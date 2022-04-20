多名女子公開指認前政黨領袖性侵事件，泰國首次#metoo運動

泰國執政黨民主黨（Democrat Party）前領導普林（Prinn Panitchpakdi）前陣子傳出性侵醜聞，普林被5名女性分別指控虐待與性侵罪行，他於14日正式辭去民主黨副黨主席職務。

根據《路透社》報導，民主黨黨領袖朱林（Jurin Laksanawisit）於19日就普林的醜聞道歉。朱林在新聞發佈會上表示，「我非常抱歉，也必須為有關民主黨成員的事情道歉。」他說明，作為政黨領導人，他承認最初是他把普林帶入黨。

朱林稱民主黨極力反對性騷擾及針對兒童及婦女的暴力行為，並表示民主黨將即刻進行內部調查。他稱：「我們不會插手保護普林，也不會干涉司法程序。」朱林也是泰國副總理兼商務部長，他辭去在政府部門兩性平等及婦女政策委員會主席的兩項職務以示歉意。

根據《泰國公共電視台》，2019年3月大選後民主黨加入執政聯盟後，朱林挑選普林作為他的顧問，並在加入民主黨後名聲極大。普林在經濟事務方面經歷豐富，曾在倫敦政治經濟學院（LSE）獲得經濟學和金融學學士學位。在進入政界以前，普林曾經擔任多個國家機構和組織的董事及顧問，包括泰國工業聯合會及泰國證券公司協會。

44歲的普林是前世界貿易組織（WTO）主席素帕猜（Supachai Panitchpakdi）的兒子，他否認了5名女子的指控，但為了表現出負責任的態度，他宣布辭去所有黨內職務，說明要專注應對訴訟。他對媒體說：「我是無辜的，這些指控毫無根據，認識我的人都知道我不是那種人。」

不過普林在獲得保釋之後，再遭9名女性提出類似的指控。泰國警視廳副局長特瑞榮（Trairong Piwpan）指出，時至今日已有14名受害者提出對普林的指控。一些積極份子稱這些指控是泰國首次「Me Too」時刻。

泰國人民律師團隊基金會秘書長西塔（Sittra Biabungkerd）在臉書爆料，某大政黨人物於本月11日性騷擾一名18歲少女，「她說她被領導人騷擾、親吻、擁抱、抓臀部。這是一個大問題，因為這位政黨人物職位很高。」貼文也寫道，該名政黨人物透過假裝談論工作、教導股票和經濟時趁機性騷擾受害者。

西塔告訴路透社，受害者年齡介於17至30之間，一些甚至是10年前發生的事，其中5人也表示他們被性侵。西塔也表明，有近10名女子陸續爆料有關普林的性侵事件，他也掌握足夠證據向曼谷地方警署報案，協助受害者討回公道。但西塔也表示：「還有很多其他人害怕挺身而出。」

自上週以來，泰國社群媒體掀#MeToo運動，共同對政治人物不當行為表示斥責。數個泰國女權主義團體18日上午在民主黨總部前舉行一場示威，提出五項訴求，政治人物應該調查普林過去有關性侵的犯罪記錄、調查民主黨黨員及委員會性暴力行為、設立明確的性騷擾及性侵害的行為準則、政黨無權干預法庭案件及政黨必須向公眾道歉。

#Politics: Representatives of several Thai feminist groups held a demonstration in front of the Democrat party headquarters this morning (Monday), to protest against sexual assaults.



Read more: https://t.co/UVe6KCnvoS#ThaiPBSWorld #ThailandNews #ThailandUpdate #ปริญญ์ pic.twitter.com/beH3besFDf — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) April 18, 2022

身為民主黨成員的政府發言人拉差達（Ratchada Dhnadirek）接受抗議者的訴求，稱民主黨確實有明確的反性騷擾政策，該黨也已成立幫助受害者的中心。經營法律諮詢臉書的律師卡Karnokrut Thampanichawat向《曼谷郵報》表示，人們必須避免受害者譴責。她也強調，譴責受害者不僅減輕了犯罪程度，也貶低受害者證詞。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒