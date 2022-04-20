「磷酸鐵鋰電池」2024年將成電動車主流，美國砸170億美元打造本土供應鏈，不讓中國壟斷產業

2024年「磷酸鐵鋰電池」在全球動力電池市場的佔比將超過60%，其關鍵原物料掌握在中國手上；美國為不讓中國壟斷產業，將砸下170億美元（新台4930億元）打造本土供應鏈。近日美國最大的私人持股公司科氏工業集團（Koch Industries）亦宣布成為該計畫的最大投資者。

「磷酸鐵鋰電池」具性價比優勢，成為電動車採用主流

早在疫情爆發之前，各國針對碳排放的監管力度提升，推動了汽車電氣化（electrification）顯著成長，特別在歐美、中國等地區。

根據台經院研究員林匯凱報告指出，未來10年全球電動車銷量會以21%年複合成長率成長，幅度相當驚人。然而，電動車的心臟「電池」會隨著價格下降，銷量將比電動車來得更好商機更是無窮。

根據電能產生的方式，可以將電池分為：化學電池、物理電池和生物電池3大類。目前，各領域應用最廣泛是化學電池，它也具有可重複充放電的特性，也稱作蓄電池，因此需求量逐年增加。

而蓄電池的材料多元：鎳氫電池、鎳鋅電池、鎳鎘電池、鋰離子電池等。其中，中鋰離子電池除了可重複充放電，還有有能量密度高、重量輕和壽命長等優勢，成為電動車車商的寵兒。

工研院技術移轉與法律中心研究員芮嘉瑋報告指出，鋰離子電池正極材料主要是鈷酸鋰（LCO）、三元材料（NCM）、錳酸鋰（LMO）和磷酸鐵鋰（LFP）等；負極則有，鋰金屬、鈦酸鋰和石墨等。

根據昨（19）日研調機構TrendForce報告指出，就目前電動車市場而言，降低「電池成本」是最重要的策略，由於磷酸鐵鋰電池具性價比優勢，預估2024年占全球動力電池市場的比重將超過60%，也將超越三元鋰電池成為主流。

鋰電池的重要原料「鈷」已經被中國掌控。礦業巨擘嘉能可（Glencore）執行長葛拉森柏格（Ivan Glasenberg）去（2021）年告訴《金融時報》，剛果有大量的鈷礦，而中國企業已經控制剛果民主共和國約40%的鈷產量。

電池爭霸開打，白宮丟170億美元呼籲企業打造本供應鏈

台灣電池模組業內人士告訴《關鍵評論網》，中國政府對電池產業高度重視，除了在政策上有多項優惠、戰略擘劃，如2014年公布〈鋰離子電池用炭複合磷酸鐵鋰正極材料藍圖〉、2016年〈十三五國家戰略性新興產業規劃發展〉等。

原料方面，北京當局更是以國家之力進行整合併購，如2021年中國新巨無霸央企——中國稀土集團正式在江西贛州掛牌成立。他說，當時多家稀土集團重組，提高市場集中度，便於中下游產業製作，使成本大幅降低。

為了不讓中國在電池中上游產業專美於前。拜登（Joe Biden）政府早於2021年6月提出《鋰電池國家藍圖》（National Blueprint for Lithium Batteries）明確指示，確保獲得原材料和精煉材料，並積極挖掘關鍵礦物的替代品。

美國能源部（USDE）開始呼籲強制回收機制，以便電池製造商最終可以從舊產品中回收更多材料；另外加強國內的採礦工作，並投入170億美元目標2030年前打造當地的鋰電池供應鏈。

近日美國受到政策鼓舞，掀起電池產業的投資熱潮，近年來美國最大的私人持股公司科氏工業集團（Koch Industries）已成為電池產業最大的投資者之一。

再加上，全球最大的工業集團Honeywell以及麻省理工學院子公司24M等也均投入電池產業鏈，顯示出白宮正積極打造本土的鋰電池供應鏈，全力衝刺電池技術，不讓中國持續掌握關鍵技術。

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核稿編輯：翁世航