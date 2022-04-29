洗腎病患的第二條生命線：自體動靜脈瘻管 vs. 人工動靜脈瘻管，優缺點比較跟照顧要點

當腎臟病患者進入到末期時，由於腎臟無法運作，因此須要有替代的方法來排出身體的廢物，目前主要的替代方式有兩種：血液透析、腹膜透析。其中血液透析是將血液導到外部透析機器進行血液淨化；而腹膜透析則利用人體的腹膜作為半透膜，藉由進入肚子的透析液將身體過多的水分及代謝廢物進行移除。

其中血液透析的方式，由於需要有一個與外界聯繫的管道，因此會需要手術在體內建立血管，而透析血管因來源不同，可以分成自體動靜脈瘻管以及人工動靜脈瘻管，這兩種到底有何差別？照顧上又有哪些需要注意的地方？讓我們一起來了解看看！

為何需要透析血管？

血管通路是尿毒症病人的生命線，由於一般人皮膚表層的靜脈血流管過小，流量不足，須進行手術建立夠大的管道，才能達洗腎時每分鐘至少200cc的血流量，目前建立管道的方式有兩種，一種是移植自體動靜脈的血管，另外一種則是利用人工血管的方式，一般來說，會以自體血管做第一選擇，除非血管狀況不佳，才會選擇使用人工血管的方式。

什麼是自體動靜脈廔管（AVF）？

透過手術方式，將手部合適的動脈跟靜脈縫合起來，但由於靜脈相對於動脈來說，血管壁較薄，手術需要一至四個月的時間養成，才能成熟提供長期透析穿刺之用。一般為了避免影響日常生活，手術位置首選位置是非慣用手進行手術，血管選擇部分首選橈動脈接頭靜脈，其次是肱動脈接頭靜脈。

自體動靜脈廔管的優點是可提供長期使用，根據相關文獻，手術後一年的暢通率56-80.3%，但缺點是需要花時間讓血管成熟，並且也有部分病人廔管無法成熟至可供長期透析穿刺之用。

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什麼是人工洗腎廔管（AVG）？

相對於自體動靜脈廔管利用手術將動靜脈縫合在一起的方式，人工血管則採用人造的管路來串接動靜脈。相較於自體廔管需要成熟時間，人工血管不用等到靜脈擴大，可以直接扎針進行血液透析，但是人工血管較易發生阻塞，且感染等問題的機會較高。

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如何促進瘻管的功能？

洗腎病人都會非常擔心廔管的狀況，因為這就像他們的第二條生命線一樣，這邊教大家幾點可以做的活動，來促進廔管功能。

（1）握球運動

運動前請先詢問過專業醫療人員。

主要針對自體動靜脈廔管的手術病人。

握球方式：若傷口情況穩定，可用手握壓軟式網球，每次三至五秒後放鬆，每次做15分鐘，每天作3～4次以增進瘻管的血流。

手術24小時後，若無太大問題，即可開始進行運動。

術後一個禮拜後，可以於運動的同時，同時於上臂處加壓一至二分鐘後鬆開。

可增加血流，有助於自體廔管成熟脹大。

（2）熱敷

當術後傷口完全癒合並拆線後，即可開始進行熱敷，又或是進行穿刺的 24 小時後，確認沒有出血時也可進行。

可以使用毛巾沾溫熱水的方式。

溫度約40℃左右，一次15分，每天3次。

（3）按摩血管

可以於熱敷完成後進行按摩。

塗抹一些凡士林、乳液或潤滑油在血管上方

按摩方式：運用大姆指加壓，一圈圈環狀按摩的方法，朝向心臟的方向推揉血管，重複操作 15 分 鐘，每天 3 次。

洗腎用血管的日常照護

除了上述幾項活動外，廔管的日常照護也不可少，及早發現問題，及早做出處置，都有助於維持廔管的功能正常。

定期檢查：每天檢查並用手感覺廔管傷口處，是否有感受到血流、不正常的腫脹或肢體顏色改變等等狀況。 日常保護：瘻管手臂勿戴手錶、勿穿太緊衣物、勿提重物、勿壓迫、勿當枕頭、避免抽血、避免注射、避免量血壓，避免尖銳物碰撞，血管太粗時適當使用護腕套或彈繃保護。 預防感染： 保持良好個人衛生習慣。穿刺前需洗手，保持瘻管部位清潔乾躁，避免摳、抓，以防破皮感染。若洗腎後如造成皮下血腫，應於24小時內進行冰敷，24小時後再進行熱敷。 養成良好衛生習慣：勿吸煙，生活環境周圍保持整潔，以減少感染之機會；洗澡時，不可用太熱的水；建議使用中性肥皂或沐浴乳，洗後可塗中、油性乳液滋潤皮膚以免造成皮膚癢，當症狀無法改善時，應告知醫護人員，再由醫師評估治療方式。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航