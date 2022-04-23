心理學婚姻質素研究：過度保護孩子的壞處

文：Dr. Lo @drlomentality

比起數年前，現今的社交媒體中有越來越多真正的專業人士為大眾科普他們專業裡的知識，我看到這個現象感到興奮不已，因為這可以令大眾在資訊泛濫及質素參差不齊的網絡中獲取準確的知識。在心理學領域也是一樣，越來越多不同背景的心理學家都開展了Facebook和Instagram專頁為大眾科普準確真實的心理學知識，這令大眾消除對心理學不必要的迷思實在非常有幫助。我想，既然已有這麼多朋友做了科普心理學知識的工作，那不如我就說一些特別點的吧，例如我把自己參與中的研究項目的初步數據及結果分享給大眾知道。

今天想跟大家分享的是一個關於育兒及婚姻關係（Marital Quality）的研究，這是我的一位學生的畢業論文研究題目。研究的意念十分簡單，就是要探討一下在我們還是小孩時，家長對我們的教養模式（parenting style）的影響會不會持續影響自己在婚姻關係中的自處，從而影響婚姻質素。研究找到一百多位成年已婚的參加者填寫問卷。這份問卷裡包含各種心理學量表（scales）去量度他們在人生頭16年從父母接受到的教養模式、現今的婚姻滿意程度、性格、價值觀、社會經濟地位等因素。在介紹初步發現前，讓我們首先說一說教養模式的種類。

四種教養模式

在研究中，我們採用Parker、Tupling和Brown在1979年提出的量表去量度成年人對於自己接受到的教養模式的認知（perceived parenting style）。這個量表用兩個面向（dimensions）去量化教養模式，分別是關愛（care）及過度保護（over-protection），關愛及過度保護這兩個面向的分數高下可以組合成四種教養模式，分別是︰

Affectionate Constraint （高度關愛亦同時過度保護） Affectionless Control （只有過度保護，沒有關愛） Optimal Parenting （高度關愛，而沒有過度保護） Neglectful Parenting （沒有關愛也沒有保護）

而被認為最好的教養模式就是高度關愛孩子的需要及感受，而同時又尊重他們的自主性、放手讓他們去嘗試新事物、讓他們敢於面對挑戰、不會過度保護、向直昇機家長說不的模式。

初步研究發現分享

我們在非常初步的資料分析中已經發現一些很有趣的結果。在媽媽過度保護孩子這個面向中（對，爸爸對孩子的影響力真的比媽媽要少很多……），我們發現在媽媽過度保護中成長的孩子，在長大後（我們的參加者都是已婚的成年人），在以下的方面都會比在媽媽沒有過度保護下成長的群體差︰

自主性（autonomy）: 這不難解釋，媽媽過度保護下，會過份干預孩子的選擇，久而久之，孩子便會慢慢養成凡事聽媽媽的定奪，缺少自己當家作主的自信；

與人之間的關係建立（relatedness）: 在過度保護下成長的小孩，對自信的建立會有阻礙，因為他們很少嘗試自己去幹某些事情，自信不足對於建立人與人之間的關係也會有所影響。例如，由於一個人的自信不足，他可能會對別人的話語過度敏感，以至產生在建立人際關係中的不安。所以在我們的研究數據中，也發現在媽媽過度保護下成長的人的婚姻關係質素也關差。

競爭力（competence）: 同上，自信不足對學習新技巧、獲取新知識也會產生很大的阻力；

人生意義感（meaning in life）：上面三個因素，autonomy、relatedness、competence合稱基本心理需求（basic psychological needs），它們是一個人的內心是否得到堅實的平安的基石。這個基石對於發展幸福感、人生目標及人生意義有著很常重要的地位。大家可以想像，一個人的內心是空虛的話（empty self），如何能產生夢想？如何能向目標邁進？沒有一個生命的方向，人生意義便顯得虛幻了；

物質主義中心（materialistic centrality）︰物質主義中心是一種將擁有物質享受定義為生命中心的價值觀。這是一個有趣的發現。在《活得真累》中，我也曾經提及過物質主義和內在／外在世界的關係。在過度保護下成長的孩子，很容易會將生命的重心摆在外在世界及別人的身上，因為他們習慣凡事必先得到媽媽的準許（approval），久而久之，這種尋求準許（approval seeking）的模式也會放到朋友及伴侶身上。將生命之火放到外在世界會慢慢抽空內在世界，一個空虛的內心必需要有外在的刺激來填滿，所以空虛的人往往需要更多刺激及別人的認同及關注，而擁有物質享受便是其中一種來自外在世界的刺激，而透過無盡的物慾需求，空虛的內心也暫時能被填滿。可惜，這只是暫時的……

圖片來源：花千樹出版有限公司

在這個初步研究中，我們知道尊重別人的自主性對一個人的發展是多麼重要。如果你是家長，請提供一個有效的支持孩子自主發展的家庭環境（autonomy supported parenting）。請不要誤會，這不是要你放任孩子做什麼也不管，而是在有適當的期望及控制底下，家長們要尊重孩子嘗試新事物的動機，因為只有這樣，他們才能習慣失敗、只有不怕失敗的人，才會進步；如果你是職場上的領袖，請也提供一個支持員工自主性的工作環境（autonomy supported leadership），這樣的員工必定更優秀，也能為你的公司帶來更好的業績。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Medium。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin