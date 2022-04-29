2022/04/29,
醫療

洗腎病患的第二條生命線：自體動靜脈瘻管 vs. 人工動靜脈瘻管，優缺點比較跟照顧要點

洗腎病患的第二條生命線：自體動靜脈瘻管 vs. 人工動靜脈瘻管，優缺點比較跟照顧要點
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

血管通路是尿毒症病人的生命線，由於一般人皮膚表層的靜脈血流管過小，流量不足，須進行手術建立夠大的管道，才能達洗腎時每分鐘至少200cc的血流量，目前建立管道的方式有兩種，一種是移植自體動靜脈的血管，另外一種則是利用人工血管的方式。

當腎臟病患者進入到末期時，由於腎臟無法運作，因此須要有替代的方法來排出身體的廢物，目前主要的替代方式有兩種：血液透析、腹膜透析。其中血液透析是將血液導到外部透析機器進行血液淨化；而腹膜透析則利用人體的腹膜作為半透膜，藉由進入肚子的透析液將身體過多的水分及代謝廢物進行移除。

洗腎原理示意圖_(1)

其中血液透析的方式，由於需要有一個與外界聯繫的管道，因此會需要手術在體內建立血管，而透析血管因來源不同，可以分成自體動靜脈瘻管以及人工動靜脈瘻管，這兩種到底有何差別？照顧上又有哪些需要注意的地方？讓我們一起來了解看看！

為何需要透析血管？

血管通路是尿毒症病人的生命線，由於一般人皮膚表層的靜脈血流管過小，流量不足，須進行手術建立夠大的管道，才能達洗腎時每分鐘至少200cc的血流量，目前建立管道的方式有兩種，一種是移植自體動靜脈的血管，另外一種則是利用人工血管的方式，一般來說，會以自體血管做第一選擇，除非血管狀況不佳，才會選擇使用人工血管的方式。

什麼是自體動靜脈廔管（AVF）？

透過手術方式，將手部合適的動脈跟靜脈縫合起來，但由於靜脈相對於動脈來說，血管壁較薄，手術需要一至四個月的時間養成，才能成熟提供長期透析穿刺之用。一般為了避免影響日常生活，手術位置首選位置是非慣用手進行手術，血管選擇部分首選橈動脈接頭靜脈，其次是肱動脈接頭靜脈。

自體動靜脈廔管的優點是可提供長期使用，根據相關文獻，手術後一年的暢通率56-80.3%，但缺點是需要花時間讓血管成熟，並且也有部分病人廔管無法成熟至可供長期透析穿刺之用。

洗腎用自體動靜脈廔管與人工血管廔管示意圖_(1)
Photo Credit: 家天使提供

什麼是人工洗腎廔管（AVG）？

相對於自體動靜脈廔管利用手術將動靜脈縫合在一起的方式，人工血管則採用人造的管路來串接動靜脈。相較於自體廔管需要成熟時間，人工血管不用等到靜脈擴大，可以直接扎針進行血液透析，但是人工血管較易發生阻塞，且感染等問題的機會較高。

螢幕擷取畫面_2022-04-14_085755
Photo Credit: 家天使製作、提供

如何促進瘻管的功能？

洗腎病人都會非常擔心廔管的狀況，因為這就像他們的第二條生命線一樣，這邊教大家幾點可以做的活動，來促進廔管功能。

（1）握球運動

  • 運動前請先詢問過專業醫療人員。
  • 主要針對自體動靜脈廔管的手術病人。
  • 握球方式：若傷口情況穩定，可用手握壓軟式網球，每次三至五秒後放鬆，每次做15分鐘，每天作3～4次以增進瘻管的血流。
  • 手術24小時後，若無太大問題，即可開始進行運動。
  • 術後一個禮拜後，可以於運動的同時，同時於上臂處加壓一至二分鐘後鬆開。
  • 可增加血流，有助於自體廔管成熟脹大。

（2）熱敷

  • 當術後傷口完全癒合並拆線後，即可開始進行熱敷，又或是進行穿刺的 24 小時後，確認沒有出血時也可進行。
  • 可以使用毛巾沾溫熱水的方式。
  • 溫度約40℃左右，一次15分，每天3次。

（3）按摩血管

  • 可以於熱敷完成後進行按摩。
  • 塗抹一些凡士林、乳液或潤滑油在血管上方
  • 按摩方式：運用大姆指加壓，一圈圈環狀按摩的方法，朝向心臟的方向推揉血管，重複操作 15 分 鐘，每天 3 次。

洗腎用血管的日常照護

除了上述幾項活動外，廔管的日常照護也不可少，及早發現問題，及早做出處置，都有助於維持廔管的功能正常。

  1. 定期檢查：每天檢查並用手感覺廔管傷口處，是否有感受到血流、不正常的腫脹或肢體顏色改變等等狀況。
  2. 日常保護：瘻管手臂勿戴手錶、勿穿太緊衣物、勿提重物、勿壓迫、勿當枕頭、避免抽血、避免注射、避免量血壓，避免尖銳物碰撞，血管太粗時適當使用護腕套或彈繃保護。
  3. 預防感染： 保持良好個人衛生習慣。穿刺前需洗手，保持瘻管部位清潔乾躁，避免摳、抓，以防破皮感染。若洗腎後如造成皮下血腫，應於24小時內進行冰敷，24小時後再進行熱敷。
  4. 養成良好衛生習慣：勿吸煙，生活環境周圍保持整潔，以減少感染之機會；洗澡時，不可用太熱的水；建議使用中性肥皂或沐浴乳，洗後可塗中、油性乳液滋潤皮膚以免造成皮膚癢，當症狀無法改善時，應告知醫護人員，再由醫師評估治療方式。

參考資料

  1. 台灣腎臟醫學會，台灣血液透析診療指引
  2. 烏日林新醫院，動靜脈瘻管的照護
  3. 亞東紀念醫院，洗腎用動靜脈廔管手術說明

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。