是炸豬排

調查：日本高中生超過六成吃過「必勝料理」，最先想到的第一名是炸豬排
Photo Credit:Reuters/達志影像

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一項調查顯示，70％以上的高中生會在大學入學考試上陣前吃「必勝料理」。表示其實最想吃「合胃口食物」的受訪學生最多，為討口彩而一定要吃炸豬排和御飯糰的學生僅占3成。

Recruit集團旗下升學資訊媒體「Studysupple進路」，面向高中生實施的關於大學入學考試等大試上陣前，是否會吃「必勝料理」的調查顯示，絕大多數受訪者「一聽必勝料理首先想到的是炸豬排」（炸豬排在日語中與「取勝」諧音，都是katsu——譯註）」。在多選提問中，選擇此答案者占比達到了81.8％，穩居第一。

調查於2021年11月採用線上方式實施，對象為全國各高中男女學生共計500人。關於考試前「首先想到的必勝料理」，從第二位開始分別是「御飯糰（寓意結緣）」（11.2％）、「鯛魚（寓意喜慶）」（10.8％）、「納豆（黏著不棄，直到勝利）」、「拉麵」（7％）、「壽喜燒」（6.6％）等。

  • 日本高中生首先想到的「必勝料理」排行榜（％）
在讀高中生首先想到的「必勝料理」排行榜
Photo Credit: nippon.com

關於「選擇必勝料理的標準」，表示「首先考慮合胃口」的受訪者最多，占比為40.8％，其次是炸豬排和御飯糰等「好口彩的吉利菜」（32.2％）、「有利於身體健康」（27.0％）。

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Photo Credit: nippon.com

另外，關於「是否吃過必勝料理」這個問題，表示「吃過」的受訪者人數最多，占比達63.0％，其次是「知道，但沒吃過」（34.4％），「不知道有這種東西」的受訪者占比僅為2.6％，絕大多數受訪者都知道有必勝料理。關於「是否想吃必勝料理」，74.0％的受訪者表示「想吃」。

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Photo Credit: nippon.com

大學入學考試方面，2020年1月舉行最後一次已經沿用了大約30年時間的大學入學考試中心考試，從2021年1月開始採用「大學入學統一考試」。按照獨立行政法人大學入學考試中心官方網頁的介紹，2021年統一考試的實到考生人數為48萬4114人，比最後一次中心考試減少了大約4萬3000人。2022年1月實施的統一考試報名人數為53萬367人，同比減少4878人。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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