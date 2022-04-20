2022/04/20,
經濟

俄烏戰爭使IMF下修今年全球預期經濟成長率為3.6％，台灣小降至3.2％「影響最大在物價」

俄烏戰爭使IMF下修今年全球預期經濟成長率為3.6％，台灣小降至3.2％「影響最大在物價」
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IMF發布「世界經濟展望」（WEO）報告，調降2022年全球經濟預估成長率到3.6％，台灣小幅下調至3.2％；而亞洲四小龍的韓國、新加坡與香港今（2022）年經濟成長率預估分別為2.5％、4.0％與0.5％。

IMF下修全球年度經濟成長率預測為3.6％

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭造成經濟損失，加劇通貨膨脹，拖累後疫情經濟復甦，國際貨幣基金（IMF）將2022年與2023年全球經濟成長率皆下修為3.6％，較俄烏戰爭爆發前1月報告預期分別下調0.8與0.2個百分點。

IMF昨（19）日發布世界經濟展望（World Economic Outlook）表示，烏克蘭戰爭造成的經濟損失將導致2022年全球經濟成長顯著放慢。

IMF預測烏克蘭今（2022）年經濟成長率為負35％，俄羅斯今、明（2023）兩年經濟成長率分別為負8.5％與負2.3％。

報告並指出，除了經濟成長受到影響，戰爭也加劇通貨膨脹、燃料與食品價格迅速上揚，弱勢族群受到的衝擊最大，特別是低收入國家。

通貨膨脹讓各國中央銀行在控制價格壓力與確保經濟成長間的權衡變得複雜，各國在緩和戰爭對經濟影響的財政政策空間也有限。隨著許多國家斷絕與俄羅斯的商業聯繫，有可能會對後疫情的復甦帶來衝擊，並威脅以規則為基礎的框架。

此外，報告指出，衝突加劇疫情大流行造成的經濟壓力，儘管許多國家度過疫情嚴重階段，但死亡人數仍然很高。中國近來的封鎖措施，也可能加劇其他地區的供應鏈中斷。

對此，IMF下修全球經濟成長率從去（2021）年的6.1％放緩到今、明兩年的3.6％，較俄烏戰爭爆發前、1月更新報告分別下調0.8與0.2個百分點。

報告並強調，這一預測存在高度不確定性，全球經濟前景仍可能受到戰爭惡化、對俄羅斯制裁升級、中國經濟放緩較預期劇烈，以及新種、更具毒性的變異株導致疫情再度爆發等因素拖累。

受到戰爭引發的大宗商品價格上揚與通貨膨脹壓力擴大推動，報告預估今年先進經濟體的消費者物價指數（CPI）將達到5.7％，新興市場與發展中經濟體為8.7％，較1月報告預測高出1.8與2.8個百分點。

IMF預測經濟成長率-俄羅斯與烏克蘭

下修台灣經濟成長預測為3.2％，國發會：經濟本質仍佳

台灣方面，報告預估台灣今年經濟成長為3.2％，較去年10月報告下修0.1個百分點，明年經濟成長預估為2.9％。

國發會表示，從IMF僅下修台灣經濟成長率0.1個百分點來看，並參照亞洲開發銀行（ADB）等國際機構，對台灣經濟成長預測及近期出口大幅成長的情形，可看出即使有俄烏戰爭及最近中國供應鏈延誤等因素，對於台灣實體經濟成長影響相對有限，經濟成長本質仍佳，大部分影響是在物價。

IMF這次報告除下修台灣經濟成長率，也預測台灣今年物價上漲率將達2.3％，較去年10月預估的1.5％、高出0.8個百分點，明年則預估為2.2％。

根據IMF預估，台灣今年CPI將衝破2％的通膨警戒線。國發會對此表示，物價上漲是全球問題，各國都有提出相關抑制因應作法，台灣目前已提出包含大宗物資減免等平穩物價等措施，央行也會持續關注。

台灣2023年經濟成長估與新加坡、韓國同為2.9％

其他個別國家部分，報告預估美國今、明兩年經濟成長率分別為3.7％與2.3％，都較1月更新報告下調0.3個百分點；歐元區今、明兩年經濟成長率則為2.8％與2.3％，較1月報告下調1.1與0.2個百分點。

中國今、明兩年經濟成長率預估為4.4％與5.1％，分別較1月報告下調0.4與0.1個百分點。至於消費者物價指數，報告預測今、明兩年分別為2.1％與1.8％。中國國家統計局日前宣布，中國第1季國民生產毛額（GDP）成長率為4.8％。

日本今、明兩年經濟成長率預估分別為2.4％與2.3％。亞洲四小龍的韓國、新加坡與香港，今年經濟成長率預期分別為2.5％、4.0％與0.5％，明年則為2.9％、2.9％與4.9％。

IMF預測經濟成長率-全球主要經濟體
IMF預測經濟成長率-亞洲四小龍

新聞來源

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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