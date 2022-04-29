《大麻CBD聖經》：心理疾病，其實都和內源性大麻素系統有關

文：達妮．戈登（Dr. Dani Gordon）

大麻之所以會以現代草藥之姿再度興起，是因為現代社會比以前更加意識到心理健康的重要性；我們逐漸了解心理健康並不是只有二元狀態——「完全健康」與「心理有病」。尤其是我父母那一代，如果你不是正常人，那你就有精神病，沒有中間地帶，以前心理健康不但沒人討論，還極度遭到汙名化。

在開始開立大麻處方之前，我已經是小有名氣的整合醫學醫師，所以只要病患想用更全面、更不需要藥物的方法來改善心理健康，都會來找我。處理心理健康，這幾年來已成為我醫療事業的重點以及專業，包括治療病患的憂鬱症、情緒低落、焦慮、失眠、壓力相關疾病與倦怠。

這些疾病全都有關聯，在現實世界中很難梳理清楚，而且我的病患通常都是同時得到好幾種病。不過，為了本書的目的，我還是把這些病分開寫，提供最有用的指南，而本章會將重點放在憂鬱症與情緒平衡，同時也會談到躁鬱症。

若要治療複雜的心理健康問題（以及隨之而來的好幾種疾病），我的處方通常都是正念與呼吸技巧，搭配藥物與補品。不過很顯然的，處於憂鬱狀態的病患，通常都沒有動機與心力去長時間練習一項技巧。我這才了解到，他們需要立即見效的方法先改善身體，才有辦法善用正念與呼吸療法。

我發現一件事：當我使用非藥物療法時（尤其是治療憂鬱症），重點不在於病患的心智訓練，或只是請他們更努力一點；假如你同時患有焦慮、憂鬱症或其他心理疾病，就算你很想要練習冥想、運動或接受認知行為治療，你的腦中總是有個路障擋住你。而我發現大麻可以有效清除這些路障，讓病患產生初步動力改變自己——如果只靠自己，他們可能一輩子都辦不到。

當我開始使用大麻藥物與CBD，讓病患能立即打起精神時，他們就逐漸能夠持續進行更細微、更緩慢作用的非藥物治療，像是身心訓練、冥想與運動。因為終於得到了舒緩，他們的心智頻寬（mental bandwidth）自然就會增加，進而更相信自己有可能好轉。

許多憂鬱症病友們的這場艱困戰爭打了好幾年，覺得自己能試的都試了，而我的療法徹底改變了他們的人生，更別提他們的自尊與自信，也都奇蹟般的跟著恢復了。好幾年來，他們嘗試了許多自己非常想做的事卻全部失敗，自尊與自信早已遭受重大打擊。

我總是說大麻不是萬靈丹（世上也沒有這種東西！），但許多病患都說它是最接近萬靈丹的東西。在幾乎試過所有可取得的藥品之後，醫療大麻是第一個能幫助他們控制症狀、不必承受可怕副作用的神藥，給予他們初步動力讓人生重回正軌。

心理疾病，其實都和內源性大麻素系統有關

醫生在談論醫療大麻的「危險性」時，有個地方真的讓我覺得很煩，就是他們把愉悅感（也就是前文曾提及的「欣快」）當成副作用。

含有THC的大麻，對於憂鬱症患者確實會產生振奮心情的作用，可是只要他們使用THC時沒有過量（並且搭配CBD使用），也沒有精神病史或狂躁史（我不會讓這樣的病患碰THC），我真的不覺得輕微欣快是一種可怕的副作用。

事實上，許多受慢性憂鬱症所苦的人，以及被慢性情緒低落影響精神的人（情況比前者輕微許多），他們的內源性大麻素系統的情緒平衡功能都有異常。

只要一小劑THC搭配CBD，就能夠讓他們的內源性大麻素系統功能恢復正常。另一方面，從未經歷過憂鬱症的人，或許會覺得THC的振奮情緒效果太強（我就是其中之一）。

憂鬱症，無論是輕微或是重度憂鬱症，都是非常普遍的疾病。儘管如此，許多人得到憂鬱症的人卻不敢說出來，因為它總是被社會汙名化。

我目前住在英國，這裡幾乎沒人會公開討論心理健康的問題（尤其是憂鬱症）。雖然情況正開始改變，但通常只有在看似正常的某人突然崩潰時，才會有人小聲討論這個主題。我有許多親朋好友都患有憂鬱症，所以我親眼見證過它能使人衰弱到什麼程度，以及「好心的建議」有多常幫倒忙。

過去數十年來，我運用整合療法治療過數千名憂鬱症病患。甚至在我當實習醫生時，就已經很清楚憂鬱症並不是用藥就能治好的病（儘管百憂解剛問世時，許多醫師認為它是神藥）。

憂鬱症比想像得更複雜、更多因素，而且所有憂鬱症都不一樣，所以並沒有能夠治好所有人的萬靈丹。憂鬱症就像過動症或慢性疲勞——雖然得到相同的病症，但觸發與構成這個疾病的因素，每個人都不同。

對某些人來說，病因有可能是幼年時期的創傷；對另一群人來說，腸漏症或許是主要原因，也有可能是心裡遭受一連串的打擊，或甚至是頭部受傷。

憂鬱症通常是許多因素結合在一起，使得大腦卡在剎車被踩住的狀態（我喜歡這樣比喻）。當大腦遭遇威脅，就會進入「保護與退縮」模式，減少左額葉的活動，所以人只要經歷某種型態或形式的憂鬱症，都會出現極為類似的症狀：

提不起勁。

社交退縮。

陷入不斷的負面思考。

遇到要做決定時會覺得不知所措，所以乾脆一開始就什麼都不做。

食慾改變——有時候超想吃碳水化合物，或完全沒食慾。

無精打采。

思考遲鈍。

無法從興趣、日常生活中得到快樂。

有個理論說，上述這些跡象都顯示大腦覺得不安全、想保留能量，因為它感覺有威脅存在——也可以說這是大腦在保護自己。至於人一開始是怎麼得到憂鬱症的？原因可說是五花八門，初次發作通常都跟巨大的壓力事件有關。

憂鬱症發作後會使人更脆弱、也就更容易復發，這是因為大腦會驅動一種流程，叫做「點燃」（kindling）——意思是大腦變得更頑固、卡得更緊，無法打破憂鬱的大腦網絡，也無法適應環境與改變現況。然而研究指出，具恢復力的深層慢波睡眠減少，也是憂鬱症的因素之一。