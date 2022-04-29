羅拔艾文的「光與空間」：如何「解讀藝術家」？

文：張健文（土生土長澳門人。葡文系畢業後曾短暫擔任澳門國際研究所特別項目主任。參加澳門特區政府和歐盟合辦的翻譯訓練後曾任政府中葡譯員。現為德國柏林自由大學視覺暨媒體人類學博士生、文化評論人，以中、葡、英、法、德文寫作。實驗民族誌短片《小說無用》導演。曾旅居葡、比、星等國）

在前東柏林的熱電廠，也就是今天有名的文化活動場所「柏林電廠」，一個名為「光與空間（Light and Space）」的展覽去年十二月和今年一月間順利舉行。

展覽展出了美國藝術家羅拔艾文（Robert Irwin，1928年生）的裝置，以及一條通往裝置方向的隧道，後者讓人想起這位藝術家為一九九四年在巴黎市現代藝術博物館舉辦的回顧展而製作的作品，但展覽的亮點仍然是前者具正、反面的裝置，每面均有二百四十支光管，且兩面的圖案均相同。 一側是明亮的白色光管，另一側是較暗的藍色光管。

羅拔艾文在零七年和零八年也製作了兩個具有相同標題和類似圖案，但規模較小的白光燈裝置。根據主辦機構「光藝術空間」基金會的說法，裝置的圖案「抽象、有節奏感卻又難以破譯」。筆者還被告知，中間的四支似是組成十字的光管 「與聖十字架完全無關」。

不過，於筆者而言，這個裝置不單讓我想起了十字架，而且在思考漢字源流時，對於那些希望「破譯」裝置上符號的人來說，這些圖案都似乎是「可破譯的」。

圖片來源：柏林藝術工作者Visual Pathways二次創作

解讀藝術家

作為一個由寫作主導的世界的受害者，要在無法了解藝術家創作史的情況下觀看一件作品，會讓筆者產生某種不安全感。

羅拔艾文的傳記《Seeing is Forgetting the Name of the Thing One Sees》由曾任職《紐約客》多年的資深作家勞倫斯．韋施勒（Lawrence Weschler，又譯韋斯勒等）撰寫，不僅是了解這位藝術家的重要書籍（例如書中說到羅拔艾文曾在戰後德國短居過），同時也是如何練習更深入了解一位藝術家的好機會。

羅拔艾文以抽象藝術作者的身分開始了他的職業生涯，他以其五十年代的畫作討論了畫框的功能，六十年代又繪製了只有線條和點的作品， 隨後又創作過圓盤系列作品（其中一個圓盤由龐比度中心收藏）。

在接下來的幾十年裏，他全心執行了多個根據現場實際情況而創作項目，而柏林電廠「光與空間」所展出的就正是他這一類型的最新作品。

然而，最吸引我注意的是他對閱讀的執著和他的定期回歸自然：透過抄寫黑格爾的文字在紙上與之「對話」，獨自欣賞沙漠景觀，並將其視為不能解構的畫像。

另一種觀看方式

實不相瞞，筆者的批判思考不少的確是受到視覺人類學的影響，例如是一枚作品的宗教性（尤其是由主辦機構故意營造的這類氣氛）通過某種展出策略得以實現，不過筆者也明白到這種批評可能過於影響觀看的本身。

了解作品以外的藝術家，也就是通過閱讀相關的文字，產生熟悉感的同時，讓觀眾能在欣賞這些作品時更有親切感。

Photo Credit: Despina Manou

大型裝置「光與空間」在柏林電廠似乎空間過剩的環境中展出，而正是當我們把宗教性抛諸腦後時，我們就更能理解藝術家的意圖。

一九四六年至四八年間隨美軍到卡塞爾和海德堡的短陣駐守的羅拔艾文，這次「重返」德國，再次冀望讓公眾完全集中於這個巨型裝置其中，思考前東柏林電站的獨特氛圍。

羅拔艾文是一位一直尋找新路向的藝術家，由華盛頓赫尚博物館和著名的兩家藝術出版社DelMonico Books和Prestel發行的精美作品回顧集，或者更能總結他的藝術生涯：「All the Rules Will Change」。

Photo Credit: Despina Manou

注釋：葡文原文為一篇並未出版的五段組文，在筆者翻譯、重寫後有在澳門《瘋刊》刊出中文版《光、空間、羅拔艾文的詞源解構》。本文則是保留了三段同主題直接相關的文字，潤飾後再刊出。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin