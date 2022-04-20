「全家」響應世界地球日，攜手社會企業共推「綠色循環經濟」

全家便利商店積極響應世界地球日！今年世界地球日主題為「投資我們的星球」，「全家」透過通路密集據點優勢，積極攜手社會企業，推出「擴大循環經濟」、「土地友善產品」兩大綠色生活提案，跨界架構消費永續平台。在「擴大循環經濟」部份，與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年一舉擴大回收服務至全台近3000間「全家」店舖，據點數將為通路之最、強力助攻整體循環包裝生態圈，後續「全家」自有電商平台亦將導入配客嘉循環包裝供會員選擇。在「土地友善產品」部份，「全家」自有品牌FamilyMart Collection(下稱FMC)與倡導自然農法的香氛品牌「芙彤園」攜手開發4款洗沐用品，其原料從育苗、種植到終端的洗沐泡沫，都可排入水中被大自然完全分解，純天然零化學添加物，對土地和肌膚都同樣友善。

環境永續不僅是全球議題，更為企業永續經營重要指標，為呼應聯合國永續發展目標SDGs第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」的理念，「全家」每年受到高中生高度關注的「全家料理王」競賽，今年與「大享食育協會」合作，以「尋找明日綠色主廚」為題，邀全國高中職或五專三年級以下學子，選用「環境友善食材」參賽，凡入選隊伍即可獲得1萬元獎金，若獲得金獎更有高達10萬元獎金與食農教育體驗，即日起至5/15皆可報名。

為鼓勵消費者響應環境永續，即日起至5/17，至全台店舖購買Let’s Café 無塑植纖杯，即可獲Let’s Café經典美式(大杯)實體兌換卷一張。

Let’s Café 無塑植纖杯售價109元。即日起至517至全台全家店舖購買，還可獲Let’s Café經典美式(大杯)實體兌換卷一張。Photo Credit：全家便利商店

「全家」x 配客嘉，3千間店舖化身離家最近的網購包裝回收站

從「消費」響應世界地球日，買Let’s Café 無塑植纖杯送大杯美式

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家」積極運用通路力量展現社會價值，希冀透過擴大循環經濟，推動全台店舖化身綠色消費平台。去年鮮食包材革新減少近350公噸的塑膠用量，今年更加速咖啡循環杯與循環網購包裝的計畫，展開日常減塑。為響應世界地球日主題「投資我們的星球」，將與配客嘉深化合作，於上半年將循環網購包裝回收服務一舉擴展至近3000間店舖；與此同時，更突破過往導入社企商品販售的單向合作模式，正式攜手芙彤園，以有機香草為原料共同開發FMC自有品牌的土地友善洗沐商品，不僅將友善共生的概念融入「全家」自有品牌，更減少對消費者肌膚及土地環境的負擔，真正落實通路「循環消費永續平台」的核心價值。

為持續擴大循環經濟理念，「全家」希冀透過遍佈全台的密集據點優勢，強化電商循環包裝生態圈，故規劃與PackAge+配客嘉合作兩大計畫，首波在上半年於全台六都近3000店推動「循環包裝回收站」服務，消費者可將使用後的配客嘉循環包裝，拿到就近「全家」店舖櫃台回收，並預計於今年底前擴展至全店。第二波則預計將配客嘉循環包裝導入自有電商平台－會員APP「全+1商城」、「全家行動購」，提供「全家」會員紙箱和塑膠包裝的替代包裝新選擇。

此外，今年3月於4000店啟動的「永續杯循環站」服務，將於今年擴展至全台400間店舖，達總店數的一成，超前達標環保署的循環杯政策；為進一步響應世界地球日，「全家」將於部分店舖展開冰飲封口機測試，透過封膜取代冰飲杯蓋，預計每杯可減少達54%的塑膠量。為鼓勵更多消費者減少使用一次性飲料杯，同步推出限量5萬個的Let’s Café 無塑植纖杯，材質中零塑料零PLA，可被自然環境分解，售價109元，凡於5/17前至全台店舖購買，還可獲得Let’s Café經典美式(大杯)實體兌換卷一張。

四款FMC x 芙彤園洗劑商品以全植物成分調配，不添加人工化學合成物、不含人工界面活性劑、不含防腐劑、不含一滴水，提供消費者更友善環境與肌膚的洗沐新選擇。Photo Credit：全家便利商店

投資地球身體力行「全家」攜社企芙彤園推4款FMC友善洗沐用品

實踐永續發展目標「全家料理王」競賽拓綠色影響力

隨著近年民眾環保意識上揚，訴求環境友善的商品漸受青睞，「全家」為體現綠色消費永續平台理念，與長期合作的社會企業芙彤園合作，將環境永續概念融入自有品牌FMC，以市面上少見的環境友善洗劑為開發方向，推出四款以台東有機香草「左手香」研發的洗沐用品，分別為「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」、「左手香甜橙精油旅行組」，配方為全植物成分調配，完全不添加人工化學合成物、不含水、人工界面活性劑、防腐劑，可排入水中被大自然完全分解，售價介於199元到399元，為友善環境與肌膚的洗沐新選擇。同時，為擴大共好影響力，「全家」與芙彤園將共同捐贈4000組洗沐浴隨身包(價值40萬元)予勵馨基金會，幫助勵馨基金會扶助的受暴女性朋友舒緩壓力。

「全家」不僅透過實體通路推動環境永續，為喚起台灣民眾對台灣土地友善及在地食材的關注度，同時提供對食品產業有興趣的青年學子發展舞台與機會，更從與「大享食育協會」合作推出「全家料理王」競賽，邀請青年學子以「使用環境友善食材」為參賽基礎，輔以「使用格外品作為原料」、「符合高纖、低納、低糖等原則」、「高齡者可食用」、「減少包裝的食材」其中一個原則，讓環境永續食品的理念，透過校園營養午餐的食育持續推廣，即日起至5/15開放報名徵件。

【全家料理王】競賽

主題：尋找明日綠色主廚

時間： 報名時間：即日起至 5/15 總決賽入圍名單公告：6/5 總決賽暨頒獎典禮：7/15



對象：高中(職)或五專三年級以下(含)之學生，參賽者3人一組(以同校為原則)，需有指導老師最多1名