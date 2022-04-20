衛福部專家會議拍板：6-11歲兒童接種莫德納疫苗、青少年可施打追加劑，3大類對象可打第4劑

中央流行疫情指揮中心今（20）日晚間表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今日下午召開，建議6-11歲兒童應接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，以莫德納（Moderna）為主，2劑間隔為12周，劑量為成人劑量之一半。

專家會議也建議12-17歲青少年完成2劑接種後5個月，接種追加劑（即第3劑）。另外，專家會議也建議65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全、低下者接種第2次追加劑（即第4劑）。

依據指揮中心新聞稿，就6-11歲兒童，專家會議建議推動COVID-19疫苗接種，以莫德納疫苗為主，接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半（50微克）。

專家會議建議，接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種，以降低疾病防治措施（如停課）對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。

專家會議也建議，青少年族群（12-17歲）建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。

有關第2次追加劑（即第4劑）接種對象，專家會議也建議65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種。

18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包含下述對象：

目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者 器官移植患者／幹細胞移植患者 中度／嚴重先天性免疫不全患者 洗腎患者 HIV陽性患者 目前正使用高度免疫抑制藥物者 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

專家會議建議，接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納COVID-19 疫苗半劑量（50微毫克）、輝瑞BNT疫苗全劑量或蛋白質次單元（如高端、Novavax）COVID-19疫苗全劑量。

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核稿編輯：楊士範