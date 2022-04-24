【小說】《妻子從不忘記》選摘：「不肯做愛的老公不如去死」，維持夫妻關係有什麼意義？

文：矢樹純

一

「不肯做愛的老公不如去死。」

留實雙眼紅腫，握住啤酒杯，噘著嘴痛罵。聽到這番爆炸性發言，我不禁左右張望。遠離車站的居酒屋平日只有零星的客人，誰也沒注意到這桌的對話。

留實的身邊，方才同樣在發洩對丈夫怨氣的杏奈，放下威士忌蘇打，大力點頭同意。

「他們要是真的去死，我們就不用煩惱了。據說離婚理由第一名是個性不合，我看不是個性，而是性吧。」

杏奈說著，以免洗筷尖端在半空中寫了個「性」字，逗得留實發出低級的笑聲。

儘管才剛進入十二月，同一家派遣公司的同事還是約了酒聚，提早過尾牙。留實與杏奈都在三十歲中段，比我年長五歲左右。由於我們曾派遣至同一個職場共事，即使彼此都換了環境，仍會偶爾相約午餐或酒聚。

以前每次碰面總是在抱怨各自的同事與上司，這陣子留實與杏奈越來越常數落丈夫。留實的興趣是打網球，一如過往有著健康的膚色，定期上瑜珈課的杏奈也維持曼妙身材，只不過或許積了太多苦水，面容略有老態。

如果是職場上的人，忍個一年直到下次更換派遣地點也就算了，換成是丈夫可沒這麼簡單。因為無處可逃，怨氣更是不吐不快。

儘管心裡明白，但身為每次聽她們吐苦水的人，我實在有點疲倦。我偷偷嘆氣，吃一口馬鈴薯沙拉拌自家製鹽辛（註：將烏賊等魚貝類的肉與內臟，以鹽醃漬而成的下酒菜）。這滋味令我想來點日本酒，但待會得步行至車站，不該喝太多酒。我望向即將淨空的酒杯，思考接下來該點什麼飲料。

「那千紘呢？」突然聽到我的名字，我不禁抬起眼。

「看來妳還沒遇到這種狀況。妳結婚幾年了？」留實略帶好奇的眼神直瞅著我。

「快滿三年了吧。」我不想讓她們追問下去，只回答了問題。

「記得牧野先生跟我們同年代，目前從事看護工作吧？」

六年前，我的丈夫牧野晶彥是留實與杏奈派遣處的合作廠商，三人因此結識。雖然現在已無交流，至少打過照面。

「聽說當看護很傷腰，牧野先生還好嗎？」

他很好，我擠出僵硬的笑容回答。對話就此中斷。現在我不太想談丈夫的事。

「真羨慕千紘跟老公處得好，我們家沒救了。」不知道是看出我的想法，還是其實不感興趣，留實立刻把話題轉回自己身上。

「我們五年以上沒做過了，維持夫妻關係有什麼意義？小孩也升上高年級翅膀硬了，這輩子接下來都要跟那個討厭鬼共度，難受死了。」

留實厭煩地撥開染成淺色的髮絲，露出髮線邊緣的細短白髮。二十歲後半結婚的她，有一個讀小學的女兒。

「不過，真的要下定決心又很難。小孩將來還會花錢，為了這種理由離婚，周遭的人一定會反對。」

杏奈的口氣似乎已不抱希望，她夾起盤子裡最後一塊炸章魚。一樣在二十幾歲結婚的杏奈家有二寶，分別是讀中學的女兒與小學的兒子。只有我沒有小孩。

「就算是這樣，外遇被抓包時的風險又太大了。之前不是說過，我們公司有個離過婚的女員工嗎？她這次換成跟已婚的上司交往。」

「妳說那個私生活很亂的人？她不是不久前才在供養牛郎嗎？」

留實對杏奈拋出的新話題很感興趣，聽得雙眼發亮。杏奈目前待的公司，有一名男女關係複雜的女員工，據說三不五時就有驚世駭俗之舉。上次才聽杏奈說過，這個人為了幫喜歡的牛郎做業績，都三十幾歲了還跑去徵「乾爹」。

由於年齡相近，對方常找杏奈商量。在今天這種酒聚時，杏奈會喜孜孜地聊起她的奇聞軼事。杏奈形容這個同事的外表就像肉食性小動物，我猜大概是可愛的外皮下藏著刀吧。聽說她個子嬌小，卻莫名散發著一種壓迫感。

熱烈討論了一陣子女同事與中年男上司的羶腥外遇事跡後，留實與杏奈口乾舌燥，加點了新的飲料。我也喝光檸檬沙瓦，加點了烏龍威士忌蘇打。等三人的飲料到齊，留實語帶落寞地開口：

「我很清楚到頭來只能跟現在的老公一起走下去。但夫妻之間失去男女激情，我覺得好空虛。話雖如此，打死我也不要跟老公談這件事。」

杏奈視線垂落在自己的手上，應一聲「我懂」。

「彼此都還年輕的時候，稍微起衝突也能在床上和好，事情往往不了了之。不做愛以後，每次吵架總是鬧得雞飛狗跳。這樣吵久了，就再也無法把話說開了。」

聽著杏奈的話，我冒出一股想對兩人傾訴自身狀況的念頭。然而，要對認識丈夫的人提起那種事，我始終下不了決心。游移不定之際，只見留實打開菜單，詢問要點什麼來為這一餐畫下句號。

「千紘，妳可別變得跟我們一樣。」杏奈選完甜點，露出笑容，對我如此說道。一時之間，我無言以對。

跟我比起來，妳們幸福多了。

我笑著回答「我會注意」來掩飾心痛。一旦有了無法說出口的事，人與人的關係就會變得扭曲。

我雙唇貼上酒杯，想起不再觸碰我的丈夫寬闊的背影。

吃完炸柿子配冰淇淋，踏出居酒屋是在十點。留實與杏奈要搭不同路線的車，於是我們在車站解散。大概是酒精與閒聊成功紓解了壓力，兩人皆一臉暢快。

由於時間太晚，來不及搭上末班公車，我在最近的車站叫了計程車，在抵達公寓的前一條路下車，接著在自動販賣機買了熱茶，邊喝邊散步醒酒。呼出的雪白氣息，融入照亮夜路的街燈光芒之中。

綿延至前方大街的銀杏樹，葉片散落在磚瓦步道上，形成宛如馬賽克的紋路。當初婚事敲定，尋找鄰近雙方職場的新居時，我和丈夫看中這排銀杏路樹，決定在此地落腳。